Вілла “Жасмин”
Вілла «Жасмин» має дуже зручне розташування – майже в самому центрі міста. Це дозволяє гостям з легкістю дістатися до центрального бювету мінеральних вод (5 хвилин пішою прогулянкою), відвідати місцевий ринок, кафе, парк, торговельний центр чи розважальний комплекс «Міленіум».
Триповерхова будівля вілли «Жасмин» з 13-ма комфортабельними номерами новітнього європейського зразка. Тут є все необхідне для комфортного проживання (холодильник, телевізор, праска, душ). Є кухня для самостійного приготування та підігріву їжі, пральня.
Вілла «Жасмин» надає своїм гостям високий сервіс та комфортні умови проживання і лікування.
Лікування на віллі «Жасмин»
Вілла має власну лікувальну базу і професійний медперсонал. Тут надають кваліфіковану медичну діагностику у 6-ти профільних кабінетах. За рекомендацією лікаря можна пройти такі процедури: масажі, водолікування, озокеритолікування, фізіотерапевтичні процедури, виведення шлаків з організму на апараті Revital, Stoun-терапія, термомасаж Nuga Best.
Харчування на віллі «Жасмин»
Можна замовляти 3-разове харчування у ресторані готелю Вілла «Жасмін”. На віллі також є кухня для самостійного приготування їжі.
Додаткові послуги:
- СПА-зона: сауна, лазня, басейн і кімнати відпочинку;
- Паркінг;
- Більярд, настільний теніс;
- Кухня для самостійного приготування їжі;
- Пральня;
- Траснфер;
Розрахунковий час – 0:00-24:00.год.
Доступні номери у Жасмин
Номера на Вілла Жасмин
Одномісний ( 20м² ) – півтораспальне ліжко, TV, холодильник, телефон, електрочайник, праска, столовий сервіз, санвузол – душова кабінка, умивальник, унітаз, фен, кількість рушників – 3 на людину.
Стандарт ( 25м² ) – два односпальних ліжка, TV, холодильник, телефон, електрочайник, праска, столовий сервіз, санвузол – душова кабінка, умивальник, унітаз, фен, кількість рушників – 3 на людину, балкон.
Напівлюкс ( 30м²) – двоспальне ліжко і розкладний диван, TV, холодильник, телефон, електрочайник, праска, столовий сервіз, санвузол – душова кабінка, умивальник, унітаз, фен, кількість рушників – 3 на людину.
Люкс (двокімнатний двомісний номер 40 м²) – двоспальне ліжко і розкладний диван, TV, холодильник, телефон, електрочайник, праска, столовий сервіз, санвузол – душова кабінка, умивальник, унітаз, фен, кількість рушників – 3 на людину, балкон.
Фото номеру Номера на Вілла Жасмин - Вілла Жасмин
Категорія номеру
|Путівка
12.01-26.04.20
|Проживання
12.01-26.04.20
|1 місний
|850
350
Стандарт
|1400
|400
Напівлюкс
|1500
550
|Люкс
|1700
700
Включено у вартість путівки:
- Проживання
- 3-х разове харчування
- Лікування
Додаткове місце в номері Напівлюкс та Люкс для дорослого 400 грн
Додаткове місце в номері Напівлюкс та Люкс для дитини 300 грн
Діти до 6 років – безкоштовно
Розрахунковий час: 12:00