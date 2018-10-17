Вілла “Марта»
Вілла «Марта» – розкішний готель, розташований в самому серці курорту, неподалік центрального бювету мінеральних вод Трускавця. Сервіс високого рівня, українська гостинність, комфорт тат затишок забезпечують відпочивальникам чудовий відпочинок у Трускавці, тому на віллу «Марта» вони повертаються з року в рік.
Вілла «Марта» пропонує для проживання 20 затишних і просторих номерів різних категорій. У всіх номерах ліжко з ортопедичним матрацом та інші сучасні меблі, холодильник, санвузол з душем або ванною, супутникове телебачення, інтернет.
Для бронювання на вибір два пакети – «Тариф зі сніданком» (включає проживання, сніданок, консультації лікаря) та «Повний пансіон» (проживання, консультація лікаря, триразове харчування).
Харчування на віллі «Марта»
На території вілли працює чудовий ресторан з літньою терасою. Тут на гостей вілли чекають смачні, здорові та різноманітні сніданки, обіди та вечері по лінії «шведський стіл», вишукані страви інтернаціональної і української кухонь. Пропонується також спеціальне дієтичне меню,
Лікування на віллі «Марта»
Медичний центр вілли «Марта» пропонує відпочивальникам оздоровчі процедури за програмами: комплексного оздоровлення системи органів травлення, оздоровлення гепатобіліарної системи, оздоровлення організму “Антистрес”, корекція маси тіла. Також надаються консультації вузьких спеціалістів та проводиться УЗД всіх органів та систем.
Послуги вілли «Марта»:
– Сауна
– Масажний та косметичний кабінети,
– Екскурсійне бюро
– Інтернет WiFi
-Паркінг.
Розрахунковий час: 12:00 год.
Доступні номери у Марта
Одномісний «Single Deluxe»
Одномісний «Single Deluxe»: двоспальне ліжко, TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол –душ кабінка, фен, балкон.
Фото номеру Одномісний «Single Deluxe» - Вілла Марта
Двомісний «Deluxe»
Двомісний «Deluxe» (номер мансардного типу): двоспальне ліжко, TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол – ванна, фен, балкон.
Фото номеру Двомісний «Deluxe» - Вілла Марта
Двомісний «Superior»
Двомісний «Superior»: два односпальних ліжка або одне двоспальне ліжко , TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол –ванна, фен, балкон закритого або відкритого типу.
Фото номеру Двомісний «Superior» - Вілла Марта
Двомісний «VIP»
Двомісний «VIP»: два односпальних ліжка або одне двоспальне ліжко, TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол –ванна, фен, балкон закритого або відкритого типу.
Фото номеру Двомісний «VIP» - Вілла Марта
Двокімнатний двомісний «Junior Suite»
Двокімнатний двомісний «Junior Suite» : двоспальне ліжко, розкладний диван та два крісла, шафа купе, туалетний столик, TV, холодильник, сейф, вентилятор, санвузол – ванна, фен, закриті балкони.
Фото номеру Двокімнатний двомісний «Junior Suite» - Вілла Марта
Двокімнатний двомісний «Suite»
Двокімнатний двомісний «Suite»: двоспальне ліжко, розкладний диван з кріслами, шафа купе, обідній стіл, TV, холодильник, сейф, кондиціонер, два санвузоли, фен, два балкони та окремий вихід на подвір’я.
Фото номеру Двокімнатний двомісний «Suite» - Вілла Марта
Категорія номера
|Осіб
|15.01.2020 – 30.04.2020
|Сніданки
|3-ох разове харчування
1-кімнатні номери
|1-місний Single Deluxe
|1
|480
690
|2-місний Deluxe
|1
|530
740
2
|670
1090
2-місний Superior
|1
|580
790
|2
|720
1220
2-місний VIP
|1
|630
|840
|2
|800
1310
2-кімнатні номери
|Connected Deluxe
|2
|900
1520
Connected Superior
|2
|1000
|1620
|2-місний Suite
|1
|1200
1410
2
|1490
1890
2-місний Junior Suite
|1
|1080
|1290
|2
|1350
1770
Харчування:
- для дорослого – 290 грн/день;
- для дитини (4-10 років) – 170 грн/день.
Вартість додаткового місця дорослий – 130,00 грн., дитина – 100 грн.