Вілла Анастасія

номери від 800 грн.
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Вілла «Анастасія» розташована в центрі міста Трускавець на відстані 100 м від бювету мінеральних вод. Це 4-х поверховий будинок на 27 номерів різних категорій.

Сучасні номери, привітний персонал, вдале розміщення у центрі курорту гарантують успішне лікування та відпочинок у Трускавці.

Вілла «Анастасія» знаходиться на вулиці Тараса Шевченка – одній із центральних вулиць Трускавця. Це – пішохідна зона. Поруч ресторани та кафе, будинок торгівлі.

Цікаве поєднання сучасних умов проживання, добротної медичної бази, розміщення в центрі Трускавця залишить у Вас тільки приємні спогади про відпочинок.

Розрахунковий час: 8:00

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Доступні номери у Анастасія

Номера на Віллі Анастасія

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11 – 1-но кімнатних 2-місних номерів, а також 15 – 2-кімнатних 2-місних номерів.

Однокімнатний двомісний номер з вигодами (30-35 м ²) два окремих ліжка, тумба, шафа для одягу, TV, журнальний столик, електричний чайник, холодильник, посуд (сервіз на шість персон) санвузол – ванна або душова кабіна, туалет

Двох-кімнатний двомісний номер з вигодами (30-35 м ² + 18 м ²): двоспальне ліжко, м’який диван і крісла (розкладається для додаткових місць), тумба, шафа для одягу, TV, журнальний столик, електричний чайник, холодильник, посуд (сервіз на шість персон) санвузол – ванна або душова кабіна, туалет

Фото номеру Номера на Віллі Анастасія - Вілла Анастасія

Категорія номера

Ціна за номер, грн
Путівка

Проживання + харчування

 

1 особа

2 особи

1 особа

2 особи

 

1-кімнатний

9601 5308001100 
1-кімнатний Люкс10901 740950

1250

 

2-кімнатний

11401 84010101310 
2-кімнатний Люкс12101 8601090

1 390

 

Додаткове місце для дорослого-200,00 грн.

Правила заїзду з дітьми:

Діти у віці від 4 років проживають безкоштовно без надання додаткового місця.

Діти у віці від 4 до 14 років оплачують додаткове місце в сумі 150,00 грн.

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