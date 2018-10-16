Вілла Вікторія

номери від 400 грн.
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Вілла «Вікторія»

 Вілла «Вікторія» – унікальна старовинна будівля, що має статус історичної пам’ятки. Побудували її в першій третині XIX ст.. спеціально для розміщення людей, які приїздили на лікування мінеральними водами Трускавця з усіх куточків Австро-Угорської імперії. Сьогодні вілла гостинно приймає українських та іноземних гостей, які приїжджають відпочити та покращити своє здоров’я.

Після капітальної реконструкції – до послуг гостей затишні та просторі номери категорії люкс та стандарт, оформлені в пастельних тонах та декоровані корковим деревом. У кожному: ліжко з ортопедичним матрацом, нові меблі, сучасна техніка, зручний санвузол, кабельне телебачення, інтернет

Лікування на віллі «Вікторія»

На віллі «Вікторія» проводить прийом лікар-терапевт. Курс лікування гості вілли проходять на базі сучасного лікувально-діагностичного SPA-центру “Мед-Палас” або в Центральній курортній водолікарні, санаторіях  «Міротель» та «Віктор».

Практично у всіх лікувальних закладах Трускавця проводять лікування із застосуванням цілющих мінеральних вод «Нафтусі», «Марусі», «Софії». На курорті покращили здоров`я сотні тисяч відпочивальників. Унікальні методики курортного лікування забезпечують високий ефект лікування багатьох недуг.

Харчування на віллі «Вікторія»

 Поруч з «Вікторією»  розташовані безліч кафе та закладів громадського харчування з українською кухнею та дієтичним меню.  Гості  вілли самі обирають для себе найбільш оптимальний варіант. В основному постояльці надають перевагу харчуванню в найближчому санаторії «Віктор»  або  у ресторані готелю «Парк».

Послуги на віллі «Вікторія»

-wi-Fi;

– екскурсійне бюро.

  • трансфер.

Розрахунковий час: заселення з 12:00  год. Виїзд до 10:00 год.

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Доступні номери у Вікторія

Номера на Вилле Виктория

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Одномісний Стандарт (17 м²): односпальне ліжко, TV, холодильник, телефон, шафа, журнальний столик та стільці, санвузол – душ-кабіна, умивальник, туалет.

Двомісний Стандарт: два односпальні ліжка, TV, холодильник, телефон, шафа, журнальний столик та стільці, санвузол – душ-кабіна, умивальник, туалет.

Люкс (двокімнатний номер 30 м²): двоспальне ліжко і розкладний диван, дві тумбочки біля ліжка, шафа, туалетний столик, сервант з посудом, журнальний стіл, телефон, TV, холодильник, санвузол – душ-кабіна, умивальник, туалет.

Фото номеру Номера на Вилле Виктория - Вілла Вікторія

Ціни на 2020 рік

Категорія номеру

Низький сезон

09.01-30.04

12.05-30.06

16.10-27.12

Високий сезон

01.07-15.10

Святковий сезон

01.05-11.05

28.12-08.01

1 місний”Стандарт”350400

450

2 місний”Стандарт”

600700750
2-місний “Люкс”700800

850

Додатково оплачується туристичний збір

Проживання на додатковому місці: в номері “Стандарт” – 70грн на добу, в номері “Люкс” – 100 гривень на добу.

Діти до 6 років проживають безкоштовно без надання додаткового місця. Для дітей від 6 до 14 років знижка 30% на проживання на основному місці.

Заселення з 12:00, виїзд до 10:00 ранку. У кожному номері безкоштовно WiFi.

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