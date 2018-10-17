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номери від 1390 грн.
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Апарт-готель «Лісова пісня»

Унікальне розташування готелю біля лісу, просторі та комфортні апартаменти, розвинута медична інфраструктура, а також спеціальні пропозиції для сімей з дітьми, справедливо свідчать, що готель “Лісова пісня” є найкращим вибором для родинного відпочинку та оздоровлення в Трускавці. Відпочинкові зони курортного готелю “Лісова Пісня” облаштовані таким чином, що кожен може насолоджуватися спокоєм та красою природи, забувши про щоденні турботи.

Проживання в апарт-готелі «Лісова пісня».

Більшість номерів є апартаментами площею від 25 до 70 м2, на 1-3 кімнати з кухнею, обладнаною електроплитою, міні-баром та необхідним набором посуду.Просторі апартаменти чудово підходять великим родинам, а також всім, хто прагне покращеного комфорту. Апартаменти оснащенні двома плазмовими телевізорами, системою кондиціонування та вентиляції, телефоном, безкоштовним Wi-Fi Інтернетом.

Лікування в комплексі «Лісова пісня» відбувається на базі медичного центру “AQUA MED”, який оснащений найсучаснішим діагностичним, бальнеологічним, фізіотерапевтичним та косметологічним обладнанням. Професіоналізм медичного персоналу, консультації у досвідчених лікарів, а також комплексне обстеження організму, дозволяє підібрати найефективнішу програму оздоровлення чи профілактики.

Інфраструктура та послуги готелю «Лісова Пісня»:

дитяча кімната та ігровий майданчик,

інтерактивна кімната,

фітнес-центр,

спортивний майданчик,

настільний теніс,

настільний футбол,

мотузковий парк,

тюбінг,

автостоянка,

Wi-Fi.

В готелі працює конс’єрж-служба, можливість трансферу, прокат велосипедів та спортивного інвентарю, замовлення екскурсії.

У комплексі “Лісова пісня” для гостей організовується різноманітні свята й тематичні вечори з музикою, театральними постановками та анімацією

 

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Доступні номери у Лісова Пісня

Стандарт - ціна 1640 грн.

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Фото номеру Стандарт - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно

Однокімнатний апартамент - ціна 1890 грн.

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Фото номеру Однокімнатний апартамент - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно

Двокімнатний номер - ціна 2150 грн.

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Двокімнатний номер (50-55 кв.м) з спальнею та вітальнею з міні кухнею. У номері: двоспальне ліжко, розкладний диван, 2 телевізори з кабельним телебаченням, радіотелефон, холодильник, електроплита, чайник, набір посуду, кондиціонер, сейф, ванна кімната з туалетно-косметичними засобами і феном

Фото номеру Двокімнатний номер - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно

Напівлюкс - ціна 2270 грн.

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Фото номеру Напівлюкс - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно

Коннект

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Фото номеру Коннект - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно

Трикімнатний люкс - ціна 2660 грн.

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Трикімнатний люкс (60 кв.м.) з двома спальнями та вітальнею з міні кухнею. У номері: двоспальне ліжко, два окремі ліжка та розкладний диван , холодильник, електроплита, електрочайник, набір посуду, кондиціонер в кожній кімнаті,  2 телевізори з кабельним телебаченням, радіотелефон, сейф, ванна кімната з туалетно-косметичними засобами і феном

Фото номеру Трикімнатний люкс - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно

Категорія номеру

ОсібНизький сезон

11.05 – 27.06

01.09 – 24.10

09.11 – 27.12

Високий сезон

27.06 – 01.09

24.10 – 09.11

BB

SPAMEDBBSPAMED

1-кімнатний Стандарт

1139018902390172022202670
216402270278019902550

3090

1-кімнатний Апартамент

1151020202590187023802880
218902530303021502730

3340

2-кімнатний Апартамент

1

177022702780193024702990

2

21502780341023803030

3690

326003430426028303680

4540

2-кімнатний Напівлюкс

1189023902980205029303170

2

22703030359024903190

3890

327203680444029403840

4740

431704330529033904490

5590

3-кімнатний Люкс

121402920379026703420

4170

2

266035404430311039804790

3

311041905280356046305640
435604840613040105280

6490

540105490698044605930

7340

Додаткове місце

Дорослий / дитина від 12 років450650850450680

850

Діти від 6-ти до 12 років

150350150350

Діти до 6-ти років – безкоштовно без надання додаткого спального місця і послуг

 

Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 8,35 грн за добу з особи

Пакет « ВВ» включає:

  • Проживання
  • Сніданок
  • Первинна консультація лікаря-терапевта
  • Безкоштовне користування
  • бюветом лікувальних вод;
  • тренажерним залом;
  • дитячою кімнатою;
  • інтерактивною кімнатою;
  • автостоянкою;
  • Wi-Fi.

Пакет « SPA» включає:

  • Проживання
  • 3-ох разове харчування (“шведський стіл”)
  • Первинна консультація лікаря-терапевта
  • Первинна консультація лікаря-косметолога
  • Необмежене користування СПА центром “AQUA SPA” протягом дня
  • Безкоштовне користування
  • бюветом лікувальних вод;
  • тренажерним залом;
  • дитячою кімнатою;
  • інтерактивною кімнатою;
  • автостоянкою;
  • Wi-Fi.

Пакет « MED» включає:

  • Проживання
  • 3-ох разове харчування (“шведський стіл”)
  • Оздоровчо-профілактичний пакет “AQUA MED”
  • первинна консультація лікаря-терапевта;
  • консультації у профільних медичних спеціалістів (гінеколог, уролог, ендокринолог, косметолог);
  • комплексне обстеження організму (ультразвукова діагностика організму), лабораторні аналізи (крові, сечі);
  • необмежена кількість медичних (бальнеологічних, фізіотерапевтичних, грязе-озокеритотерапія, спелеотерапія).
  • Безкоштовне користування
  • бюветом лікувальних вод;
  • тренажерним залом;
  • дитячою кімнатою;
  • інтерактивною кімнатою;
  • автостоянкою;
  • Wi-Fi.

*Гості повинні мати при собі санаторно-курортну карту встановленого зразка (форма 072/0) не більше двомісячної давності до дня заїзду.

На дітей необхідно мати карти профілактичних щеплень (форма №63), довідку з поліклініки про відсутність контакту з інфекційними хворими.

Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно на карті Google

Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно

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