Санаторій Аркада

номери від 670 грн.
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Санаторій Аркада лікування та відпочинок у Трускавці 01
Санаторій Аркада лікування та відпочинок у Трускавці 02
Санаторій Аркада лікування та відпочинок у Трускавці 03
Санаторій Аркада лікування та відпочинок у Трускавці 04
Санаторій Аркада лікування та відпочинок у Трускавці 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 01
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 02
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 03
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 04
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 05
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06

Вибираємо для відпочинку санаторій Аркада – Трускавець.
Можна відразу зауважити, що санаторій Аркада – ціни пропонує для такого рівня сервісу досить прийнятні. Затишний комплекс здатний прийняти 90 гостей у своїх комфортабельних номерах.

Санаторій Аркада – невисокі ціни за гідний відпочинок.
Для автовласників надається просторий паркінг.

У всіх номерах є надійний високошвидкісний інтернет. Харчування задовольнить запити тих гостей, яким необхідна дієта і любителів гарної повсякденної кухні. У будь-який час доби до послуг відпочиваючих гаряча вода. У номерах навіть у люті морози підтримується досить висока температура. До переваг Аркади можна віднести той факт, що територія, на якій розташований комплекс, повністю закрита.

Санаторій Аркада – Трускавець поліпшить стан вашого організму.
Лікування входить у вартість путівки та передбачає комплексний підхід. Відпочивальникам доступно прийняття лікувальних ванн декількох видів, застосовуються душі трьох видів, підводний масаж. Передбачені фізіотерапевтичні та багато інших процедур. Тут добре подбають про вашу сечостатеву та ендокринну системи, допоможуть нормалізувати роботу шлунково-кишкового тракту. Якщо ж виникає необхідність лікування супутніх захворювань, що не відносяться до профілю санаторію, для вас запросять відповідного фахівця.
Слід знати, що Санаторій Аркада – Трускавець, включає в ціну путівки діагностичне обстеження. Це клінічні аналізи, дослідження жовчі і сечі, зондування та УЗД. Обов’язково вам зроблять і кардіограму серця. Санаторій дає прекрасний заряд бадьорості і відновлює енергію організму, розтрачену пацієнтом протягом року роботи.

Лікування в санаторії Аркада:

– лікування захворювань органів травлення (хронічні захворювання жовчовивідних шляхів, шлунка, 12-типалої кишки, підшлункової залози, кишківника);

– лікування захворювань сечовивідної системи (хронічні запальні процеси нирок, сечового міхура, простати);

– лікування захворювань ендокринної системи (цукровий діабет, ожиріння);

– супутні захворювання

Процедури, що входять в путівку: ванни (хвойні, хвойно-перлинні, з «Бішофітом», перлинні з «Бішофітом», вуглекислі); душі (циркулярний, гідролазерний, половина призначених процедур підводного душу-масажу); кишкові зрошення; мікроклізми; гідролазерний масаж ясен; озокеритолікування; аромотерапія; масаж ручний; фізіотерапія; ЛФК.

Діагностичні дослідження, що входять в путівку: клінічні аналізи, бактеріологічне дослідження сечі, бактеріологічне дослідження жовчі, дуоденальне зондування, ультразвукове дослідження одного органу (враховуючи основне захворювання), електрокардіограма.

Консультації фахівців: терапевта, уролога, хірурга, гінеколога, фізіотерапевта.

Медикаментозне лікування (невідкладна медична допомога)

Додаткові процедури (платні): вихрові ванни, спелеотерапія, фіто коктейль, пресолімфомасаж, гінекологічні зрошення, гінекологічні тампони, половину процедур підводного душу-масажу, механічний масаж, голкорефлексотерапія, косметологічний кабінет, SPA процедури.

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Доступні номери у Аркада

1-но місний стандарт

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1-но місний стандарт: односпальне ліжко, холодильник, TV, санвузол на поверсі

 

Фото номеру 1-но місний стандарт - Санаторій Аркада
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06

2-х місний стандар

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2-х місний стандарт: два односпальні ліжка, TV, холодильник, санвузол (ванна)

Фото номеру 2-х місний стандар - Санаторій Аркада
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06

Напівлюкс 2 категорія

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Напівлюкс 2 категорія – двоспальне ліжко, холодильник, TV, санвузол (ванна), праска, чайник, кондиціонер.

Фото номеру Напівлюкс 2 категорія - Санаторій Аркада
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06

Напівлюкс 1 категорія

Забронювати

Напівлюкс 1 категорія – двоспальне ліжко, холодильник, TV, санвузол (ванна), праска, чайник, кондиціонер.

Фото номеру Напівлюкс 1 категорія - Санаторій Аркада
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06

2-х місний люкс

Забронювати

2-х місний люкс (2-х кімнатний номер зі спальнею і вітальнею): двоспальне ліжко і розкладний диван, холодильник, TV, санвузол (душ-кабінка), праска, чайник, кондиціонер

Фото номеру 2-х місний люкс - Санаторій Аркада
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06

3-х кімнатний люкс

Забронювати

3-х кімнатний люкс (зі спальнею, вітальнею та їдальнею): двоспальне ліжко та два розкладних дивани , TV, холодильник , банкетний стіл, мікрохвильова піч, чайник, праска, столовий та чайний сервізи, кондиціонер, 2 санвузла.

Фото номеру 3-х кімнатний люкс - Санаторій Аркада
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06
Санаторий Аркада лечение и отдых в Трускавце 06

Категорія номеру

ОсібЦіна до 23.12.19Ціна з 23.12.19
1-місний Економ1670

720

2-місний Стандарт Twin

1750850
21500

1700

ПівЛюкс – 1 категорія

111901150
21770

1800

ПівЛюкс – 2 категорія

110701250
21600

1970

2-кімнатний Люкс

220002190
32620

2800

2-кімнатний Люкс з кухнею

222502350
32870

2950

3-кімнатні Апартаменти

225002500
33120

3120

Додаткові місця

Дорослий чи дитина від 16 років

розкладне ліжко190
диван

380

Дорослий чи дитина від 16 років

розкладне ліжко190
диван

280

Дитина до 5-ти років включно – безкоштовно / без надання дод. місця/

  • Включено у вартість путівки

  • проживання
  • 3-разове дієтичне харчування
  • базове санаторно-курортне лікування за призначенням лікаря
  • автостоянка
  • Wi-Fi інтернет

Санаторій Аркада на карті Google

Санаторій Аркада

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