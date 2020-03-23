Готовим сани летом!

Или почему об отдыхе и оздоровлении в Трускавце

лучше подумать именно сейчас

Друзья, ситуация с пандемией коронавируса в мире поставила нашу жизнь на паузу, однако этот период можно использовать с максимальной пользой. В частности, ознакомиться с тем, какие болезни лечат в Трускавце, изучить санатории и виллы курорта, а также виды развлечений и услуг, здесь предлагают. А когда наступит желанный миллионами землян время жизни без вируса, вы уже будете знать где и как отдохнуть и поправить здоровье в Трускавце. Всю информацию без спешки можно получить на нашем сайте, а также не забывайте и о наш блог.

Хотим отметить, что жизнь в Трускавце не остановилась. Санатории и пансионаты, в которых уже нет отдыхающих, проводят средства дезинфекции и генеральные уборки, чтобы к открытию сезона быть на 100 процентов готовы к приему гостей. Однако, есть и санатории, где удлиняют лечиться люди, которые приехали сюда раньше. В таких заведениях особенно заботятся о безопасности, регулярно проводят дезинфекцию антисептиками и облучения кварцевыми лампами. На дайны период времени в Трускавце и соседних городах не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Помните — вирус паники страшнее коронавирус! Меньше негативных новостей — лучше думайте, каким замечательным будет наша жизнь, когда все закончится. Оно будет другим, лучшим, наполненным настоящими смыслами и правдивыми ценностями. Мы будем очень ценить дружеское пожатие ладони близких нам людей. Встреча с друзьями вступит особых красок. Мы будем радоваться дуновения ветра, ласково касаться лица, на котором не будет маски. Наш слух радоваться даже обычном городском шума, когда закончатся регулярные радио оповещения чрезвычайных служб.

Будничная прогулка в курортном парке дарить эмоциональный позитив. Мы будем ценить настоящую жизнь, чувствовать его новые грани, тона и полутона, которые ранее, в бешеном ритме жизни, просто не замечали. Мы немного уменьшим обороты потребления и вернемся лицом к природе. А лучше всего это можно будет реализовать в Трускавце — семейный отдых на лоне уютной природы с широким спектром качественных медицинских услуг в сочетании с целебными минеральными водами — оптимальный вариант, чтобы жизнь заиграла новыми красками.

А сейчас, пока карантин продолжается, хотим напомнить вам превентивные меры, как уберечь себя и своих родных. Пока нет вакцины для защиты от SARS-CoV-2. Лучший способ предотвратить заражение — избежать влияния этого вируса.

— избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;

— не прикасайтесь лицо немытыми руками;

— часто мойте руки с мылом или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

— тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;

Предотвратить распространение инфекции можно следующим образом:

— если вы все же почувствовали симптомы респираторного заболевания, ограничьте контакты с другими людьми и используйте защитную маску для лица (ее следует регулярно заменять / обеззараживать)

— если вы посещали страны, где зафиксированы случаи COVID-19, и в течение 2 недель после этого у вас возникли симптомы респираторного заболевания, немедленно обратитесь за медицинской помощью;

— во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или одноразовой салфеткой, после чего выбросьте салфетку и вымойте руки;

— необходимо дезинфицировать поверхности, которых касалась инфицированный человек.

Напоминаем, что в группу риска относят пожилых людей, с хроническими болезнями и слабым иммунитетом медиков и людей, контактировавших с больными.

После карантина возникнет необходимость в восстановлении сил организма. Когда мы дома в самоизоляции проводим малоподвижный образ жизни, это негативно Повлияет на иммунитет, появляются лишние килограммы, упадок сил, апатия и даже депрессия. Курорт Трускавец отлично справится с преодолением этих негативных последствий. Особенно показанным будет отдых в Трускавец для тех, кто все же переболеет Covid-19.

Будьте здоровы, не болейте и ждем вас в Трускавце!