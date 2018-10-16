Вілла «Вікторія»
Вілла «Вікторія» – унікальна старовинна будівля, що має статус історичної пам’ятки. Побудували її в першій третині XIX ст.. спеціально для розміщення людей, які приїздили на лікування мінеральними водами Трускавця з усіх куточків Австро-Угорської імперії. Сьогодні вілла гостинно приймає українських та іноземних гостей, які приїжджають відпочити та покращити своє здоров’я.
Після капітальної реконструкції – до послуг гостей затишні та просторі номери категорії люкс та стандарт, оформлені в пастельних тонах та декоровані корковим деревом. У кожному: ліжко з ортопедичним матрацом, нові меблі, сучасна техніка, зручний санвузол, кабельне телебачення, інтернет
Лікування на віллі «Вікторія»
На віллі «Вікторія» проводить прийом лікар-терапевт. Курс лікування гості вілли проходять на базі сучасного лікувально-діагностичного SPA-центру “Мед-Палас” або в Центральній курортній водолікарні, санаторіях «Міротель» та «Віктор».
Практично у всіх лікувальних закладах Трускавця проводять лікування із застосуванням цілющих мінеральних вод «Нафтусі», «Марусі», «Софії». На курорті покращили здоров`я сотні тисяч відпочивальників. Унікальні методики курортного лікування забезпечують високий ефект лікування багатьох недуг.
Харчування на віллі «Вікторія»
Поруч з «Вікторією» розташовані безліч кафе та закладів громадського харчування з українською кухнею та дієтичним меню. Гості вілли самі обирають для себе найбільш оптимальний варіант. В основному постояльці надають перевагу харчуванню в найближчому санаторії «Віктор» або у ресторані готелю «Парк».
Послуги на віллі «Вікторія»
-wi-Fi;
– екскурсійне бюро.
- трансфер.
Розрахунковий час: заселення з 12:00 год. Виїзд до 10:00 год.
Доступні номери у Вікторія
Номера на Вилле Виктория
Одномісний Стандарт (17 м²): односпальне ліжко, TV, холодильник, телефон, шафа, журнальний столик та стільці, санвузол – душ-кабіна, умивальник, туалет.
Двомісний Стандарт: два односпальні ліжка, TV, холодильник, телефон, шафа, журнальний столик та стільці, санвузол – душ-кабіна, умивальник, туалет.
Люкс (двокімнатний номер 30 м²): двоспальне ліжко і розкладний диван, дві тумбочки біля ліжка, шафа, туалетний столик, сервант з посудом, журнальний стіл, телефон, TV, холодильник, санвузол – душ-кабіна, умивальник, туалет.
Фото номеру Номера на Вилле Виктория - Вілла Вікторія
Ціни на 2020 рік
Категорія номеру
|Низький сезон
09.01-30.04
12.05-30.06
16.10-27.12
|Високий сезон
01.07-15.10
|Святковий сезон
01.05-11.05
28.12-08.01
|1 місний”Стандарт”
|350
|400
450
2 місний”Стандарт”
|600
|700
|750
|2-місний “Люкс”
|700
|800
850
Додатково оплачується туристичний збір
Проживання на додатковому місці: в номері “Стандарт” – 70грн на добу, в номері “Люкс” – 100 гривень на добу.
Діти до 6 років проживають безкоштовно без надання додаткового місця. Для дітей від 6 до 14 років знижка 30% на проживання на основному місці.
Заселення з 12:00, виїзд до 10:00 ранку. У кожному номері безкоштовно WiFi.