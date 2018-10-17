Вілла “Марта»

Вілла «Марта» – розкішний готель, розташований в самому серці курорту, неподалік центрального бювету мінеральних вод Трускавця. Сервіс високого рівня, українська гостинність, комфорт тат затишок забезпечують відпочивальникам чудовий відпочинок у Трускавці, тому на віллу «Марта» вони повертаються з року в рік.

Вілла «Марта» пропонує для проживання 20 затишних і просторих номерів різних категорій. У всіх номерах ліжко з ортопедичним матрацом та інші сучасні меблі, холодильник, санвузол з душем або ванною, супутникове телебачення, інтернет.

Для бронювання на вибір два пакети – «Тариф зі сніданком» (включає проживання, сніданок, консультації лікаря) та «Повний пансіон» (проживання, консультація лікаря, триразове харчування).

Харчування на віллі «Марта»

На території вілли працює чудовий ресторан з літньою терасою. Тут на гостей вілли чекають смачні, здорові та різноманітні сніданки, обіди та вечері по лінії «шведський стіл», вишукані страви інтернаціональної і української кухонь. Пропонується також спеціальне дієтичне меню,

Лікування на віллі «Марта»

Медичний центр вілли «Марта» пропонує відпочивальникам оздоровчі процедури за програмами: комплексного оздоровлення системи органів травлення, оздоровлення гепатобіліарної системи, оздоровлення організму “Антистрес”, корекція маси тіла. Також надаються консультації вузьких спеціалістів та проводиться УЗД всіх органів та систем.

Послуги вілли «Марта»:

– Сауна

– Масажний та косметичний кабінети,

– Екскурсійне бюро

– Інтернет WiFi

-Паркінг.

Розрахунковий час: 12:00 год.