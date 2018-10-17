Вілла «Джем»

Вілла «Джем» відкрила свої двері для відвідувачів в березні 2009 року. Розташована всього лише за 100 метрів від нижнього бювету мінеральних вод Трускавця, в самому центрі курорту. Поруч багато санаторіїв та медичні центри, тож постояльцям доступне зручне лікування та широкий спектр послуг. Доступні ціни та європейський сервіс вілли «Джем» забезпечують гостям курорту якісний, комфортний відпочинок та оздоровлення.

Вілла являє собою 3-поверховий будинок оригінального сучасного дизайну. Його особливість – скляний фасад та світлі, просторі номери. Перед готелем є невеличке подвір’я. Номерний фонд «Джему» нараховує 10 номерів різних категорій – економ, стандарт та напівлюкс. Номери затишні, облаштовані новими авторськими меблями. Кімнати та коридори прикрашені картинами відомих художників краю.

Лікування на віллі «Джем»

Вілла «Джем» не має власної лікувальної бази, гостям зручно проходити лікувальні процедури та діагностику в медичному відділенні санаторію «Трускавець» та діагностично-лікувальному центрі «Мед Палас», які розташовані за 50 метрів.

Це провідні оздоровчі заклади курорту, де працюють відомі фахівці різного профілю, які зроблять всі необхідні обстеження, проконсультують, призначать курс лікування.

Харчування на віллі «Джем»

Харчування можна замовити в поруч розташованих ресторанах «Оскар», «Набі», «Гранд Їдальня» або в багатьох інших закладах, які близько розташовані. При потребі також можна замовити також дієтичне меню, ця послуга доступна у більшості закладів харчування курорту.

Послуги готелю «Джем»:

– Салон краси “Краля Studio”;

– Фітнес-центр;

– Паркінг;

– Сауна з басейном;

– Wi-Fi