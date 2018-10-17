Вілла “Камелія”
Вілла “Камелія» знаходиться в мальовничій південно-східній частині Трускавця близько 5 хвилин ходьби до центру та 10 хвилин ходьби до бювету мінеральних вод. Персонал докладає всіх зусиль, щоб Ваш відпочинок був незабутнім і залишив тільки приємні спогади про Трускавець.
Вілла «Камелія» – це 3-поверховий будинок з затишними номерами різних категорій. Всі номери обладнані санвузлами, телевізором, Wi-Fi, холодильником, електрочайником, необхідним посудом, опалення автономне. Для охочих самостійно готувати їжу передбачені номери з кухнею.
Лікування на віллі «Камелія»
Особливістю вілли Камелія є надання діагностично-лікувальних послуг, що сприяє успішному лікуванню таких захворювань: органів травлення; сечовивідної системи; захворювань опорно-рухового апарату.
До послуг гостей також процедури: ванни (перлинні, мінеральні, хвойні, хвойно-перлинні, з «бішофіту» ), підводний душ-масаж, душі (висхідний, циркулярний), мікроклізми з ромашкою (жирові), фізіотерапевтичні процедури; гальванізація, електротерапія, фонофорез, магнітотерапія, Озокеритотерапія, Масаж ручний, Сухі вуглекислі ванни.
Харчування на віллі «Камелія»
На віллі «Камелія» працює їдальня, де готують 3-разове харчування для відпочивальників. Для тих, хто сам любить куховарити, є окрема кухня, обладнана всім необхідним інвентарем для самостійного приготування їжі.
Послуги вілли «Камелія»
- їдальня;
- фінська сауна (на дровах);
- організація екскурсій;
- трансфер;
- прання одягу.
- паркінг.
- масажний кабінет
- літній басейн для дітей,
- зона відпочинку – альтанки, мангал, гойдалки;
- сауна;
- Wi-Fi інтернет.
Розрахунковий час: 12:00 год.
Доступні номери у Камелія
Номери на віллі Камелія
Стандарт (17 м ²): двоспальне ліжко або два односпальні, два крісла і стіл, холодильник, чайник, TV, санвузол – душ, умивальник, туалет, рушники, фен.
Напівлюкс (22 м ²): двоспальне ліжко, стіл, два крісла, холодильник, чайник, посуд, TV, санвузол – душ, умивальник, туалет, рушники, фен.
Люкс (2-кімнатний номер 35 м ²): двоспальне ліжко і розкладний диван, стіл, стільці, гардеробна шафа, балкон, холодильник, чайник, посуд, TV, санвузол – душ, умивальник, туалет, рушники, фен.
Фото номеру Номери на віллі Камелія - Вілла Камелія
Категорія номера
|Однокімнатний (1- місний)
450
Однокімнатний (2 місний)
|520
|Однокімнатний №3 (2 місний)
550/650
Однокімнатний (2-3 місний)*
|730/830
|Двокімнатний (2-4 місний)**
760/860
Двокімнатний №1 (2-4 місний)**
|760/860
|Двокімнатний з кухнею (2-4 місний)**
800/900
Ціни уточняйте ( можуть змінюватись в залежності від сезону)!
*- Додаткове місце-розкладне крісло
**-Додаткове місце-розкладний диван