Санаторій "Шале Грааль"

Санаторій налічує 63 номери класу преміум. До кожного номера окремо доторкнулась рука дизайнера. У кожному номері є супутникове телебачення, а також інтернет і багато іншого. З вікон можна спостерігати за красивим видом гір.
У санаторії Шале Грааль ціни порівняно не високі. Все зроблено для того, щоб відпочинок був доступний кожному охочому. З детальною вартістю номерів можете ознайомитися на сайті.
Шале Грааль на курорті Трускавець наповнить Вас позитивними емоціями, які залишатимуться з Вами тривалий час.
Додаткові послуги:
۷ автостоянка
۷ Wi-Fi Інтернет
۷ камера зберігання
۷ екскурсійне бюро
۷ оренда велосипедів
۷ дитяча кімната та дитячий майданчик
۷ басейн, тренажерний зал, фінська сауна, римська парна, турецька баня, інфрачервона сауна, джакузі,
۷ більярд
۷ бювет мінеральних вод
۷ ресторан з літньою терасою,
۷ конференц-зал,
Всі тарифи включають:
- проживання в апартаменті на основних місцях (кількість основних місць залежить від категорії апартаменту);
- користування SPA-центром (фінська та інфрачервона сауни з дощовим душем, російська баня з душ-відром, римська парна та хамам, басейн з джакузі, підводною течією та міні- водоспадом, контрастні ванни для ніг по Кнейпу, тренажерний зал);
- первинну та остаточний консультації лікаря-терапевта в Медичному центрі;
- Wi-Fi доступ до Інтернету в апартаменті, лобі, ресторані та SPA-центрі готелю;
- користування дитячим майданчиком; користування бюветом з мінеральними водами «Нафтуся», «Содова» та «Моршинська»;
- послуги дитячої кімнати з 9:00 до 17:00, щоденно.
Пакет B&B включає сніданок (шведська лінія) в ресторані «Теodora».
Пакет ALL включає сніданок, обід та вечерю (шведська лінія) в ресторані «Теodora».
ALL VIP включає сніданок, обід та вечерю (шведська лінія) та комплекс додаткових медичних процедур (по рекомендації лікаря).
Мінімальний термін проживання по пакету ALL VIP – 7 діб.
Для дітей до 16 років лікування по пакету ALL VIP не передбачено.
Для дітей віком до 6 років проживання в одному апартаменті з батьками, без надання додаткового місця – безкоштовне, базове курортне лікування не передбачається.
Харчування дітей до 6 років одночасно з харчуванням батьків у ресторані “Теodora” («шведська лінія») – безкоштовно.
Діти від 3 до 12 років приймаються до дитячої кімнати при наданні медичної довідки.
Паркінг – 25 грн./доба
Час заїзду – 14:00.
Розрахункова година – 12:00.
Ранній заїзд до 14:00 та пізній виїзд після 12:00 можливі за попереднім узгодженням та оплачуються в розмірі половини тарифу проживання за одну добу.
З кожного гостя додатково справляється туристичний збір у розмірі 1% від вартості проживання без урахування ПДВ.
Доступні номери у “Шале Грааль”
Standart double - ціна 1950 грн.
Standart double (16,7 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, трюмо, стіл, крісла, телефон, фен, сейф, TV, шафа-купе, холодильник, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, балкон.
Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.
Фото номеру Standart double - Санаторій "Шале Грааль"
Standart twin - ціна 2250 грн.
Standart twin (24,2м²): два півтораспальні ліжка, приліжкові тумби, трюмо, стіл, 3 крісла, телефон, фен, сейф, TV, шафа-купе, холодильник, переносна конструкція для сушіння речей, прасувальна дошка, праска, балкон.
Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.
Фото номеру Standart twin - Санаторій "Шале Грааль"
Studio apart - ціна 2970 грн.
Studio apart (одна спальня, кухня-їдальня 44,8 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, стіл, 2 крісла, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, кухонний посуд, мікрохвильова піч, переносна конструкція для сушіння речей, прасувальна дошка, праска, балкон.
Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: гідробокс або душова кабінка та інші сантехнічні приладдя.
Фото номеру Studio apart - Санаторій "Шале Грааль"
Comfort apart - ціна 2600 грн.
Comfort apart (одна спальня, кухня-їдальня 36,6 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, стіл столовий, крісло, диван, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, балкон.
Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: ванна та інші сантехнічні приналежності.
Фото номеру Comfort apart - Санаторій "Шале Грааль"
Panoramic apart - ціна 2850 грн.
Panoramic apart (одна спальня, кухня-їдальня 38,2 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, трюмо, стіл, крісла, телефон, фен, сейф, TV, шафа-купе, м’який куточок, комод, холодильник, кухонний посуд, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, балкон.
Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.
Вид з вікна: внутрішній двір, парк.
