Санаторій - готель Весна

номери від 750 грн.
Забронювати
Готель «Весна»

Санаторій-готель “Весна” розміщений безпосередньо біля центрального парку Трускавця, лише за 100 метрів від бювету мінеральних вод№1. Це одна з найбільш улюблених відпочивальниками місцевостей Трускавця. Тут зосереджена вся інфраструктура курорту Трускавець,  поруч – центральна площа міста з безліччю ресторанів, сувенірних крамничок та екскурсійних бюро. Вільний час відпочивальники можуть  проводити в сусідньому розважальному центрі «Cazanova», в якому є боулінг, більярд, дискотеки.

Найближчий спа-центр в Трускавці знаходиться в комплексі «Мед палас» або «Женева» на відстані кількох сотень метрів.

Проживання в готелі «Весна». Будівля санаторію має 9 поверхів, і розрахована на прийом 570 відпочивальників. Номерний фонд включає номери різних категорій – від економ до апартаментів.

Лікування в санаторії «Весна» проводиться на базі діагностико-лікувального та реабілітаційного центру «Мед-Палас». Це  один з кращих сучасних медичних центрів України,  до якого входить  діагностичний центр, водолікарня, СПА-центр.

Завдяки сучасному обладнанню центр має можливість проведення близько 350 видів діагностики (УЗД, ендоскопія, рентген, літотрипсія, лабораторні дослідження). Основні напрямки діагностики: урологія, кардіологія, неврологія, гінекологія, отоларингологія, проктологія та багато інших.

Основний метод лікування в водолікарні –   ванни із застосуванням мінеральних вод Трускавця.

В холі готелю «Весна» є медична рецепція, де фахівці медичного напряму проконсультують щодо подальшого  лікування.

 Для відпочивальників з дітьми у Трускавці досвідчені вихователі клубу “Vesna-Kids” в  готелі «Весна» подбають про цікаве дозвілля ваших малюків  в ігровій кімнаті. Тут діти вчаться малюванню, аплікації, ліпленню з пластиліну і т.п., а також грають в різноманітні конкурси та ігри.

Харчування в санаторії «Весна» проходить в їдальні на 4 поверсі санаторію. Гостям санаторію «Весна» Трускавець пропонують триразове дієтичне харчування типу шведський стіл і стандартне замовне (тільки для номерів категорії економ).

Інфраструктура та послуги в готелі «Весна»

На території санаторію до ваших послуг:

  • медичний центр
  • цифровий кіноклуб
  • конференц-зал
  • дитяча ігрова кімната та площадка
  • косметичний кабінет
  • масажний кабінет
  • банкомат
  • магазин
  • екскурсійне бюро
  • аптека
  • бар
  • Wi-Fi на всій території готелю,
  • стоянка для автомобілів

Розрахунковий час
Заїзд в санаторій – 12:00, виїзд (ранок)– 10:00

TAGS:

Доступні номери у Весна

Забронювати
Фото номеру - Санаторій - готель Весна
Sanatorium - Hotel Vesna, Truskavets, health resort Truskavets
Sanatorium - Hotel Vesna, Truskavets, health resort Truskavets

1-кімнатний стандарт - ціна 750 грн.

Забронювати

1-кімнатний стандарт (17²): тип ліжка – два або одне односпальне, TV, електрочайник, холодильник, санвузол – душ, балкон

Фото номеру 1-кімнатний стандарт - Санаторій - готель Весна
Sanatorium - Hotel Vesna, Truskavets, health resort Truskavets

1 кімнатний покращений - ціна 1520 грн.

Забронювати

1 кімнатний покращений (17м²)

Фото номеру 1 кімнатний покращений - Санаторій - готель Весна

Студіо - ціна 1320 грн.

Забронювати

Студіо (21м²): тип ліжка – двоспальне та диван, TV, холодильник, електрочайник,  санвузол – ванна, балкон

Фото номеру Студіо - Санаторій - готель Весна
Sanatorium - Hotel Vesna, Truskavets, health resort Truskavets

Люкс - ціна 1620 грн.

Забронювати

Люкс (24м²): тип ліжка – двоспальне та диван, TV, холодильник, електрочайник,  санвузол – ванна, балкон

Фото номеру Люкс - Санаторій - готель Весна
Sanatorium - Hotel Vesna, Truskavets, health resort Truskavets
Sanatorium - Hotel Vesna, Truskavets, health resort Truskavets

Люкс покращений - ціна 2170 грн.

Забронювати

Люкс покращений (56м²): тип ліжка – двоспальне та диван, TV, холодильник, електрочайник,  санвузол – ванна, біде, балкон

Фото номеру Люкс покращений - Санаторій - готель Весна
Sanatorium - Hotel Vesna, Truskavets, health resort Truskavets
Sanatorium - Hotel Vesna, Truskavets, health resort Truskavets

Ціни за пакет  «Проживання та харчування»

Категорія номераВисокий сезон

16.06.20-15.10.20

Низький сезон

21.01.20 -15.06.20

16.10.20-23.12.20

Кількість осіб
1212
Стандарт750 / 8501070 / 1170670 / 770990 / 1090
Студіо100013209001220
Стандарт Покращений1200152010801400
Покращений VIP1300162011801500
Покращений Плюс1400172012501570
Покращений Сімейний1600192014501770
Люкс1300162011501470
Люкс Плюс1700202015501870
Люкс Покращений1850217017002020
Розміщення на додатковому місці (грн., у т. Ч. ПДВ) 
Дорослий420
Дитячий (6-12 років)300

Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 8,35 грн на добу з людини

 У вартість входить:

  • проживання
  • 3-ох разове харчування «шведський стіл»
  • консультація лікаря
  • парковка
  • Wi-Fi

Санаторій - готель Весна на карті Google

Санаторій - готель Весна

Схожі об'єкти