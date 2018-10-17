Вілла «Роксолана»

Вілла “Роксолана” розташована в центральній частині міста Трускавець за 170 м від бювету мінеральних вод №2. Котедж оформлений в гуцульському стилі з використанням різних порід карпатських дерев. Номерний фонд вілли складається з 2 номерів категорії “люкс двоповерховий” площею 90 кв. м. Номери мають окремий вхід, телевізор із супутниковим телебаченням, обладнану кухню, камін, доступ до Wi-Fi, двоспальні ліжка. Один номер розрахований для проживання сім’ї з двох дорослих і дитини, другий – на сім’ю з двох дорослих. За попереднім запитом можливе замовлення додаткового місця (послуга платна).

Розташування та облаштування вілли дає можливість для проживання не лише сімей, але й VIP-персон з охороною. Залежно від потреб та можливостей гостей, вілла «Роксолана» може бути орендована повністю.

Лікування на віллі «Роксолана»

Бджолиний будинок (апітерапія), консультація лікарів: терапевта, уролога, вертебролога.

Вілла “Роксолана” розташована на відстані 400 м від реабілітаційно-діагностичного СПА-центру “Мед-Палас”, за 150 м від санаторію “Женева”, де відпочивальники можуть пройти різноманітні програми лікування та оздоровлення.

Харчування на віллі «Роксолана»

Пропонується дворазове дієтичне харчування з різноманітним меню, приготоване на екологічно чистій воді (артезіанська свердловина) в сусідньому будинку. Для любителів приготувати їжу самому в котеджі є кухня з плитою та необхідним інвентарем.

Послуги вілли «Роксолана»:

Консультація лікаря, масажний кабінет;

Лікувальний будиночок з бджолами;

Зона відпочинку: альтанки, мангал, гойдалки;

Паркінг;

Wi-Fi;

Розміщення з домашніми тваринами (за погодженням з адміністрацією).

Розрахунковий час: 12:00 год.