Вілла «Христина»

Вілла «Христина» – це готель класу De-Luxe Villa, який відкрився 2008 року після повної реконструкції.

Розташована в історичному та адміністративному центрі міста вілла «Христина». Поряд – центральний бювет мінеральних вод Трускавця та мальовничий курортний парк. Тут вишуканий інтер’єр і особлива атмосфера. Вілла «Христина» надає своїм Гостям сервіс високого рівня та комплексне курортне лікування, високий рівень безпеки та приватності, індивідуальний підхід та гнучкість в обслуговуванні.

Оформлена в класичному сучасному стилі, вілла складається з трьох поверхів, з 27 комфортабельними номерами різних категорій: стандарт, напівлюкс та студіо- з міні-кухнею.

Лікування на віллі «Христина»

Вілла «Христина» немає власної лікувальної бази. Всі медпослуги зручно можна проходити в комплексі «Мед-Палас», який розташований за 300 м. «МЕД-ПАЛАС» пропонує широкий спектр оздоровчих процедур та більш, як 350 методів обстежень.

На віллі «Христина» працює кваліфікований лікар. Він призначить необхідні процедури в «Мед-Палас», графік прийому мінеральної води та дієтичний курс харчування

Харчування на віллі «Христина»

У вартість проживання входить сніданок типу шведський стіл в ресторані L Escale (готель «Міротель», за 100 м від вілли). Є можливість замовляти сніданок у номер. Пообідати та повечеряти гості можуть і в інших закладах, зокрема – на віллі «Марта», де пропонується смачне дієтичне меню.

Послуги вілли «Христина»

Доставка їжі та напоїв в номер (Room service);

пральня; хімчистка; чистка взуття

Трансфер (за додаткову плату).

Постояльцям вілли «Христина» дуже зручно також користуватися широким спектром послуг в «Mirotel Resort&Spa», який розташований зовсім поруч.