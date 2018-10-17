Вибираємо для відпочинку санаторій Аркада – Трускавець.

Можна відразу зауважити, що санаторій Аркада – ціни пропонує для такого рівня сервісу досить прийнятні. Затишний комплекс здатний прийняти 90 гостей у своїх комфортабельних номерах.

Санаторій Аркада – невисокі ціни за гідний відпочинок.

Для автовласників надається просторий паркінг.

У всіх номерах є надійний високошвидкісний інтернет. Харчування задовольнить запити тих гостей, яким необхідна дієта і любителів гарної повсякденної кухні. У будь-який час доби до послуг відпочиваючих гаряча вода. У номерах навіть у люті морози підтримується досить висока температура. До переваг Аркади можна віднести той факт, що територія, на якій розташований комплекс, повністю закрита.

Санаторій Аркада – Трускавець поліпшить стан вашого організму.

Лікування входить у вартість путівки та передбачає комплексний підхід. Відпочивальникам доступно прийняття лікувальних ванн декількох видів, застосовуються душі трьох видів, підводний масаж. Передбачені фізіотерапевтичні та багато інших процедур. Тут добре подбають про вашу сечостатеву та ендокринну системи, допоможуть нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту. Якщо ж виникає необхідність лікування супутніх захворювань, що не відносяться до профілю санаторію, для вас запросять відповідного фахівця.

Слід знати, що Санаторій Аркада – Трускавець, включає в ціну путівки діагностичне обстеження. Це клінічні аналізи, дослідження жовчі і сечі, зондування та УЗД. Обов’язково вам зроблять і кардіограму серця. Санаторій дає прекрасний заряд бадьорості і відновлює енергію організму, розтрачену пацієнтом протягом року роботи.

Лікування в санаторії Аркада:

– лікування захворювань органів травлення (хронічні захворювання жовчовивідних шляхів, шлунка, 12-типалої кишки, підшлункової залози, кишківника);

– лікування захворювань сечовивідної системи (хронічні запальні процеси нирок, сечового міхура, простати);

– лікування захворювань ендокринної системи (цукровий діабет, ожиріння);

– супутні захворювання

Процедури, що входять в путівку: ванни (хвойні, хвойно-перлинні, з «Бішофітом», перлинні з «Бішофітом», вуглекислі); душі (циркулярний, гідролазерний, половина призначених процедур підводного душу-масажу); кишкові зрошення; мікроклізми; гідролазерний масаж ясен; озокеритолікування; аромотерапія; масаж ручний; фізіотерапія; ЛФК.

Діагностичні дослідження, що входять в путівку: клінічні аналізи, бактеріологічне дослідження сечі, бактеріологічне дослідження жовчі, дуоденальне зондування, ультразвукове дослідження одного органу (враховуючи основне захворювання), електрокардіограма.

Консультації фахівців: терапевта, уролога, хірурга, гінеколога, фізіотерапевта.

Медикаментозне лікування (невідкладна медична допомога)

Додаткові процедури (платні): вихрові ванни, спелеотерапія, фіто коктейль, пресолімфомасаж, гінекологічні зрошення, гінекологічні тампони, половину процедур підводного душу-масажу, механічний масаж, голкорефлексотерапія, косметологічний кабінет, SPA процедури.