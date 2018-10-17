Санаторно-готельний комплекс “Дніпро-Бескид” складається із санаторію “Дніпро” і готелю “Бескид”. Санаторій розташований при в’їзді в місто Трускавець. До центрального парку близько 15хв ходьби.
Інфраструктура санаторію Дніпро Бескид:
• Бювет мінеральних вод
• Концертний зал
• Басейн, сауна, тренажерний зал
• Екскурсійне бюро
• Магазин, аптека, банкомат (Бескид)
• Ресторан в корпусі Бескид
• WiFi в холі санаторію
Показання для лікування в Дніпро Бескид:
• Захворювання шлунково-кишкового тракту: хезофагіти, рефлюксезофагітом, хронічні гастрити, коліти, геморой, гастродуоденіти, виразкова хвороба
• Захворювання жовчовидільної системи: хронічні гепатити без активності процесу, гепатози, холангіти, холецистити, дискінезії жовчного міхура, жовчнокам’яна хвороба поза загостренні, хронічні панкреатити.
• Захворювання сечостатевої системи: хронічні пієлонефрити, цистити, уретрити, простатити поза загостренням, сечокам’яна хвороба без порушення функцій нирок, аномалії розвитку нирок, опущення нирок, стани після операцій на нирках і сечовивідних шляхах, хронічні аднексити, імпотенція, жіноче безпліддя, цукровий діабет.
• Захворювання опорно-рухового апарату
У вартість путівки включено:
– проживання
– Триразове замовне дієтичне харчування
– консультація лікаря
– загальний аналіз крові
– загальний аналіз сечі
– басейн
– Прийом мінеральних вод
– масаж
– ароматерапія
– Аплікації грязьові, з брудом Мертвого моря Ізраїль
– Ванни з екстрактами лікувальних трав, Солі Мертвого моря Ізраїль
Доступні номери у Дніпро Бескид
Одномісний - ціна 850 грн.
Одномісний: одне односпальне (Бескид) або півтораспальне ліжко( Дніпро), холодильник, TV, телефон,балкон, санвузол – ванна.
Фото номеру Одномісний - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
Двомісний - ціна 1500 грн.
Двомісний: два односпальні ліжка, холодильник, TV, телефон, санвузол – ванна
Фото номеру Двомісний - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
Півлюкс - ціна 1680 грн.
Півлюкс: півтораспальне ліжко та розкладний диван (Бескид), холодильник, TV, телефон,балкон, санвузол – душова кабінка
Фото номеру Півлюкс - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
Номер підвищеного комфорту - ціна 1870 грн.
Номер підвищеного комфорту (покращений): номера з євроремонтом ( 2013року) два односпальних або одне двохспальне ліжко, холодильник, TV, телефон,балкон, санвузол – душова кабінка
Фото номеру Номер підвищеного комфорту - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
Люкс - ціна 2500 грн.
Люкс (двохкімнатний номер з спальнею та вітальнею): двохспальне ліжко та розкладний диван, TV, холодильник, телефон, балкон, санвузол – ванна, біде.
Фото номеру Люкс - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
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Категорія номеру
|Туристів
|з 1 липня
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1-місний Стандарт
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1
|850
|2-місний Стандарт
|2
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1500
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1-місний ПівЛюкс
|1
|1100
|2-місний ПівЛюкс
|2
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1680
У вартість входить:
- проживання
- 3-х разове харчування
- консультація лікаря
- загальний аналіз крові
- загальний аналіз сечі
- консультація уролога
- консультація гінеколога
- консультація невропатолога
- прийом мінеральних вод
- масаж
- ароматерапія
- басейн (одномісні номери, напівлюкси, люкси)
- озокеритові або грязьові аплікації, з брудом Мертвого моря ванни з екстрактами лікувальних трав, сіллю Мертвого моря
Коментарі
От вже 5 років зупиняюсь в санаторії Дніпро-Бескиді ,дієтичне харчування та хороше лікування) . Хочеться відзначити і подякувати Романа! Допомагає з поселення і з усіма питаннями,які з‘являються в період відпочинку. Тому звертайтеся і не пошкодуєте,підбере вам санаторій,готель по бажанню!оцінку ставлю суто готелю,хочеться аби покращили ванні кімнати.