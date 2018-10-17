Вілла «Калина»

Вілла “Калина” розташована в самому центрі курорту, поруч з центральним (нижнім) бюветом мінеральних вод Трускавця. Це затишний готель із високим рівнем сервісу та комфорту.

Вілла «Калина» – це триповерхова будівля, яка містить з 21 номери різних категорій, від стандарту до класу люкс.

Лікування на віллі «Калина»

У медичному центрі «Андрос» проводиться комплексне урологічне та андрологічне (наука про захворювання чоловічої статевої системи) обстеження і лікування. Кваліфікований лікар – уролог-андролог безпосередньо під час прийому на цифровому ультразвуковому сканері експерт-класу (Hitachi 5500) проводить обстеження нирок, сечового міхура, передміхурової залози і органів мошонки у чоловіків. За отриманими показниками проводиться повний комплекс лабораторних досліджень та призначається курс лікування.

Крім цього, в центрі проводиться обстеження, і консультують висококваліфіковані фахівці різних спеціальностей, тут можна пройти повну УЗД-діагностику організму.

Також до послуг гостей лікування на базі санаторію «Кришталевий палац» (200м від вілли) і пансіонату “Світязянка” (30м. від вілли).

Харчування на віллі «Христина»

Для гостей вілли «Калини» працює кафе з 3-разовим харчуванням, діє система вибору і замовлення страв з двох варіантів меню. Розроблено семиденне меню-замовлення. Є можливість замовлення за окремим ресторанним меню.

Охочі можуть також харчуватися на базі санаторію «Весна» або «Кришталевий палац».

Послуги вілли «Калина»:

– Масажний кабінет;

– Екскурсійне бюро;

Сейф;

– Wi-Fi;

-Паркінг;

-Трансфер.

Розрахунковий час: заїзд 12:00 год. Час розрахунку – 12:00год.