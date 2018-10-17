Вілла Камелія

номери від 450 грн.
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Вілла “Камелія”

Вілла Камелія» знаходиться в мальовничій південно-східній частині Трускавця близько 5 хвилин ходьби до центру та 10 хвилин ходьби до бювету мінеральних вод. Персонал докладає всіх зусиль, щоб Ваш відпочинок був незабутнім  і залишив  тільки приємні спогади про Трускавець.

Вілла «Камелія» – це 3-поверховий будинок з затишними номерами різних категорій. Всі номери обладнані санвузлами, телевізором, Wi-Fi, холодильником, електрочайником, необхідним посудом, опалення автономне. Для охочих самостійно готувати їжу передбачені номери з кухнею.

Лікування на віллі «Камелія»

Особливістю вілли Камелія є надання діагностично-лікувальних послуг, що сприяє успішному лікуванню таких захворювань: органів травлення; сечовивідної системи; захворювань опорно-рухового апарату.

До  послуг гостей також процедури:  ванни (перлинні, мінеральні, хвойні, хвойно-перлинні, з «бішофіту» ), підводний душ-масаж, душі (висхідний, циркулярний), мікроклізми з ромашкою (жирові), фізіотерапевтичні процедури;  гальванізація, електротерапія, фонофорез, магнітотерапія, Озокеритотерапія, Масаж ручний,  Сухі вуглекислі ванни.

 Харчування на віллі «Камелія»

На віллі «Камелія» працює їдальня, де готують 3-разове харчування для відпочивальників. Для тих, хто сам любить куховарити, є окрема кухня, обладнана всім необхідним інвентарем для самостійного приготування їжі.

Послуги вілли «Камелія»
  • їдальня;
  • фінська сауна (на дровах);
  • організація екскурсій;
  • трансфер;
  • прання одягу.
  • паркінг.
  • масажний кабінет
  • літній басейн для дітей,
  • зона відпочинку – альтанки, мангал, гойдалки;
  • сауна;
  • Wi-Fi інтернет.

Розрахунковий час: 12:00 год.

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Доступні номери у Камелія

Номери на віллі Камелія

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Стандарт (17 м ²): двоспальне ліжко або два односпальні, два крісла і стіл, холодильник, чайник, TV, санвузол – душ, умивальник, туалет, рушники, фен.

Напівлюкс (22 м ²): двоспальне ліжко, стіл, два крісла, холодильник, чайник, посуд, TV, санвузол – душ, умивальник, туалет, рушники, фен.

Люкс (2-кімнатний номер 35 м ²): двоспальне ліжко і розкладний диван, стіл, стільці, гардеробна шафа, балкон, холодильник, чайник, посуд, TV, санвузол – душ, умивальник, туалет, рушники, фен.

Фото номеру Номери на віллі Камелія - Вілла Камелія

Категорія номера

 
Однокімнатний (1- місний)

450

Однокімнатний (2 місний)

520
Однокімнатний №3 (2 місний)

550/650

Однокімнатний (2-3 місний)*

730/830
Двокімнатний (2-4 місний)**

760/860

Двокімнатний №1 (2-4 місний)**

 760/860
Двокімнатний з кухнею (2-4 місний)**

800/900

Ціни уточняйте ( можуть змінюватись в залежності від сезону)!

*- Додаткове місце-розкладне крісло

**-Додаткове місце-розкладний диван

Вілла Камелія на карті Google

Вілла Камелія

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