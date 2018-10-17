Санаторно-готельний комплекс “Дніпро-Бескид” складається із санаторію “Дніпро” і готелю “Бескид”. Санаторій розташований при в’їзді в місто Трускавець. До центрального парку близько 15хв ходьби.

Інфраструктура санаторію Дніпро Бескид:

• Бювет мінеральних вод

• Концертний зал

• Басейн, сауна, тренажерний зал

• Екскурсійне бюро

• Магазин, аптека, банкомат (Бескид)

• Ресторан в корпусі Бескид

• WiFi в холі санаторію

Показання для лікування в Дніпро Бескид:

• Захворювання шлунково-кишкового тракту: хезофагіти, рефлюксезофагітом, хронічні гастрити, коліти, геморой, гастродуоденіти, виразкова хвороба

• Захворювання жовчовидільної системи: хронічні гепатити без активності процесу, гепатози, холангіти, холецистити, дискінезії жовчного міхура, жовчнокам’яна хвороба поза загостренні, хронічні панкреатити.

• Захворювання сечостатевої системи: хронічні пієлонефрити, цистити, уретрити, простатити поза загостренням, сечокам’яна хвороба без порушення функцій нирок, аномалії розвитку нирок, опущення нирок, стани після операцій на нирках і сечовивідних шляхах, хронічні аднексити, імпотенція, жіноче безпліддя, цукровий діабет.

• Захворювання опорно-рухового апарату

У вартість путівки включено:

– проживання

– Триразове замовне дієтичне харчування

– консультація лікаря

– загальний аналіз крові

– загальний аналіз сечі

– басейн

– Прийом мінеральних вод

– масаж

– ароматерапія

– Аплікації грязьові, з брудом Мертвого моря Ізраїль

– Ванни з екстрактами лікувальних трав, Солі Мертвого моря Ізраїль