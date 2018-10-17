Вілла «Лісова пісня»
Вілла «Лісова Пісня» – ця унікальна споруда з оригінальним фасадом і цікавим інтер’єром є пам’яткою архітектури і перебуває під державною охороною. Вілла розташована у центральній частині курорту поряд із бюветом мінеральних вод Трускавця та рядом санаторіїв.
На віллі гостей чекають 14 номерів різних категорій: стандарт, стандарт покращений, напівлюкс та люкс. У більшості номерів є балкони. Номери укомплектовані зручними меблями, є холодильник, телевізор, електрочайник, санвузол (душкабіна або ванна).
Привітний персонал старанно піклується, щоб відпочинок гостей «Лісової пісні» був комфортним та затишним.
Лікування на віллі «Лісова пісня»
Відпочиваючи у цьому готелі, лікувальні процедури зручно проходити в санаторії СБУ «Трускавець» (через дорогу від вілли) або в сучасному медичному комплексі «Мед-Палас» (за 100 м.).
Харчування на віллі «Лісова пісня»
Харчування відпочивальники «Лісової пісні» можуть замовляти в ресторані «Залізний кінь», який розміщений у віллі, або санаторії СБУ «Трускавець»
Додаткові послуги вілли «Лісова пісня»:
- Ресторан «Залізний кінь»
- Паркінг;
- Послуги масажиста та послуги косметолога;
- Куток для прасування;
- Wi-Fi
Розрахунковий час: 12:00 год.
Доступні номери у Лісова Пісня
Номери на Віллі Лісова пісня
Стандарт (16м²): два односпальні ліжка, TV, холодильник, санвузол – душова кабіна, умивальник, унітаз, кількість рушників – 2 на 1 особу
Стандарт покращений (20м²): двоспальне ліжко, TV, холодильник, санвузол – душова кабіна, умивальник, унітаз, кількість рушників – 2 на 1 особу
Півлюкс 2-х кiмнатний (30м²): двоспальне ліжко і розкладний диван, TV, холодильник, санвкзол – ванна, умивальник, унітаз, кількість рушників – 2 на 1особу.
Люкс 2-х кiмнатний (36м²): двоспальне ліжко і розкладний диван, TV, холодильник, кондиціонер, ванна, умивальник, унітаз, 2 балкони. Кількість рушників – 2 на 1 особу.
Фото номеру Номери на Віллі Лісова пісня - Вілла Лісова Пісня
Категорія номеру
Ціна за добу до 20.04.2020
Стандарт
450-500
Покращений
550
Півлюкс
|700
|Люкс
750-800
Додаткове місце – 50 грн