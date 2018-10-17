Готель «Весна»
Санаторій-готель “Весна” розміщений безпосередньо біля центрального парку Трускавця, лише за 100 метрів від бювету мінеральних вод№1. Це одна з найбільш улюблених відпочивальниками місцевостей Трускавця. Тут зосереджена вся інфраструктура курорту Трускавець, поруч – центральна площа міста з безліччю ресторанів, сувенірних крамничок та екскурсійних бюро. Вільний час відпочивальники можуть проводити в сусідньому розважальному центрі «Cazanova», в якому є боулінг, більярд, дискотеки.
Найближчий спа-центр в Трускавці знаходиться в комплексі «Мед палас» або «Женева» на відстані кількох сотень метрів.
Проживання в готелі «Весна». Будівля санаторію має 9 поверхів, і розрахована на прийом 570 відпочивальників. Номерний фонд включає номери різних категорій – від економ до апартаментів.
Лікування в санаторії «Весна» проводиться на базі діагностико-лікувального та реабілітаційного центру «Мед-Палас». Це один з кращих сучасних медичних центрів України, до якого входить діагностичний центр, водолікарня, СПА-центр.
Завдяки сучасному обладнанню центр має можливість проведення близько 350 видів діагностики (УЗД, ендоскопія, рентген, літотрипсія, лабораторні дослідження). Основні напрямки діагностики: урологія, кардіологія, неврологія, гінекологія, отоларингологія, проктологія та багато інших.
Основний метод лікування в водолікарні – ванни із застосуванням мінеральних вод Трускавця.
В холі готелю «Весна» є медична рецепція, де фахівці медичного напряму проконсультують щодо подальшого лікування.
Для відпочивальників з дітьми у Трускавці досвідчені вихователі клубу “Vesna-Kids” в готелі «Весна» подбають про цікаве дозвілля ваших малюків в ігровій кімнаті. Тут діти вчаться малюванню, аплікації, ліпленню з пластиліну і т.п., а також грають в різноманітні конкурси та ігри.
Харчування в санаторії «Весна» проходить в їдальні на 4 поверсі санаторію. Гостям санаторію «Весна» Трускавець пропонують триразове дієтичне харчування типу шведський стіл і стандартне замовне (тільки для номерів категорії економ).
Інфраструктура та послуги в готелі «Весна»
На території санаторію до ваших послуг:
- медичний центр
- цифровий кіноклуб
- конференц-зал
- дитяча ігрова кімната та площадка
- косметичний кабінет
- масажний кабінет
- банкомат
- магазин
- екскурсійне бюро
- аптека
- бар
- Wi-Fi на всій території готелю,
- стоянка для автомобілів
Розрахунковий час
Заїзд в санаторій – 12:00, виїзд (ранок)– 10:00
Доступні номери у Весна
Фото номеру - Санаторій - готель Весна
1-кімнатний стандарт - ціна 750 грн.
1-кімнатний стандарт (17²): тип ліжка – два або одне односпальне, TV, електрочайник, холодильник, санвузол – душ, балкон
Фото номеру 1-кімнатний стандарт - Санаторій - готель Весна
1 кімнатний покращений - ціна 1520 грн.
1 кімнатний покращений (17м²)
Фото номеру 1 кімнатний покращений - Санаторій - готель Весна
Студіо - ціна 1320 грн.
Студіо (21м²): тип ліжка – двоспальне та диван, TV, холодильник, електрочайник, санвузол – ванна, балкон
Фото номеру Студіо - Санаторій - готель Весна
Люкс - ціна 1620 грн.
Люкс (24м²): тип ліжка – двоспальне та диван, TV, холодильник, електрочайник, санвузол – ванна, балкон
Фото номеру Люкс - Санаторій - готель Весна
Люкс покращений - ціна 2170 грн.
Люкс покращений (56м²): тип ліжка – двоспальне та диван, TV, холодильник, електрочайник, санвузол – ванна, біде, балкон
Фото номеру Люкс покращений - Санаторій - готель Весна
Ціни за пакет «Проживання та харчування»
|Категорія номера
|Високий сезон
16.06.20-15.10.20
|Низький сезон
21.01.20 -15.06.20
16.10.20-23.12.20
|Кількість осіб
|1
|2
|1
|2
|Стандарт
|750 / 850
|1070 / 1170
|670 / 770
|990 / 1090
|Студіо
|1000
|1320
|900
|1220
|Стандарт Покращений
|1200
|1520
|1080
|1400
|Покращений VIP
|1300
|1620
|1180
|1500
|Покращений Плюс
|1400
|1720
|1250
|1570
|Покращений Сімейний
|1600
|1920
|1450
|1770
|Люкс
|1300
|1620
|1150
|1470
|Люкс Плюс
|1700
|2020
|1550
|1870
|Люкс Покращений
|1850
|2170
|1700
|2020
|Розміщення на додатковому місці (грн., у т. Ч. ПДВ)
|Дорослий
|420
|Дитячий (6-12 років)
|300
Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 8,35 грн на добу з людини
У вартість входить:
- проживання
- 3-ох разове харчування «шведський стіл»
- консультація лікаря
- парковка
- Wi-Fi