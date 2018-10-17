Вілла «Роксолана»
Вілла “Роксолана” розташована в центральній частині міста Трускавець за 170 м від бювету мінеральних вод №2. Котедж оформлений в гуцульському стилі з використанням різних порід карпатських дерев. Номерний фонд вілли складається з 2 номерів категорії “люкс двоповерховий” площею 90 кв. м. Номери мають окремий вхід, телевізор із супутниковим телебаченням, обладнану кухню, камін, доступ до Wi-Fi, двоспальні ліжка. Один номер розрахований для проживання сім’ї з двох дорослих і дитини, другий – на сім’ю з двох дорослих. За попереднім запитом можливе замовлення додаткового місця (послуга платна).
Розташування та облаштування вілли дає можливість для проживання не лише сімей, але й VIP-персон з охороною. Залежно від потреб та можливостей гостей, вілла «Роксолана» може бути орендована повністю.
Лікування на віллі «Роксолана»
Бджолиний будинок (апітерапія), консультація лікарів: терапевта, уролога, вертебролога.
Вілла “Роксолана” розташована на відстані 400 м від реабілітаційно-діагностичного СПА-центру “Мед-Палас”, за 150 м від санаторію “Женева”, де відпочивальники можуть пройти різноманітні програми лікування та оздоровлення.
Харчування на віллі «Роксолана»
Пропонується дворазове дієтичне харчування з різноманітним меню, приготоване на екологічно чистій воді (артезіанська свердловина) в сусідньому будинку. Для любителів приготувати їжу самому в котеджі є кухня з плитою та необхідним інвентарем.
Послуги вілли «Роксолана»:
- Консультація лікаря, масажний кабінет;
- Лікувальний будиночок з бджолами;
- Зона відпочинку: альтанки, мангал, гойдалки;
- Паркінг;
- Wi-Fi;
- Розміщення з домашніми тваринами (за погодженням з адміністрацією).
Розрахунковий час: 12:00 год.
Доступні номери у Роксолана
Номера
В будинку є вітальня з каміном і 2 спальні.