Вілла Жасмин

номери від 350 грн.
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Вілла “Жасмин”

Вілла «Жасмин» має дуже зручне розташування – майже в самому центрі міста. Це дозволяє гостям з легкістю дістатися до центрального бювету мінеральних вод (5 хвилин пішою прогулянкою), відвідати місцевий ринок, кафе, парк, торговельний центр чи розважальний комплекс «Міленіум».

Триповерхова будівля вілли «Жасмин» з 13-ма комфортабельними номерами новітнього європейського зразка. Тут  є  все необхідне для комфортного проживання (холодильник, телевізор, праска, душ). Є кухня для самостійного приготування та підігріву їжі, пральня.

Вілла «Жасмин» надає своїм гостям високий сервіс та комфортні умови проживання і лікування.

Лікування на віллі «Жасмин»

Вілла має власну лікувальну базу і професійний медперсонал. Тут надають кваліфіковану медичну діагностику  у 6-ти  профільних кабінетах. За рекомендацією лікаря можна пройти такі процедури: масажі, водолікування, озокеритолікування, фізіотерапевтичні процедури, виведення шлаків з організму на апараті Revital, Stoun-терапія, термомасаж Nuga Best.

Харчування на віллі «Жасмин»

Можна замовляти 3-разове харчування у ресторані готелю  Вілла «Жасмін”.  На віллі також є кухня для самостійного приготування їжі.

Додаткові послуги:
  • СПА-зона: сауна, лазня, басейн і кімнати відпочинку;
  • Паркінг;
  • Більярд, настільний теніс;
  • Кухня для самостійного приготування їжі;
  • Пральня;
  • Траснфер;

Розрахунковий час – 0:00-24:00.год.

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Доступні номери у Жасмин

Номера на Вілла Жасмин

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Одномісний ( 20м² ) – півтораспальне ліжко, TV, холодильник, телефон, електрочайник, праска, столовий сервіз, санвузол – душова кабінка, умивальник, унітаз, фен, кількість рушників – 3 на людину.

Стандарт ( 25м² ) – два односпальних ліжка, TV, холодильник, телефон, електрочайник, праска, столовий сервіз, санвузол – душова кабінка, умивальник, унітаз, фен, кількість рушників – 3 на людину, балкон.

Напівлюкс ( 30м²) – двоспальне ліжко і розкладний диван, TV, холодильник, телефон, електрочайник, праска, столовий сервіз, санвузол – душова кабінка, умивальник, унітаз, фен, кількість рушників – 3 на людину.

Люкс (двокімнатний двомісний номер 40 м²) – двоспальне ліжко і розкладний диван, TV, холодильник, телефон, електрочайник, праска, столовий сервіз, санвузол – душова кабінка, умивальник, унітаз, фен, кількість рушників – 3 на людину, балкон.

Фото номеру Номера на Вілла Жасмин - Вілла Жасмин

Категорія номеру

Путівка
12.01-26.04.20		Проживання
12.01-26.04.20
1 місний850

350

Стандарт

1400400

Напівлюкс

1500

550

Люкс1700

700

Включено у вартість путівки:

  • Проживання
  • 3-х разове харчування
  • Лікування

Додаткове місце в номері Напівлюкс та Люкс для дорослого 400 грн

Додаткове місце в номері Напівлюкс та Люкс для дитини 300 грн

Діти до 6 років – безкоштовно

Розрахунковий час: 12:00

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Вілла Жасмин

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