Вілла “Жасмин”

Вілла «Жасмин» має дуже зручне розташування – майже в самому центрі міста. Це дозволяє гостям з легкістю дістатися до центрального бювету мінеральних вод (5 хвилин пішою прогулянкою), відвідати місцевий ринок, кафе, парк, торговельний центр чи розважальний комплекс «Міленіум».

Триповерхова будівля вілли «Жасмин» з 13-ма комфортабельними номерами новітнього європейського зразка. Тут є все необхідне для комфортного проживання (холодильник, телевізор, праска, душ). Є кухня для самостійного приготування та підігріву їжі, пральня.

Вілла «Жасмин» надає своїм гостям високий сервіс та комфортні умови проживання і лікування.

Лікування на віллі «Жасмин»

Вілла має власну лікувальну базу і професійний медперсонал. Тут надають кваліфіковану медичну діагностику у 6-ти профільних кабінетах. За рекомендацією лікаря можна пройти такі процедури: масажі, водолікування, озокеритолікування, фізіотерапевтичні процедури, виведення шлаків з організму на апараті Revital, Stoun-терапія, термомасаж Nuga Best.

Харчування на віллі «Жасмин»

Можна замовляти 3-разове харчування у ресторані готелю Вілла «Жасмін”. На віллі також є кухня для самостійного приготування їжі.

Додаткові послуги:

СПА-зона: сауна, лазня, басейн і кімнати відпочинку;

Паркінг;

Більярд, настільний теніс;

Кухня для самостійного приготування їжі;

Пральня;

Траснфер;

Розрахунковий час – 0:00-24:00.год.