Вілла «Вікторія»

Вілла «Вікторія» – унікальна старовинна будівля, що має статус історичної пам’ятки. Побудували її в першій третині XIX ст.. спеціально для розміщення людей, які приїздили на лікування мінеральними водами Трускавця з усіх куточків Австро-Угорської імперії. Сьогодні вілла гостинно приймає українських та іноземних гостей, які приїжджають відпочити та покращити своє здоров’я.

Після капітальної реконструкції – до послуг гостей затишні та просторі номери категорії люкс та стандарт, оформлені в пастельних тонах та декоровані корковим деревом. У кожному: ліжко з ортопедичним матрацом, нові меблі, сучасна техніка, зручний санвузол, кабельне телебачення, інтернет

Лікування на віллі «Вікторія»

На віллі «Вікторія» проводить прийом лікар-терапевт. Курс лікування гості вілли проходять на базі сучасного лікувально-діагностичного SPA-центру “Мед-Палас” або в Центральній курортній водолікарні, санаторіях «Міротель» та «Віктор».

Практично у всіх лікувальних закладах Трускавця проводять лікування із застосуванням цілющих мінеральних вод «Нафтусі», «Марусі», «Софії». На курорті покращили здоров`я сотні тисяч відпочивальників. Унікальні методики курортного лікування забезпечують високий ефект лікування багатьох недуг.

Харчування на віллі «Вікторія»

Поруч з «Вікторією» розташовані безліч кафе та закладів громадського харчування з українською кухнею та дієтичним меню. Гості вілли самі обирають для себе найбільш оптимальний варіант. В основному постояльці надають перевагу харчуванню в найближчому санаторії «Віктор» або у ресторані готелю «Парк».

Послуги на віллі «Вікторія»

-wi-Fi;

– екскурсійне бюро.

трансфер.

Розрахунковий час: заселення з 12:00 год. Виїзд до 10:00 год.