Вілла Христина

номери від 1150 грн.
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Вілла «Христина»

Вілла «Христина» –  це готель класу De-Luxe Villa, який відкрився 2008 року після повної реконструкції.

Розташована в історичному та адміністративному центрі міста вілла «Христина». Поряд – центральний бювет  мінеральних вод Трускавця та мальовничий курортний парк.  Тут вишуканий інтер’єр  і особлива атмосфера.  Вілла «Христина»  надає своїм Гостям сервіс високого рівня та комплексне курортне лікування, високий рівень безпеки та приватності, індивідуальний підхід та гнучкість в обслуговуванні.

Оформлена в класичному сучасному стилі, вілла складається з трьох поверхів, з 27 комфортабельними номерами різних категорій: стандарт, напівлюкс та студіо- з міні-кухнею.

Лікування на віллі «Христина»

Вілла «Христина» немає власної лікувальної бази. Всі медпослуги зручно можна проходити в комплексі «Мед-Палас», який  розташований  за 300 м.  «МЕД-ПАЛАС» пропонує широкий спектр оздоровчих процедур  та  більш, як  350 методів обстежень.

На віллі «Христина» працює кваліфікований лікар. Він призначить необхідні процедури в «Мед-Палас», графік прийому мінеральної води та дієтичний курс харчування

Харчування на віллі «Христина»

У вартість проживання входить сніданок типу  шведський стіл в ресторані L Escale (готель «Міротель», за 100 м від вілли). Є можливість замовляти сніданок у номер. Пообідати та повечеряти гості можуть і в інших закладах, зокрема – на віллі «Марта», де пропонується смачне дієтичне меню.

Послуги вілли «Христина»
  • Доставка їжі та напоїв в номер (Room service);
  • пральня; хімчистка; чистка взуття
  • Трансфер (за додаткову плату).

Постояльцям вілли «Христина» дуже зручно також користуватися широким спектром послуг в «Mirotel Resort&Spa»,  який розташований зовсім  поруч.

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Доступні номери у Христина

Одноместный стандарт

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Одномісний стандарт ((кількість номерів – 4) площа номера – 23 м²): півтораспальне ліжко, робочий стіл, мінібар (холодильник), сейф, кондиціонер, LCD телевізор, телефон, DVD плеєр, електрочайник, набір посуду, санвузол – душ кабінка, фен, міні парфумерія, банні халати та тапочки, балкон, WiFi інтернет.

Дитяче ліжечко та дитячий халат – на замовлення.

Фото номеру Одноместный стандарт - Вілла Христина

Двомісний стандарт

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Двомісний стандарт ((кількість номерів – 14) площа номера – 35 м²): двоспальне ліжко та розкладний диван, робочий стіл, мінібар (холодильник), сейф, кондиціонер, LCD телевізор, телефон, DVD плеєр, електрочайник, набір посуду, санвузол – душ кабінка, фен, міні парфумерія, банні халати та тапочки, балкон, WiFi інтернет.

Дитяче ліжечко та дитячий халат – на замовлення

Фото номеру Двомісний стандарт - Вілла Христина

Студіо

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Студіо (кількість номерів – 6) площа номера – 32 м²): два односпальних ліжка, сейф, кондиціонер, LCD телевізор, телефон, DVD плеєр, санвузол – душ кабінка, фен, міні парфумерія, банні халати та тапочки, балкон, WiFi інтернет.

Мінікухня: електрична плита, мікрохвильва піч, мийка, електрочайник, витяжка, набір столового посуду та посуду для готування, холодильник, обідній стіл з кріслами

Фото номеру Студіо - Вілла Христина

Напівлюкс

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Напівлюкс (кількість номерів – 3) площа номера – 53 м²): двоспальне ліжко та розкладний диван, робочий стіл, мінібар (холодильник), сейф, кондиціонер, LCD телевізор, телефон, DVD плеєр, електрочайник, набір посуду, два санвузоли – душ кабінка та ванна, фен, міні парфумерія, банні халати та тапочки, балкон (крім номерів на першому поверсі), WiFi інтернет.

Дитяче ліжечко та дитячий халат – на замовлення

Фото номеру Напівлюкс - Вілла Христина
 

 

Категорія номеру

17/01/20 – 27/04/20
11/05/20 – 30/06/20
16/11/20 – 23/12/20		 

01/07/20 – 31/08/20

 

1 особа2 особи1 особа

2 особи

1 місний стандарт

11501350
2 місний стандарт143018501600

2090

Студіо з мінікухнею

1470189016502140
Напівлюкс177021902000

2490

 

Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 9.45 грн / чол / добу. Оплата здійснюється в готелі.

Розміщення на додатковому місці – 550 грн.

Розміщення на додатковому місці дітей від 6 до 12 років – 450 грн.

Діти до 6-и років при розміщенні в номері мінімум з 1 дорослим – проживання безкоштовно.

Проживання на додатковому місці можливо в категорії номера «Двомісний стандартний» (1 чол) і «напівлюкс» (2чел).

Харчування в ресторані «L’escale Restaurant & Bar» (150м) «шведська лінія» (з дієтичного меню) – 320 грн. (Обід / вечеря), дитячий (6-12р) – 200 грн. (обід вечеря).

Послуги, включені у вартість номера:

  • сніданок «шведська лінія» в готелі «Mirotel Resort & Spa» (150м),
  • користування СПА-центром (басейни, тренажерний зал, сауни, лазні), «Mirotel Resort & Spa» (150м),
  • консультації лікаря без обмежень,
  • користування бюветом мінеральних вод в готелі «Mirotel Resort & Spa» без обмежень,
  • Wi-Fi,
  • автостоянка
  • використання дитячими кімнатами в готелі «Mirotel Resort & Spa» без обмежень.

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Вілла Христина

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