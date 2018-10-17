Вілла «Анастасія» розташована в центрі міста Трускавець на відстані 100 м від бювету мінеральних вод. Це 4-х поверховий будинок на 27 номерів різних категорій.
Сучасні номери, привітний персонал, вдале розміщення у центрі курорту гарантують успішне лікування та відпочинок у Трускавці.
Вілла «Анастасія» знаходиться на вулиці Тараса Шевченка – одній із центральних вулиць Трускавця. Це – пішохідна зона. Поруч ресторани та кафе, будинок торгівлі.
Цікаве поєднання сучасних умов проживання, добротної медичної бази, розміщення в центрі Трускавця залишить у Вас тільки приємні спогади про відпочинок.
Розрахунковий час: 8:00
Доступні номери у Анастасія
Номера на Віллі Анастасія
11 – 1-но кімнатних 2-місних номерів, а також 15 – 2-кімнатних 2-місних номерів.
Однокімнатний двомісний номер з вигодами (30-35 м ²) два окремих ліжка, тумба, шафа для одягу, TV, журнальний столик, електричний чайник, холодильник, посуд (сервіз на шість персон) санвузол – ванна або душова кабіна, туалет
Двох-кімнатний двомісний номер з вигодами (30-35 м ² + 18 м ²): двоспальне ліжко, м’який диван і крісла (розкладається для додаткових місць), тумба, шафа для одягу, TV, журнальний столик, електричний чайник, холодильник, посуд (сервіз на шість персон) санвузол – ванна або душова кабіна, туалет
Фото номеру Номера на Віллі Анастасія - Вілла Анастасія
Категорія номера
|Ціна за номер, грн
|Путівка
Проживання + харчування
1 особа
|2 особи
1 особа
2 особи
1-кімнатний
|960
|1 530
|800
|1100
|1-кімнатний Люкс
|1090
|1 740
|950
1250
2-кімнатний
|1140
|1 840
|1010
|1310
|2-кімнатний Люкс
|1210
|1 860
|1090
1 390
Додаткове місце для дорослого-200,00 грн.
Правила заїзду з дітьми:
Діти у віці від 4 років проживають безкоштовно без надання додаткового місця.
Діти у віці від 4 до 14 років оплачують додаткове місце в сумі 150,00 грн.