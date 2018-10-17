Готель «Весна»

Санаторій-готель “Весна” розміщений безпосередньо біля центрального парку Трускавця, лише за 100 метрів від бювету мінеральних вод№1. Це одна з найбільш улюблених відпочивальниками місцевостей Трускавця. Тут зосереджена вся інфраструктура курорту Трускавець, поруч – центральна площа міста з безліччю ресторанів, сувенірних крамничок та екскурсійних бюро. Вільний час відпочивальники можуть проводити в сусідньому розважальному центрі «Cazanova», в якому є боулінг, більярд, дискотеки.

Найближчий спа-центр в Трускавці знаходиться в комплексі «Мед палас» або «Женева» на відстані кількох сотень метрів.

Проживання в готелі «Весна». Будівля санаторію має 9 поверхів, і розрахована на прийом 570 відпочивальників. Номерний фонд включає номери різних категорій – від економ до апартаментів.

Лікування в санаторії «Весна» проводиться на базі діагностико-лікувального та реабілітаційного центру «Мед-Палас». Це один з кращих сучасних медичних центрів України, до якого входить діагностичний центр, водолікарня, СПА-центр.

Завдяки сучасному обладнанню центр має можливість проведення близько 350 видів діагностики (УЗД, ендоскопія, рентген, літотрипсія, лабораторні дослідження). Основні напрямки діагностики: урологія, кардіологія, неврологія, гінекологія, отоларингологія, проктологія та багато інших.

Основний метод лікування в водолікарні – ванни із застосуванням мінеральних вод Трускавця.

В холі готелю «Весна» є медична рецепція, де фахівці медичного напряму проконсультують щодо подальшого лікування.

Для відпочивальників з дітьми у Трускавці досвідчені вихователі клубу “Vesna-Kids” в готелі «Весна» подбають про цікаве дозвілля ваших малюків в ігровій кімнаті. Тут діти вчаться малюванню, аплікації, ліпленню з пластиліну і т.п., а також грають в різноманітні конкурси та ігри.

Харчування в санаторії «Весна» проходить в їдальні на 4 поверсі санаторію. Гостям санаторію «Весна» Трускавець пропонують триразове дієтичне харчування типу шведський стіл і стандартне замовне (тільки для номерів категорії економ).

Інфраструктура та послуги в готелі «Весна»

На території санаторію до ваших послуг:

медичний центр

цифровий кіноклуб

конференц-зал

дитяча ігрова кімната та площадка

косметичний кабінет

масажний кабінет

банкомат

магазин

екскурсійне бюро

аптека

бар

Wi-Fi на всій території готелю,

стоянка для автомобілів

Розрахунковий час

Заїзд в санаторій – 12:00, виїзд (ранок)– 10:00