Вілла “Камелія”

Вілла “Камелія» знаходиться в мальовничій південно-східній частині Трускавця близько 5 хвилин ходьби до центру та 10 хвилин ходьби до бювету мінеральних вод. Персонал докладає всіх зусиль, щоб Ваш відпочинок був незабутнім і залишив тільки приємні спогади про Трускавець.

Вілла «Камелія» – це 3-поверховий будинок з затишними номерами різних категорій. Всі номери обладнані санвузлами, телевізором, Wi-Fi, холодильником, електрочайником, необхідним посудом, опалення автономне. Для охочих самостійно готувати їжу передбачені номери з кухнею.

Лікування на віллі «Камелія»

Особливістю вілли Камелія є надання діагностично-лікувальних послуг, що сприяє успішному лікуванню таких захворювань: органів травлення; сечовивідної системи; захворювань опорно-рухового апарату.

До послуг гостей також процедури: ванни (перлинні, мінеральні, хвойні, хвойно-перлинні, з «бішофіту» ), підводний душ-масаж, душі (висхідний, циркулярний), мікроклізми з ромашкою (жирові), фізіотерапевтичні процедури; гальванізація, електротерапія, фонофорез, магнітотерапія, Озокеритотерапія, Масаж ручний, Сухі вуглекислі ванни.

Харчування на віллі «Камелія»

На віллі «Камелія» працює їдальня, де готують 3-разове харчування для відпочивальників. Для тих, хто сам любить куховарити, є окрема кухня, обладнана всім необхідним інвентарем для самостійного приготування їжі.

Послуги вілли «Камелія»

їдальня;

фінська сауна (на дровах);

організація екскурсій;

трансфер;

прання одягу.

паркінг.

масажний кабінет

літній басейн для дітей,

зона відпочинку – альтанки, мангал, гойдалки;

сауна;

Wi-Fi інтернет.

Розрахунковий час: 12:00 год.