Санаторій "Шале Грааль"

Санаторій налічує 63 номери класу преміум. До кожного номера окремо доторкнулась рука дизайнера. У кожному номері є супутникове телебачення, а також інтернет і багато іншого. З вікон можна спостерігати за красивим видом гір.

У санаторії Шале Грааль ціни порівняно не високі. Все зроблено для того, щоб відпочинок був доступний кожному охочому. З детальною вартістю номерів можете ознайомитися на сайті.

Шале Грааль на курорті Трускавець наповнить Вас позитивними емоціями, які залишатимуться з Вами тривалий час.

Додаткові послуги:

۷ автостоянка

۷ Wi-Fi Інтернет

۷ камера зберігання

۷ екскурсійне бюро

۷ оренда велосипедів

۷ дитяча кімната та дитячий майданчик

۷ басейн, тренажерний зал, фінська сауна, римська парна, турецька баня, інфрачервона сауна, джакузі,

۷ більярд

۷ бювет мінеральних вод

۷ ресторан з літньою терасою,

۷ конференц-зал,

Всі тарифи включають:

проживання в апартаменті на основних місцях (кількість основних місць залежить від категорії апартаменту);

користування SPA-центром (фінська та інфрачервона сауни з дощовим душем, російська баня з душ-відром, римська парна та хамам, басейн з джакузі, підводною течією та міні- водоспадом, контрастні ванни для ніг по Кнейпу, тренажерний зал);

первинну та остаточний консультації лікаря-терапевта в Медичному центрі;

Wi-Fi доступ до Інтернету в апартаменті, лобі, ресторані та SPA-центрі готелю;

користування дитячим майданчиком; користування бюветом з мінеральними водами «Нафтуся», «Содова» та «Моршинська»;

послуги дитячої кімнати з 9:00 до 17:00, щоденно.

Пакет B&B включає сніданок (шведська лінія) в ресторані «Теodora».

Пакет ALL включає сніданок, обід та вечерю (шведська лінія) в ресторані «Теodora».

ALL VIP включає сніданок, обід та вечерю (шведська лінія) та комплекс додаткових медичних процедур (по рекомендації лікаря).

Мінімальний термін проживання по пакету ALL VIP – 7 діб.

Для дітей до 16 років лікування по пакету ALL VIP не передбачено.

Для дітей віком до 6 років проживання в одному апартаменті з батьками, без надання додаткового місця – безкоштовне, базове курортне лікування не передбачається.

Харчування дітей до 6 років одночасно з харчуванням батьків у ресторані “Теodora” («шведська лінія») – безкоштовно.

Діти від 3 до 12 років приймаються до дитячої кімнати при наданні медичної довідки.

Паркінг – 25 грн./доба

Час заїзду – 14:00.

Розрахункова година – 12:00.

Ранній заїзд до 14:00 та пізній виїзд після 12:00 можливі за попереднім узгодженням та оплачуються в розмірі половини тарифу проживання за одну добу.

З кожного гостя додатково справляється туристичний збір у розмірі 1% від вартості проживання без урахування ПДВ.