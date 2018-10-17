Вілла Калина

номери від 510 грн.
Забронювати
Вілла «Калина»

Вілла “Калина” розташована в самому центрі курорту, поруч з центральним (нижнім) бюветом мінеральних вод Трускавця.  Це затишний готель із високим рівнем сервісу та комфорту.

Вілла «Калина» –  це триповерхова будівля, яка містить з 21 номери різних категорій, від стандарту до класу люкс.

Лікування на віллі «Калина»

У медичному центрі «Андрос» проводиться комплексне урологічне та андрологічне (наука про захворювання чоловічої статевої системи) обстеження і лікування. Кваліфікований лікар – уролог-андролог безпосередньо під час прийому на цифровому ультразвуковому сканері експерт-класу (Hitachi 5500) проводить обстеження нирок, сечового міхура, передміхурової залози  і органів мошонки у чоловіків. За отриманими  показниками проводиться повний комплекс лабораторних досліджень та призначається курс лікування.

Крім цього, в центрі проводиться обстеження, і консультують висококваліфіковані фахівці різних спеціальностей, тут можна пройти повну УЗД-діагностику організму.

Також до послуг гостей лікування на базі санаторію «Кришталевий палац»  (200м від вілли) і пансіонату “Світязянка” (30м. від вілли).

Харчування на віллі «Христина»

Для гостей вілли «Калини» працює кафе з 3-разовим харчуванням, діє система вибору і замовлення страв з двох варіантів меню. Розроблено семиденне меню-замовлення. Є можливість замовлення за окремим ресторанним меню.

Охочі можуть також харчуватися на базі санаторію «Весна» або «Кришталевий палац».

Послуги вілли «Калина»:

– Масажний кабінет;

– Екскурсійне бюро;

  • Сейф;

– Wi-Fi;

-Паркінг;

-Трансфер.

Розрахунковий час: заїзд  12:00 год. Час розрахунку – 12:00год.

TAGS:

Доступні номери у Калина

Номера на Віллі Калина

Забронювати

Однокімнатний одномісний Single Deluxe (11-16м²): півтораспальне ліжко, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – душова кабіна.

Однокімнатний двомісний Single Deluxe (11-16м²): півтораспальне ліжко, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – душова кабіна.

Однокімнатний двомісний Superior (16м²): двоспальне ліжко, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – ванна; балкон.

Однокімнатний двомісний VIP (мансардні номера 28 – 42м²): двоспальне ліжко та розкладний диван, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – ванна.

2-кімнатний двомісний Junior Suiteдвоспальне ліжко та розкладний диван, шафа для одягу, стіл, TV, холодильник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – ванна.

2-кімнатний двомісний Suiteдвоспальне ліжко, диван та два розкладних крісла, шафа для одягу, TV, холодильник, електрочайник, набір посуду, рушники (3 на людину), WI-FI, санвузол – ванна.

Фото номеру Номера на Віллі Калина - Вілла Калина

Категорія номера

Кількість

осіб

Ціна номера за добу

27.04 – 30.06.2020

Ціна номера за добу

01.07 – 31.10.2020

зі сніданкомповний пансіон
(сніданок+обід+вечеря)		зі сніданком

повний пансіон
(сніданок+обід+вечеря)

Люкс

1880106010051185
2103013901160

1520

Напівлюкс

1770950880

1060

2

92512851040

1400

Покращений (мансарда)

1625805710890
27701130865

1225

Покращений

1625805710890
27701130865

1225

Комфорт

1670850760940
28151175910

1270

Стандарт

1555735630810
27001060780

1140

Одномісний

1510690575755
2

Проживання дітей до 5,99 років, без надання додаткового місця, безкоштовно (в одному номері з батьками).

Додаткове підселення в номер:

дорослий – 100 грн., діти від 6 до 14 років – 70 грн. на добу;

Вартість харчуванняя:

Сніданок – 90 грн. Обід – 100 грн. Вечеря – 100 грн. Комплекс (сніданок, обід, вечеря) – 260 грн.

* В якості додаткового місця використовується розкладне ліжко або розкладний диван.

Час заїзду – 13:00.
Розрахунковий час – 12:00.

Вілла Калина на карті Google

Вілла Калина

Схожі об'єкти