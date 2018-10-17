Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки

номери від 750 грн.
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Санаторно-готельний комплекс “Дніпро-Бескид” складається із санаторію “Дніпро” і готелю “Бескид”. Санаторій розташований при в’їзді в місто Трускавець. До центрального парку близько 15хв ходьби.

Інфраструктура санаторію Дніпро Бескид:

• Бювет мінеральних вод
• Концертний зал
• Басейн, сауна, тренажерний зал
• Екскурсійне бюро
• Магазин, аптека, банкомат (Бескид)
• Ресторан в корпусі Бескид
• WiFi в холі санаторію

Показання для лікування в Дніпро Бескид:

• Захворювання шлунково-кишкового тракту: хезофагіти, рефлюксезофагітом, хронічні гастрити, коліти, геморой, гастродуоденіти, виразкова хвороба
• Захворювання жовчовидільної системи: хронічні гепатити без активності процесу, гепатози, холангіти, холецистити, дискінезії жовчного міхура, жовчнокам’яна хвороба поза загостренні, хронічні панкреатити.
• Захворювання сечостатевої системи: хронічні пієлонефрити, цистити, уретрити, простатити поза загостренням, сечокам’яна хвороба без порушення функцій нирок, аномалії розвитку нирок, опущення нирок, стани після операцій на нирках і сечовивідних шляхах, хронічні аднексити, імпотенція, жіноче безпліддя, цукровий діабет.
• Захворювання опорно-рухового апарату

У вартість путівки включено:

– проживання
– Триразове замовне дієтичне харчування
– консультація лікаря
– загальний аналіз крові
– загальний аналіз сечі
– басейн
– Прийом мінеральних вод
– масаж
– ароматерапія
– Аплікації грязьові, з брудом Мертвого моря Ізраїль
– Ванни з екстрактами лікувальних трав, Солі Мертвого моря Ізраїль

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Доступні номери у Дніпро Бескид

Одномісний - ціна 850 грн.

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Одномісний: одне односпальне (Бескид) або півтораспальне ліжко( Дніпро), холодильник, TV, телефон,балкон, санвузол – ванна.

Фото номеру Одномісний - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки

Двомісний - ціна 1500 грн.

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Двомісний: два односпальні ліжка, холодильник, TV, телефон, санвузол – ванна

Фото номеру Двомісний - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки

Півлюкс - ціна 1680 грн.

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Півлюкс: півтораспальне ліжко та розкладний диван (Бескид), холодильник, TV, телефон,балкон, санвузол – душова кабінка

Фото номеру Півлюкс - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки

Номер підвищеного комфорту - ціна 1870 грн.

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Номер підвищеного комфорту (покращений): номера з євроремонтом ( 2013року) два односпальних або одне двохспальне ліжко, холодильник, TV, телефон,балкон, санвузол – душова кабінка

Фото номеру Номер підвищеного комфорту - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки

Люкс - ціна 2500 грн.

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Люкс (двохкімнатний номер з спальнею та вітальнею): двохспальне ліжко та розкладний диван, TV, холодильник, телефон, балкон, санвузол – ванна, біде.

Фото номеру Люкс - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки

Категорія номеру

 Туристів з 1 липня

1-місний Стандарт

1

 850
2-місний Стандарт 2

1500

1-місний ПівЛюкс

 1 1100
2-місний ПівЛюкс 2

1680

 

У вартість входить:

  • проживання
  • 3-х разове харчування
  • консультація лікаря
  • загальний аналіз крові
  • загальний аналіз сечі
  • консультація уролога
  • консультація гінеколога
  • консультація невропатолога
  • прийом мінеральних вод
  • масаж
  • ароматерапія
  • басейн (одномісні номери, напівлюкси, люкси)
  • озокеритові або грязьові аплікації, з брудом Мертвого моря ванни з екстрактами лікувальних трав, сіллю Мертвого моря

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Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки

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