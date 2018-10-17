Вибираємо для відпочинку санаторій Аркада – Трускавець.
Можна відразу зауважити, що санаторій Аркада – ціни пропонує для такого рівня сервісу досить прийнятні. Затишний комплекс здатний прийняти 90 гостей у своїх комфортабельних номерах.
Санаторій Аркада – невисокі ціни за гідний відпочинок.
Для автовласників надається просторий паркінг.
У всіх номерах є надійний високошвидкісний інтернет. Харчування задовольнить запити тих гостей, яким необхідна дієта і любителів гарної повсякденної кухні. У будь-який час доби до послуг відпочиваючих гаряча вода. У номерах навіть у люті морози підтримується досить висока температура. До переваг Аркади можна віднести той факт, що територія, на якій розташований комплекс, повністю закрита.
Санаторій Аркада – Трускавець поліпшить стан вашого організму.
Лікування входить у вартість путівки та передбачає комплексний підхід. Відпочивальникам доступно прийняття лікувальних ванн декількох видів, застосовуються душі трьох видів, підводний масаж. Передбачені фізіотерапевтичні та багато інших процедур. Тут добре подбають про вашу сечостатеву та ендокринну системи, допоможуть нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту. Якщо ж виникає необхідність лікування супутніх захворювань, що не відносяться до профілю санаторію, для вас запросять відповідного фахівця.
Слід знати, що Санаторій Аркада – Трускавець, включає в ціну путівки діагностичне обстеження. Це клінічні аналізи, дослідження жовчі і сечі, зондування та УЗД. Обов’язково вам зроблять і кардіограму серця. Санаторій дає прекрасний заряд бадьорості і відновлює енергію організму, розтрачену пацієнтом протягом року роботи.
Лікування в санаторії Аркада:
– лікування захворювань органів травлення (хронічні захворювання жовчовивідних шляхів, шлунка, 12-типалої кишки, підшлункової залози, кишківника);
– лікування захворювань сечовивідної системи (хронічні запальні процеси нирок, сечового міхура, простати);
– лікування захворювань ендокринної системи (цукровий діабет, ожиріння);
– супутні захворювання
Процедури, що входять в путівку: ванни (хвойні, хвойно-перлинні, з «Бішофітом», перлинні з «Бішофітом», вуглекислі); душі (циркулярний, гідролазерний, половина призначених процедур підводного душу-масажу); кишкові зрошення; мікроклізми; гідролазерний масаж ясен; озокеритолікування; аромотерапія; масаж ручний; фізіотерапія; ЛФК.
Діагностичні дослідження, що входять в путівку: клінічні аналізи, бактеріологічне дослідження сечі, бактеріологічне дослідження жовчі, дуоденальне зондування, ультразвукове дослідження одного органу (враховуючи основне захворювання), електрокардіограма.
Консультації фахівців: терапевта, уролога, хірурга, гінеколога, фізіотерапевта.
Медикаментозне лікування (невідкладна медична допомога)
Додаткові процедури (платні): вихрові ванни, спелеотерапія, фіто коктейль, пресолімфомасаж, гінекологічні зрошення, гінекологічні тампони, половину процедур підводного душу-масажу, механічний масаж, голкорефлексотерапія, косметологічний кабінет, SPA процедури.
Доступні номери у Аркада
1-но місний стандарт
1-но місний стандарт: односпальне ліжко, холодильник, TV, санвузол на поверсі
Фото номеру 1-но місний стандарт - Санаторій Аркада
2-х місний стандар
2-х місний стандарт: два односпальні ліжка, TV, холодильник, санвузол (ванна)
Фото номеру 2-х місний стандар - Санаторій Аркада
Напівлюкс 2 категорія
Напівлюкс 2 категорія – двоспальне ліжко, холодильник, TV, санвузол (ванна), праска, чайник, кондиціонер.
Фото номеру Напівлюкс 2 категорія - Санаторій Аркада
Напівлюкс 1 категорія
Напівлюкс 1 категорія – двоспальне ліжко, холодильник, TV, санвузол (ванна), праска, чайник, кондиціонер.
Фото номеру Напівлюкс 1 категорія - Санаторій Аркада
2-х місний люкс
2-х місний люкс (2-х кімнатний номер зі спальнею і вітальнею): двоспальне ліжко і розкладний диван, холодильник, TV, санвузол (душ-кабінка), праска, чайник, кондиціонер
Фото номеру 2-х місний люкс - Санаторій Аркада
3-х кімнатний люкс
3-х кімнатний люкс (зі спальнею, вітальнею та їдальнею): двоспальне ліжко та два розкладних дивани , TV, холодильник , банкетний стіл, мікрохвильова піч, чайник, праска, столовий та чайний сервізи, кондиціонер, 2 санвузла.
Фото номеру 3-х кімнатний люкс - Санаторій Аркада
Категорія номеру
|Осіб
|Ціна до 23.12.19
|Ціна з 23.12.19
|1-місний Економ
|1
|670
720
2-місний Стандарт Twin
|1
|750
|850
|2
|1500
1700
ПівЛюкс – 1 категорія
|1
|1190
|1150
|2
|1770
1800
ПівЛюкс – 2 категорія
|1
|1070
|1250
|2
|1600
1970
2-кімнатний Люкс
|2
|2000
|2190
|3
|2620
2800
2-кімнатний Люкс з кухнею
|2
|2250
|2350
|3
|2870
2950
3-кімнатні Апартаменти
|2
|2500
|2500
|3
|3120
3120
Додаткові місця
Дорослий чи дитина від 16 років
|розкладне ліжко
|190
|диван
380
Дорослий чи дитина від 16 років
|розкладне ліжко
|190
|диван
280
Дитина до 5-ти років включно – безкоштовно / без надання дод. місця/
Включено у вартість путівки
- проживання
- 3-разове дієтичне харчування
- базове санаторно-курортне лікування за призначенням лікаря
- автостоянка
- Wi-Fi інтернет