Вілла «Калина»
Вілла “Калина” розташована в самому центрі курорту, поруч з центральним (нижнім) бюветом мінеральних вод Трускавця. Це затишний готель із високим рівнем сервісу та комфорту.
Вілла «Калина» – це триповерхова будівля, яка містить з 21 номери різних категорій, від стандарту до класу люкс.
Лікування на віллі «Калина»
У медичному центрі «Андрос» проводиться комплексне урологічне та андрологічне (наука про захворювання чоловічої статевої системи) обстеження і лікування. Кваліфікований лікар – уролог-андролог безпосередньо під час прийому на цифровому ультразвуковому сканері експерт-класу (Hitachi 5500) проводить обстеження нирок, сечового міхура, передміхурової залози і органів мошонки у чоловіків. За отриманими показниками проводиться повний комплекс лабораторних досліджень та призначається курс лікування.
Крім цього, в центрі проводиться обстеження, і консультують висококваліфіковані фахівці різних спеціальностей, тут можна пройти повну УЗД-діагностику організму.
Також до послуг гостей лікування на базі санаторію «Кришталевий палац» (200м від вілли) і пансіонату “Світязянка” (30м. від вілли).
Харчування на віллі «Христина»
Для гостей вілли «Калини» працює кафе з 3-разовим харчуванням, діє система вибору і замовлення страв з двох варіантів меню. Розроблено семиденне меню-замовлення. Є можливість замовлення за окремим ресторанним меню.
Охочі можуть також харчуватися на базі санаторію «Весна» або «Кришталевий палац».
Послуги вілли «Калина»:
– Масажний кабінет;
– Екскурсійне бюро;
- Сейф;
– Wi-Fi;
-Паркінг;
-Трансфер.
Розрахунковий час: заїзд 12:00 год. Час розрахунку – 12:00год.
Доступні номери у Калина
Номера на Віллі Калина
Однокімнатний одномісний Single Deluxe (11-16м²): півтораспальне ліжко, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – душова кабіна.
Однокімнатний двомісний Single Deluxe (11-16м²): півтораспальне ліжко, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – душова кабіна.
Однокімнатний двомісний Superior (16м²): двоспальне ліжко, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – ванна; балкон.
Однокімнатний двомісний VIP (мансардні номера 28 – 42м²): двоспальне ліжко та розкладний диван, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – ванна.
2-кімнатний двомісний Junior Suite: двоспальне ліжко та розкладний диван, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – ванна.
2-кімнатний двомісний Suite: двоспальне ліжко, диван та два розкладних крісла, шафа для одягу, TV, холодильник, електрочайник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – ванна.
Фото номеру Номера на Віллі Калина - Вілла Калина
Категорія номера
|Кількість
осіб
|Ціна номера за добу
27.04 – 30.06.2020
Ціна номера за добу
01.07 – 31.10.2020
|зі сніданком
|повний пансіон
(сніданок+обід+вечеря)
|зі сніданком
повний пансіон
Люкс
|1
|880
|1060
|1005
|1185
|2
|1030
|1390
|1160
1520
Напівлюкс
|1
|770
|950
|880
1060
2
|925
|1285
|1040
1400
Покращений (мансарда)
|1
|625
|805
|710
|890
|2
|770
|1130
|865
1225
Покращений
|1
|625
|805
|710
|890
|2
|770
|1130
|865
1225
Комфорт
|1
|670
|850
|760
|940
|2
|815
|1175
|910
1270
Стандарт
|1
|555
|735
|630
|810
|2
|700
|1060
|780
1140
Одномісний
|1
|510
|690
|575
|755
|2
|–
|–
|–
–
Проживання дітей до 5,99 років, без надання додаткового місця, безкоштовно (в одному номері з батьками).
Додаткове підселення в номер:
дорослий – 100 грн., діти від 6 до 14 років – 70 грн. на добу;
Вартість харчуванняя:
Сніданок – 90 грн. Обід – 100 грн. Вечеря – 100 грн. Комплекс (сніданок, обід, вечеря) – 260 грн.
* В якості додаткового місця використовується розкладне ліжко або розкладний диван.
Час заїзду – 13:00.
Розрахунковий час – 12:00.