Фото номеру Panoramic apart - Санаторій "Шале Грааль"
Junior suite apart - ціна 3850 грн.
Junior suite apart (дві спальні, кухня-їдальня 51 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, стіл столовий, диван, шкіряне крісло, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, кухонний посуд, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, балкон.
Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.
Фото номеру Junior suite apart - Санаторій "Шале Грааль"
Queen suite apart - ціна 4850 грн.
Queen suite apart (дві спальні, кухня-їдальня 83 м²)
1 поверх: тумба, TV, шкіряний диван, шафа-купе.
2 поверх: двоспальне ліжко, приліжкові тумби, стіл письмовий, диван, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, кухонний посуд, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, два балкони.
Оснащення: інтернет, кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Два санвузоли: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.
Фото номеру Queen suite apart - Санаторій "Шале Грааль"
Royal apart - ціна 6920 грн.
Royal apart (дві спальні, вітальня, кухня-їдальня 114 м²):
1 поверх: стіл столовий, стільці, письмовий столик, м’який куточок, TV, тумба, передпокій.
2 поверх: 3 ліжка, приліжкові тумби, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, кухонний посуд, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, DVD-плеєр(в апартаменті або на центральній рецепції), гардеробна кімната, балкон
Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок(міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Три санвузоли: джакузі, гідробокс та інші сантехнічні комплектуючі.
Фото номеру Royal apart - Санаторій "Шале Грааль"
|
Категорія номеру
|Осіб
|
Середній
|Низький
|
Супервисокий
|01.09 – 04.11
|04.11 – 25.12
|25.12.10 – 15.01.2020
|BB
|FB
|VIP
|BB
|FB
|VIP
|BB
|FB
|
VIP
|
Standart Twin / Double
|
1
|
1950
|2650
|2900
|1770
|2470
|2720
|2250
|2550
|
3250
|
2
|2250
|3650
|4150
|2070
|3470
|3970
|2250
|2850
|
4250
|
Studio Apart
|
1
|2970
|3200
|3450
|2370
|3070
|3320
|2970
|3270
|
3970
|
2
|2970
|4200
|4700
|2670
|4070
|4570
|2970
|3570
|
4970
|
Comfort Apart
|
1
|2600
|3300
|3550
|2500
|3200
|3450
|3140
|3440
|
4140
|2
|
2900
|4300
|4800
|2800
|4200
|4700
|3140
|3740
|
5140
|
Panoramic Apart
|1
|
2850
|3550
|3800
|2750
|3450
|3700
|3250
|3550
|
4250
|2
|
3150
|4550
|5050
|3050
|4450
|4950
|3250
|3850
|
5250
|
Junior Suite Аpart
|1
|
3850
|4550
|4800
|3750
|4450
|4700
|4350
|4650
|
5350
|2
|
4150
|5550
|6050
|4050
|5450
|5950
|4350
|4950
|
6350
|3
|4450
|6550
|7300
|4350
|6450
|7200
|4350
|5250
|
7350
|Queen Suite Apart
|1
|
4850
|5550
|5800
|4850
|5550
|5800
|5850
|6150
|
6850
|2
|
5150
|6550
|7050
|5150
|6550
|7050
|5850
|6450
|
7850
|3
|
5450
|7550
|8300
|5450
|7550
|8300
|5850
|6750
|
8850
|4
|
5750
|8550
|9550
|5750
|8550
|9550
|5850
|7050
|
9850
|Royal Аpart
|1
|
6920
|7620
|7870
|6670
|7370
|7620
|7900
|8200
|
8900
|2
|
7220
|8620
|9120
|6970
|8370
|8870
|7900
|8500
|
9900
|3
|
7520
|9620
|10370
|7270
|9370
|10120
|7900
|8800
|
10900
|4
|
7820
|10620
|11620
|7570
|10370
|11370
|7900
|9100
|
11900
Пакет «BB» ВКЛЮЧАЄ:
- проживання;
- сніданок «шведський стіл»;
- первинну та заключну консультації лікаря-терапевта в Медичному центрі;
- користування SPA-центром(фінська та інфрачервона сауни з дощовим душем, російська лазня з душ-відром, римська парна і турецька лазня, басейн з джакузі, підводною течією та міні-водопадом, тренажерний зал);
- прийом лікувальних мінеральних вод «Нафтуся», «содова» в бюветі Медікал-СПА центру «Авель»;
- Wi-Fi;
- користування дитячим майданчиком;
- послуги дитячої кімнати.
ПАКЕТ «ALL» ВКЛЮЧАЄ:
- всі послуги пакету «BB»;
- обід і вечеря в ресторані «Теodora» по типу «шведський стіл».
ПАКЕТ «ALL VIP» ВКЛЮЧАЄ:
- всі послуги пакету «All»;
- медичні послуги лікувального пакету за призначенням лікаря
- обід і вечеря в ресторані «Теodora» по типу «шведський стіл».