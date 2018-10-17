Вілла «Лідія»

Вілла «Лідія» розташована в центрі Трускавця за 5 хвилин ходьби до нижнього бювету. Тут затишні інтер’єри, якісний ремонт, чистота і затишок для гарного відпочинку і проживання. Привітний кваліфікований персонал вілли подбає, щоб ваше гостювання в Трускавці було безтурботним і комфортним.

Вілла “Лідія” являє собою 3-поверхову будівлю, яка складається з двох корпусів.

На віллі є номери різних категорій: стандарт, пів люкс, люкс та сімейний. Номери оснащені зручними меблями, сучасною побутовою технікою, телевізорами, холодильниками, санвузлами. Подача гарячої та холодної води здійснюється цілодобово.

Лікування на віллі «Лідія»

Гості вілли «Лідія» можуть пройти лікування на базі санаторію СБУ «Трускавець» або в курортній поліклініці №1. Тут ефективно лікують урологічні та гастроентерологічні захворювання. Додаткові профілі лікування – захворювання серцево-судинної, ендокринної систем, опорно-рухового апарату, цукровий діабет, екземи і псоріаз.

Також зовсім поруч, всього за 400 м, розташований новітній медичний центр широкого профілю лікування «Мед-Палас».

Харчування на віллі «Лідія»

На першому поверсі будівлі в кафе «Едем» гості зможуть замовляти 3-разове харчування. Тут на гостей чекають смачні, здорові і різноманітні сніданки, обіди та вечері.

У розташованому неподалік бістро «Рідний край» пропонується спеціальне дієтичне меню, яке посилює ефект від проходження лікувальних процедур.

Послуги вілли «Лідія»

-кафе;

-паркінг;

-Wi-Fi.

Розрахунковий час – заїзд з 12:00 год., виїзд до 12:00 год.