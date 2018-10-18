Санаторій "Шале Грааль"

номери від 1950 грн.
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Трускавець Санаторій
Трускавець Санаторій
Truskavetsʹ Sanatoriy
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 2
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 3
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 4
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 5
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 6
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 7
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8

Санаторій налічує 63 номери класу преміум. До кожного номера окремо доторкнулась рука дизайнера. У кожному номері є супутникове телебачення, а також інтернет і багато іншого. З вікон можна спостерігати за красивим видом гір.

У санаторії Шале Грааль ціни порівняно не високі. Все зроблено для того, щоб відпочинок був доступний кожному охочому. З детальною вартістю номерів можете ознайомитися на сайті.
Шале Грааль на курорті Трускавець наповнить Вас позитивними емоціями, які залишатимуться з Вами тривалий час.

Додаткові послуги:

۷ автостоянка
۷ Wi-Fi Інтернет
۷ камера зберігання
۷ екскурсійне бюро
۷ оренда велосипедів
۷ дитяча кімната та дитячий майданчик
۷ басейн, тренажерний зал, фінська сауна, римська парна, турецька баня, інфрачервона сауна, джакузі,
۷ більярд
۷ бювет мінеральних вод
۷ ресторан з літньою терасою,
۷ конференц-зал,

Всі тарифи включають:

  • проживання в апартаменті на основних місцях (кількість основних місць залежить від категорії апартаменту);
  • користування SPA-центром (фінська та інфрачервона сауни з дощовим душем, російська баня з душ-відром, римська парна та хамам, басейн з джакузі, підводною течією та міні- водоспадом, контрастні ванни для ніг по Кнейпу, тренажерний зал);
  • первинну та остаточний консультації лікаря-терапевта в Медичному центрі;
  • Wi-Fi доступ до Інтернету в апартаменті, лобі, ресторані та SPA-центрі готелю;
  • користування дитячим майданчиком; користування бюветом з мінеральними водами «Нафтуся», «Содова» та «Моршинська»;
  • послуги дитячої кімнати з 9:00 до 17:00, щоденно.

Пакет B&B включає сніданок (шведська лінія) в ресторані «Теodora».

Пакет ALL включає сніданок, обід та вечерю (шведська лінія) в ресторані «Теodora».

ALL VIP включає сніданок, обід та вечерю (шведська лінія) та комплекс додаткових медичних процедур (по рекомендації лікаря).
Мінімальний термін проживання по пакету ALL VIP – 7 діб.
Для дітей до 16 років лікування по пакету ALL VIP не передбачено.

Для дітей віком до 6 років проживання в одному апартаменті з батьками, без надання додаткового місця – безкоштовне, базове курортне лікування не передбачається.
Харчування дітей до 6 років одночасно з харчуванням батьків у ресторані “Теodora” («шведська лінія») – безкоштовно.
Діти від 3 до 12 років приймаються до дитячої кімнати при наданні медичної довідки.

Паркінг – 25 грн./доба

Час заїзду – 14:00.

Розрахункова година – 12:00.

Ранній заїзд до 14:00 та пізній виїзд після 12:00 можливі за попереднім узгодженням та оплачуються в розмірі половини тарифу проживання за одну добу.

З кожного гостя додатково справляється туристичний збір у розмірі 1% від вартості проживання без урахування ПДВ.

 

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Доступні номери у “Шале Грааль”

Standart double - ціна 1950 грн.

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Standart double (16,7 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, трюмо, стіл, крісла, телефон, фен, сейф, TV, шафа-купе, холодильник, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, балкон.

Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.

Фото номеру Standart double - Санаторій "Шале Грааль"
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8

Standart twin - ціна 2250 грн.

Забронювати

Standart twin (24,2м²): два півтораспальні ліжка, приліжкові тумби, трюмо, стіл, 3 крісла, телефон, фен, сейф, TV, шафа-купе, холодильник, переносна конструкція для сушіння речей, прасувальна дошка, праска, балкон.

Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.

Фото номеру Standart twin - Санаторій "Шале Грааль"
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8

Studio apart - ціна 2970 грн.

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Studio apart (одна спальня, кухня-їдальня 44,8 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, стіл, 2 крісла, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, кухонний посуд, мікрохвильова піч, переносна конструкція для сушіння речей, прасувальна дошка, праска, балкон.

Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: гідробокс або душова кабінка та інші сантехнічні приладдя.

Фото номеру Studio apart - Санаторій "Шале Грааль"
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8

Comfort apart - ціна 2600 грн.

Забронювати

Comfort apart (одна спальня, кухня-їдальня 36,6 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, стіл столовий, крісло, диван, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, балкон.

Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: ванна та інші сантехнічні приналежності.

Фото номеру Comfort apart - Санаторій "Шале Грааль"
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8

Panoramic apart - ціна 2850 грн.

Забронювати

Panoramic apart (одна спальня, кухня-їдальня 38,2 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, трюмо, стіл, крісла, телефон, фен, сейф, TV, шафа-купе, м’який куточок, комод, холодильник, кухонний посуд, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, балкон.

Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.
Вид з вікна: внутрішній двір, парк.

Фото номеру Panoramic apart - Санаторій "Шале Грааль"
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8

Junior suite apart - ціна 3850 грн.

Забронювати

Junior suite apart (дві спальні, кухня-їдальня 51 м²): двоспальне ліжко, приліжкові тумби, стіл столовий, диван, шкіряне крісло, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, кухонний посуд, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, балкон.

Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок (міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Санвузол: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.

Фото номеру Junior suite apart - Санаторій "Шале Грааль"
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8

Queen suite apart - ціна 4850 грн.

Забронювати

Queen suite apart (дві спальні, кухня-їдальня 83 м²)
1 поверх: тумба, TV, шкіряний диван, шафа-купе.
2 поверх: двоспальне ліжко, приліжкові тумби, стіл письмовий, диван, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, кухонний посуд, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, два балкони.

Оснащення: інтернет, кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Два санвузоли: душова кабіна та інші сантехнічні приналежності.

Фото номеру Queen suite apart - Санаторій "Шале Грааль"
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8

Royal apart - ціна 6920 грн.

Забронювати

Royal apart (дві спальні, вітальня, кухня-їдальня 114 м²):
1 поверх: стіл столовий, стільці, письмовий столик, м’який куточок, TV, тумба, передпокій.
2 поверх: 3 ліжка, приліжкові тумби, телефон, фен, сейф, TV, холодильник, кухонний посуд, переносна конструкція для сушіння речей прасувальна дошка, праска, DVD-плеєр(в апартаменті або на центральній рецепції), гардеробна кімната, балкон

Оснащення: інтернет, телефонний зв’язок(міський, міжміський, міжнародний), кабельне телебачення, система обігріву та охолодження повітря.
Три санвузоли: джакузі, гідробокс та інші сантехнічні комплектуючі.

Фото номеру Royal apart - Санаторій "Шале Грааль"
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8
Truskavetsʹ Sanatoriy Shale Hraal 8

Категорія номеру

 Осіб

Середній

 Низький

Супервисокий
        01.09 – 04.11        04.11 – 25.12         25.12.10 –         15.01.2020
BB FB VIP BB FB VIP BB FB

VIP

Standart Twin / Double

1

1950

 2650 2900 1770 2470 2720 2250 2550

3250

2

 2250 3650 4150 2070 3470 3970 2250 2850

4250

Studio Apart

1

 2970 3200 3450 2370 3070 3320 2970 3270

3970

 2

 2970 4200 4700 2670 4070 4570 2970 3570

4970

Comfort Apart

 1

 2600 3300 3550 2500 3200 3450 3140 3440

4140
     2

2900

 4300 4800 2800 4200 4700 3140 3740

5140

Panoramic Apart

      1

2850

 3550 3800 2750 3450 3700 3250 3550

4250
     2

3150

 4550 5050 3050 4450 4950 3250 3850

5250

Junior Suite Аpart

      1

3850

 4550 4800 3750 4450 4700 4350 4650

5350
     2

4150

 5550 6050 4050 5450 5950 4350 4950

6350
 3 4450 6550 7300 4350 6450 7200 4350 5250

7350
Queen Suite Apart      1

4850

 5550 5800 4850 5550 5800 5850 6150

6850
     2

5150

 6550 7050 5150 6550 7050 5850 6450

7850
     3

5450

 7550 8300 5450 7550 8300 5850 6750

8850
     4

5750

 8550 9550 5750 8550 9550 5850 7050

9850
Royal Аpart      1

6920

 7620 7870 6670 7370 7620 7900 8200

8900
     2

7220

 8620 9120 6970 8370 8870 7900 8500

9900
     3

7520

 9620 10370 7270 9370 10120 7900 8800

10900
     4

7820

 10620 11620 7570 10370 11370 7900 9100

11900

Пакет «BB» ВКЛЮЧАЄ:

  • проживання;
  • сніданок «шведський стіл»;
  • первинну та заключну консультації лікаря-терапевта в Медичному центрі;
  • користування SPA-центром(фінська та інфрачервона сауни з дощовим душем, російська лазня з душ-відром, римська парна і турецька лазня, басейн з джакузі, підводною течією та міні-водопадом, тренажерний зал);
  • прийом лікувальних мінеральних вод «Нафтуся», «содова» в бюветі Медікал-СПА центру «Авель»;
  • Wi-Fi;
  • користування дитячим майданчиком;
  • послуги дитячої кімнати.

ПАКЕТ «ALL» ВКЛЮЧАЄ:

  • всі послуги пакету «BB»;
  • обід і вечеря в ресторані «Теodora» по типу «шведський стіл».

ПАКЕТ «ALL VIP» ВКЛЮЧАЄ:

  • всі послуги пакету «All»;
  • медичні послуги лікувального пакету за призначенням лікаря
  • обід і вечеря в ресторані «Теodora» по типу «шведський стіл».

Санаторій "Шале Грааль" на карті Google

Санаторій "Шале Грааль"

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