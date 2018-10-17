Вілла Марта

номери від 480 грн.
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Вілла Марта»

Вілла «Марта» – розкішний готель, розташований в самому серці курорту, неподалік центрального бювету мінеральних вод Трускавця. Сервіс високого рівня, українська гостинність, комфорт тат затишок забезпечують відпочивальникам чудовий відпочинок у Трускавці, тому на віллу «Марта» вони повертаються з року в рік.

Вілла «Марта» пропонує для проживання 20 затишних і просторих номерів різних категорій. У всіх номерах ліжко з ортопедичним матрацом та інші сучасні меблі, холодильник, санвузол з душем або ванною, супутникове телебачення, інтернет.

Для бронювання на вибір два пакети –  «Тариф зі сніданком» (включає проживання, сніданок, консультації лікаря) та «Повний пансіон» (проживання, консультація лікаря, триразове харчування).

Харчування на віллі «Марта»

На території вілли працює чудовий ресторан з літньою терасою. Тут на гостей вілли чекають смачні, здорові та різноманітні сніданки, обіди та вечері по лінії «шведський стіл», вишукані страви інтернаціональної і української кухонь. Пропонується також спеціальне дієтичне меню,

Лікування на віллі «Марта»

Медичний центр вілли «Марта»  пропонує відпочивальникам оздоровчі процедури за програмами: комплексного оздоровлення системи органів травлення, оздоровлення гепатобіліарної системи, оздоровлення організму “Антистрес”, корекція  маси тіла. Також надаються консультації вузьких спеціалістів та проводиться УЗД  всіх органів та систем.

Послуги вілли «Марта»:

–  Сауна

– Масажний та косметичний кабінети,

– Екскурсійне бюро

– Інтернет WiFi

-Паркінг.

Розрахунковий час: 12:00 год.

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Доступні номери у Марта

Одномісний «Single Deluxe»

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Одномісний «Single Deluxe»: двоспальне ліжко, TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол –душ кабінка, фен, балкон.

Фото номеру Одномісний «Single Deluxe» - Вілла Марта

Двомісний «Deluxe»

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Двомісний «Deluxe» (номер мансардного типу): двоспальне ліжко, TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол – ванна, фен, балкон.

Фото номеру Двомісний «Deluxe» - Вілла Марта

Двомісний «Superior»

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Двомісний «Superior»: два односпальних ліжка або одне двоспальне ліжко , TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол –ванна, фен, балкон закритого або відкритого типу.

Фото номеру Двомісний «Superior» - Вілла Марта

Двомісний «VIP»

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Двомісний «VIP»: два односпальних ліжка або одне двоспальне ліжко, TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол –ванна, фен, балкон закритого або відкритого типу.

Фото номеру Двомісний «VIP» - Вілла Марта

Двокімнатний двомісний «Junior Suite»

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Двокімнатний двомісний «Junior Suite» : двоспальне ліжко, розкладний диван та два крісла, шафа купе, туалетний столик, TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол – ванна, фен, закриті балкони.

Фото номеру Двокімнатний двомісний «Junior Suite» - Вілла Марта

Двокімнатний двомісний «Suite»

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Двокімнатний двомісний «Suite»: двоспальне ліжко, розкладний диван з кріслами, шафа купе, обідній стіл, TV, холодильник, сейф, кондиціонер, два санвузоли, фен, два балкони та окремий вихід на подвір’я.

Фото номеру Двокімнатний двомісний «Suite» - Вілла Марта

Категорія номера

Осіб15.01.2020 – 30.04.2020
Сніданки3-ох разове харчування

1-кімнатні номери

1-місний Single Deluxe1480

690

2-місний Deluxe1530

740

2

670

1090

2-місний Superior

1580

790

2720

1220

2-місний VIP

1630840
2800

1310

2-кімнатні номери

Connected Deluxe2900

1520

Connected Superior

210001620
2-місний Suite11200

1410

2

1490

1890

2-місний Junior Suite

110801290
21350

1770

Харчування:

  • для дорослого – 290 грн/день;
  • для дитини (4-10 років) – 170 грн/день.

Вартість додаткового місця дорослий – 130,00 грн., дитина – 100 грн.

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