Вілла Лісова Пісня

номери від 450 грн.
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Вілла «Лісова пісня»

Вілла «Лісова Пісня» – ця  унікальна споруда з оригінальним фасадом і цікавим інтер’єром є пам’яткою архітектури і перебуває під державною охороною. Вілла розташована у центральній частині курорту поряд із бюветом мінеральних вод Трускавця та рядом санаторіїв.

На віллі гостей чекають 14 номерів різних категорій: стандарт, стандарт покращений, напівлюкс та люкс. У більшості номерів є балкони. Номери укомплектовані  зручними меблями, є холодильник, телевізор, електрочайник, санвузол (душкабіна  або ванна).

Привітний персонал старанно піклується, щоб  відпочинок гостей «Лісової пісні» був комфортним та затишним.

Лікування на віллі «Лісова пісня»

Відпочиваючи у цьому готелі,  лікувальні процедури зручно проходити в санаторії СБУ «Трускавець» (через дорогу від вілли) або в сучасному медичному комплексі «Мед-Палас» (за  100 м.).

Харчування на віллі «Лісова пісня»

Харчування відпочивальники «Лісової пісні» можуть замовляти в  ресторані «Залізний кінь», який розміщений у віллі, або   санаторії СБУ «Трускавець»

Додаткові послуги вілли «Лісова пісня»:
  • Ресторан «Залізний кінь»
  • Паркінг;
  • Послуги масажиста та послуги косметолога;
  • Куток для прасування;
  • Wi-Fi

Розрахунковий час: 12:00 год.

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Доступні номери у Лісова Пісня

Номери на Віллі Лісова пісня

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Стандарт (16м²): два односпальні ліжка, TV, холодильник, санвузол – душова кабіна, умивальник, унітаз, кількість рушників – 2 на 1 особу

Стандарт покращений (20м²): двоспальне ліжко, TV, холодильник, санвузол – душова кабіна, умивальник, унітаз, кількість рушників – 2 на 1 особу

Півлюкс 2-х кiмнатний (30м²): двоспальне ліжко і розкладний диван, TV, холодильник, санвкзол – ванна, умивальник, унітаз, кількість рушників – 2 на 1особу.

Люкс 2-х кiмнатний (36м²): двоспальне ліжко і розкладний диван, TV, холодильник, кондиціонер, ванна, умивальник, унітаз, 2 балкони. Кількість рушників – 2 на 1 особу.

Фото номеру Номери на Віллі Лісова пісня - Вілла Лісова Пісня

Категорія номеру

Ціна за добу до 20.04.2020

Стандарт

450-500

Покращений

550

Півлюкс

700
Люкс

750-800

Додаткове місце – 50 грн

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Вілла Лісова Пісня

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