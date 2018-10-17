Вілла «Христина»
Вілла «Христина» – це готель класу De-Luxe Villa, який відкрився 2008 року після повної реконструкції.
Розташована в історичному та адміністративному центрі міста вілла «Христина». Поряд – центральний бювет мінеральних вод Трускавця та мальовничий курортний парк. Тут вишуканий інтер’єр і особлива атмосфера. Вілла «Христина» надає своїм Гостям сервіс високого рівня та комплексне курортне лікування, високий рівень безпеки та приватності, індивідуальний підхід та гнучкість в обслуговуванні.
Оформлена в класичному сучасному стилі, вілла складається з трьох поверхів, з 27 комфортабельними номерами різних категорій: стандарт, напівлюкс та студіо- з міні-кухнею.
Лікування на віллі «Христина»
Вілла «Христина» немає власної лікувальної бази. Всі медпослуги зручно можна проходити в комплексі «Мед-Палас», який розташований за 300 м. «МЕД-ПАЛАС» пропонує широкий спектр оздоровчих процедур та більш, як 350 методів обстежень.
На віллі «Христина» працює кваліфікований лікар. Він призначить необхідні процедури в «Мед-Палас», графік прийому мінеральної води та дієтичний курс харчування
Харчування на віллі «Христина»
У вартість проживання входить сніданок типу шведський стіл в ресторані L Escale (готель «Міротель», за 100 м від вілли). Є можливість замовляти сніданок у номер. Пообідати та повечеряти гості можуть і в інших закладах, зокрема – на віллі «Марта», де пропонується смачне дієтичне меню.
Послуги вілли «Христина»
- Доставка їжі та напоїв в номер (Room service);
- пральня; хімчистка; чистка взуття
- Трансфер (за додаткову плату).
Постояльцям вілли «Христина» дуже зручно також користуватися широким спектром послуг в «Mirotel Resort&Spa», який розташований зовсім поруч.
Доступні номери у Христина
Одноместный стандарт
Одномісний стандарт ((кількість номерів – 4) площа номера – 23 м²): півтораспальне ліжко, робочий стіл, мінібар (холодильник), сейф, кондиціонер, LCD телевізор, телефон, DVD плеєр, електрочайник, набір посуду, санвузол – душ кабінка, фен, міні парфумерія, банні халати та тапочки, балкон, WiFi інтернет.
Дитяче ліжечко та дитячий халат – на замовлення.
Фото номеру Одноместный стандарт - Вілла Христина
Двомісний стандарт
Двомісний стандарт ((кількість номерів – 14) площа номера – 35 м²): двоспальне ліжко та розкладний диван, робочий стіл, мінібар (холодильник), сейф, кондиціонер, LCD телевізор, телефон, DVD плеєр, електрочайник, набір посуду, санвузол – душ кабінка, фен, міні парфумерія, банні халати та тапочки, балкон, WiFi інтернет.
Дитяче ліжечко та дитячий халат – на замовлення
Фото номеру Двомісний стандарт - Вілла Христина
Студіо
Студіо (кількість номерів – 6) площа номера – 32 м²): два односпальних ліжка, сейф, кондиціонер, LCD телевізор, телефон, DVD плеєр, санвузол – душ кабінка, фен, міні парфумерія, банні халати та тапочки, балкон, WiFi інтернет.
Мінікухня: електрична плита, мікрохвильва піч, мийка, електрочайник, витяжка, набір столового посуду та посуду для готування, холодильник, обідній стіл з кріслами
Фото номеру Студіо - Вілла Христина
Напівлюкс
Напівлюкс (кількість номерів – 3) площа номера – 53 м²): двоспальне ліжко та розкладний диван, робочий стіл, мінібар (холодильник), сейф, кондиціонер, LCD телевізор, телефон, DVD плеєр, електрочайник, набір посуду, два санвузоли – душ кабінка та ванна, фен, міні парфумерія, банні халати та тапочки, балкон (крім номерів на першому поверсі), WiFi інтернет.
Дитяче ліжечко та дитячий халат – на замовлення
Фото номеру Напівлюкс - Вілла Христина
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Категорія номеру
|17/01/20 – 27/04/20
11/05/20 – 30/06/20
16/11/20 – 23/12/20
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01/07/20 – 31/08/20
|1 особа
|2 особи
|1 особа
2 особи
1 місний стандарт
|1150
|–
|1350
|2 місний стандарт
|1430
|1850
|1600
2090
Студіо з мінікухнею
|1470
|1890
|1650
|2140
|Напівлюкс
|1770
|2190
|2000
2490
Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 9.45 грн / чол / добу. Оплата здійснюється в готелі.
Розміщення на додатковому місці – 550 грн.
Розміщення на додатковому місці дітей від 6 до 12 років – 450 грн.
Діти до 6-и років при розміщенні в номері мінімум з 1 дорослим – проживання безкоштовно.
Проживання на додатковому місці можливо в категорії номера «Двомісний стандартний» (1 чол) і «напівлюкс» (2чел).
Харчування в ресторані «L’escale Restaurant & Bar» (150м) «шведська лінія» (з дієтичного меню) – 320 грн. (Обід / вечеря), дитячий (6-12р) – 200 грн. (обід вечеря).
Послуги, включені у вартість номера:
- сніданок «шведська лінія» в готелі «Mirotel Resort & Spa» (150м),
- користування СПА-центром (басейни, тренажерний зал, сауни, лазні), «Mirotel Resort & Spa» (150м),
- консультації лікаря без обмежень,
- користування бюветом мінеральних вод в готелі «Mirotel Resort & Spa» без обмежень,
- Wi-Fi,
- автостоянка
- використання дитячими кімнатами в готелі «Mirotel Resort & Spa» без обмежень.