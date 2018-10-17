Апарт-готель «Лісова пісня»
Унікальне розташування готелю біля лісу, просторі та комфортні апартаменти, розвинута медична інфраструктура, а також спеціальні пропозиції для сімей з дітьми, справедливо свідчать, що готель “Лісова пісня” є найкращим вибором для родинного відпочинку та оздоровлення в Трускавці. Відпочинкові зони курортного готелю “Лісова Пісня” облаштовані таким чином, що кожен може насолоджуватися спокоєм та красою природи, забувши про щоденні турботи.
Проживання в апарт-готелі «Лісова пісня».
Більшість номерів є апартаментами площею від 25 до 70 м2, на 1-3 кімнати з кухнею, обладнаною електроплитою, міні-баром та необхідним набором посуду.Просторі апартаменти чудово підходять великим родинам, а також всім, хто прагне покращеного комфорту. Апартаменти оснащенні двома плазмовими телевізорами, системою кондиціонування та вентиляції, телефоном, безкоштовним Wi-Fi Інтернетом.
Лікування в комплексі «Лісова пісня» відбувається на базі медичного центру “AQUA MED”, який оснащений найсучаснішим діагностичним, бальнеологічним, фізіотерапевтичним та косметологічним обладнанням. Професіоналізм медичного персоналу, консультації у досвідчених лікарів, а також комплексне обстеження організму, дозволяє підібрати найефективнішу програму оздоровлення чи профілактики.
Інфраструктура та послуги готелю «Лісова Пісня»:
дитяча кімната та ігровий майданчик,
інтерактивна кімната,
фітнес-центр,
спортивний майданчик,
настільний теніс,
настільний футбол,
мотузковий парк,
тюбінг,
автостоянка,
Wi-Fi.
В готелі працює конс’єрж-служба, можливість трансферу, прокат велосипедів та спортивного інвентарю, замовлення екскурсії.
У комплексі “Лісова пісня” для гостей організовується різноманітні свята й тематичні вечори з музикою, театральними постановками та анімацією
Доступні номери у Лісова Пісня
Стандарт - ціна 1640 грн.
Фото номеру Стандарт - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно
Однокімнатний апартамент - ціна 1890 грн.
Фото номеру Однокімнатний апартамент - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно
Двокімнатний номер - ціна 2150 грн.
Двокімнатний номер (50-55 кв.м) з спальнею та вітальнею з міні кухнею. У номері: двоспальне ліжко, розкладний диван, 2 телевізори з кабельним телебаченням, радіотелефон, холодильник, електроплита, чайник, набір посуду, кондиціонер, сейф, ванна кімната з туалетно-косметичними засобами і феном
Фото номеру Двокімнатний номер - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно
Напівлюкс - ціна 2270 грн.
Фото номеру Напівлюкс - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно
Коннект
Фото номеру Коннект - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно
Трикімнатний люкс - ціна 2660 грн.
Трикімнатний люкс (60 кв.м.) з двома спальнями та вітальнею з міні кухнею. У номері: двоспальне ліжко, два окремі ліжка та розкладний диван , холодильник, електроплита, електрочайник, набір посуду, кондиціонер в кожній кімнаті, 2 телевізори з кабельним телебаченням, радіотелефон, сейф, ванна кімната з туалетно-косметичними засобами і феном
Фото номеру Трикімнатний люкс - Санаторій Лісова Пісня Акція на всі категорії номерів ! Бронюйте номер на 10 ночей і отримайте 1 ніч безкоштовно
Категорія номеру
|Осіб
|Низький сезон
11.05 – 27.06
01.09 – 24.10
09.11 – 27.12
Високий сезон
27.06 – 01.09
24.10 – 09.11
BB
|SPA
|MED
|BB
|SPA
|MED
1-кімнатний Стандарт
|1
|1390
|1890
|2390
|1720
|2220
|2670
|2
|1640
|2270
|2780
|1990
|2550
3090
1-кімнатний Апартамент
|1
|1510
|2020
|2590
|1870
|2380
|2880
|2
|1890
|2530
|3030
|2150
|2730
3340
2-кімнатний Апартамент
1
|1770
|2270
|2780
|1930
|2470
|2990
2
|2150
|2780
|3410
|2380
|3030
3690
|3
|2600
|3430
|4260
|2830
|3680
4540
2-кімнатний Напівлюкс
|1
|1890
|2390
|2980
|2050
|2930
|3170
2
|2270
|3030
|3590
|2490
|3190
3890
|3
|2720
|3680
|4440
|2940
|3840
4740
|4
|3170
|4330
|5290
|3390
|4490
5590
3-кімнатний Люкс
|1
|2140
|2920
|3790
|2670
|3420
4170
2
|2660
|3540
|4430
|3110
|3980
|4790
3
|3110
|4190
|5280
|3560
|4630
|5640
|4
|3560
|4840
|6130
|4010
|5280
6490
|5
|4010
|5490
|6980
|4460
|5930
7340
Додаткове місце
|Дорослий / дитина від 12 років
|450
|650
|850
|450
|680
850
Діти від 6-ти до 12 років
|150
|350
|–
|150
|350
–
Діти до 6-ти років – безкоштовно без надання додаткого спального місця і послуг
Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 8,35 грн за добу з особи
Пакет « ВВ» включає:
- Проживання
- Сніданок
- Первинна консультація лікаря-терапевта
- Безкоштовне користування
- бюветом лікувальних вод;
- тренажерним залом;
- дитячою кімнатою;
- інтерактивною кімнатою;
- автостоянкою;
- Wi-Fi.
Пакет « SPA» включає:
- Проживання
- 3-ох разове харчування (“шведський стіл”)
- Первинна консультація лікаря-терапевта
- Первинна консультація лікаря-косметолога
- Необмежене користування СПА центром “AQUA SPA” протягом дня
- Безкоштовне користування
- бюветом лікувальних вод;
- тренажерним залом;
- дитячою кімнатою;
- інтерактивною кімнатою;
- автостоянкою;
- Wi-Fi.
Пакет « MED» включає:
- Проживання
- 3-ох разове харчування (“шведський стіл”)
- Оздоровчо-профілактичний пакет “AQUA MED”
- первинна консультація лікаря-терапевта;
- консультації у профільних медичних спеціалістів (гінеколог, уролог, ендокринолог, косметолог);
- комплексне обстеження організму (ультразвукова діагностика організму), лабораторні аналізи (крові, сечі);
- необмежена кількість медичних (бальнеологічних, фізіотерапевтичних, грязе-озокеритотерапія, спелеотерапія).
- Безкоштовне користування
- бюветом лікувальних вод;
- тренажерним залом;
- дитячою кімнатою;
- інтерактивною кімнатою;
- автостоянкою;
- Wi-Fi.
*Гості повинні мати при собі санаторно-курортну карту встановленого зразка (форма 072/0) не більше двомісячної давності до дня заїзду.
На дітей необхідно мати карти профілактичних щеплень (форма №63), довідку з поліклініки про відсутність контакту з інфекційними хворими.