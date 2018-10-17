Вілла Анастасія

11 – 1-но кімнатних 2-місних номерів, а також 15 – 2-кімнатних 2-місних номерів.

Однокімнатний двомісний номер з вигодами (30-35 м ²) два окремих ліжка, тумба, шафа для одягу, TV, журнальний столик, електричний чайник, холодильник, посуд (сервіз на шість персон) санвузол – ванна або душова кабіна, туалет

Двох-кімнатний двомісний номер з вигодами (30-35 м ² + 18 м ²): двоспальне ліжко, м’який диван і крісла (розкладається для додаткових місць), тумба, шафа для одягу, TV, журнальний столик, електричний чайник, холодильник, посуд (сервіз на шість персон) санвузол – ванна або душова кабіна, туалет