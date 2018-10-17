Апарт-готель «Лісова пісня»

Унікальне розташування готелю біля лісу, просторі та комфортні апартаменти, розвинута медична інфраструктура, а також спеціальні пропозиції для сімей з дітьми, справедливо свідчать, що готель “Лісова пісня” є найкращим вибором для родинного відпочинку та оздоровлення в Трускавці. Відпочинкові зони курортного готелю “Лісова Пісня” облаштовані таким чином, що кожен може насолоджуватися спокоєм та красою природи, забувши про щоденні турботи.

Проживання в апарт-готелі «Лісова пісня».

Більшість номерів є апартаментами площею від 25 до 70 м2, на 1-3 кімнати з кухнею, обладнаною електроплитою, міні-баром та необхідним набором посуду.Просторі апартаменти чудово підходять великим родинам, а також всім, хто прагне покращеного комфорту. Апартаменти оснащенні двома плазмовими телевізорами, системою кондиціонування та вентиляції, телефоном, безкоштовним Wi-Fi Інтернетом.

Лікування в комплексі «Лісова пісня» відбувається на базі медичного центру “AQUA MED”, який оснащений найсучаснішим діагностичним, бальнеологічним, фізіотерапевтичним та косметологічним обладнанням. Професіоналізм медичного персоналу, консультації у досвідчених лікарів, а також комплексне обстеження організму, дозволяє підібрати найефективнішу програму оздоровлення чи профілактики.

Інфраструктура та послуги готелю «Лісова Пісня»:

дитяча кімната та ігровий майданчик,

інтерактивна кімната,

фітнес-центр,

спортивний майданчик,

настільний теніс,

настільний футбол,

мотузковий парк,

тюбінг,

автостоянка,

Wi-Fi.

В готелі працює конс’єрж-служба, можливість трансферу, прокат велосипедів та спортивного інвентарю, замовлення екскурсії.

У комплексі “Лісова пісня” для гостей організовується різноманітні свята й тематичні вечори з музикою, театральними постановками та анімацією