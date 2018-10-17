Вілла «Лісова пісня»

Вілла «Лісова Пісня» – ця унікальна споруда з оригінальним фасадом і цікавим інтер’єром є пам’яткою архітектури і перебуває під державною охороною. Вілла розташована у центральній частині курорту поряд із бюветом мінеральних вод Трускавця та рядом санаторіїв.

На віллі гостей чекають 14 номерів різних категорій: стандарт, стандарт покращений, напівлюкс та люкс. У більшості номерів є балкони. Номери укомплектовані зручними меблями, є холодильник, телевізор, електрочайник, санвузол (душкабіна або ванна).

Привітний персонал старанно піклується, щоб відпочинок гостей «Лісової пісні» був комфортним та затишним.

Лікування на віллі «Лісова пісня»

Відпочиваючи у цьому готелі, лікувальні процедури зручно проходити в санаторії СБУ «Трускавець» (через дорогу від вілли) або в сучасному медичному комплексі «Мед-Палас» (за 100 м.).

Харчування на віллі «Лісова пісня»

Харчування відпочивальники «Лісової пісні» можуть замовляти в ресторані «Залізний кінь», який розміщений у віллі, або санаторії СБУ «Трускавець»

Додаткові послуги вілли «Лісова пісня»:

Ресторан «Залізний кінь»

Паркінг;

Послуги масажиста та послуги косметолога;

Куток для прасування;

Wi-Fi

Розрахунковий час: 12:00 год.