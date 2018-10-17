Санаторно-готельний комплекс “Дніпро-Бескид” складається із санаторію “Дніпро” і готелю “Бескид”. Санаторій розташований при в’їзді в місто Трускавець. До центрального парку близько 15хв ходьби.
Інфраструктура санаторію Дніпро Бескид:
• Бювет мінеральних вод
• Концертний зал
• Басейн, сауна, тренажерний зал
• Екскурсійне бюро
• Магазин, аптека, банкомат (Бескид)
• Ресторан в корпусі Бескид
• WiFi в холі санаторію
Показання для лікування в Дніпро Бескид:
• Захворювання шлунково-кишкового тракту: хезофагіти, рефлюксезофагітом, хронічні гастрити, коліти, геморой, гастродуоденіти, виразкова хвороба
• Захворювання жовчовидільної системи: хронічні гепатити без активності процесу, гепатози, холангіти, холецистити, дискінезії жовчного міхура, жовчнокам’яна хвороба поза загостренні, хронічні панкреатити.
• Захворювання сечостатевої системи: хронічні пієлонефрити, цистити, уретрити, простатити поза загостренням, сечокам’яна хвороба без порушення функцій нирок, аномалії розвитку нирок, опущення нирок, стани після операцій на нирках і сечовивідних шляхах, хронічні аднексити, імпотенція, жіноче безпліддя, цукровий діабет.
• Захворювання опорно-рухового апарату
У вартість путівки включено:
– проживання
– Триразове замовне дієтичне харчування
– консультація лікаря
– загальний аналіз крові
– загальний аналіз сечі
– басейн
– Прийом мінеральних вод
– масаж
– ароматерапія
– Аплікації грязьові, з брудом Мертвого моря Ізраїль
– Ванни з екстрактами лікувальних трав, Солі Мертвого моря Ізраїль
Доступні номери у Дніпро Бескид
Одномісний - ціна 850 грн.
Одномісний: одне односпальне (Бескид) або півтораспальне ліжко( Дніпро), холодильник, TV, телефон,балкон, санвузол – ванна.
Фото номеру Одномісний - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
Двомісний - ціна 1500 грн.
Двомісний: два односпальні ліжка, холодильник, TV, телефон, санвузол – ванна
Фото номеру Двомісний - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
Півлюкс - ціна 1680 грн.
Півлюкс: півтораспальне ліжко та розкладний диван (Бескид), холодильник, TV, телефон,балкон, санвузол – душова кабінка
Фото номеру Півлюкс - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
Номер підвищеного комфорту - ціна 1870 грн.
Номер підвищеного комфорту (покращений): номера з євроремонтом ( 2013року) два односпальних або одне двохспальне ліжко, холодильник, TV, телефон,балкон, санвузол – душова кабінка
Фото номеру Номер підвищеного комфорту - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
Люкс - ціна 2500 грн.
Люкс (двохкімнатний номер з спальнею та вітальнею): двохспальне ліжко та розкладний диван, TV, холодильник, телефон, балкон, санвузол – ванна, біде.
Фото номеру Люкс - Санаторій Дніпро Бескид Акція 5% знижки
Категорія номеру
|Туристів
|Ціна
1-місний Стандарт
1
|850
|2-місний Стандарт
|2
1500
1-місний ПівЛюкс
|1
|1100
|2-місний ПівЛюкс
|2
1680
У вартість входить:
- проживання
- 3-х разове харчування
- консультація лікаря
- загальний аналіз крові
- загальний аналіз сечі
- консультація уролога
- консультація гінеколога
- консультація невропатолога
- прийом мінеральних вод
- масаж
- ароматерапія
- басейн (одномісні номери, напівлюкси, люкси)
- озокеритові або грязьові аплікації, з брудом Мертвого моря ванни з екстрактами лікувальних трав, сіллю Мертвого моря
Коментарі
От вже 5 років зупиняюсь в санаторії Дніпро-Бескиді ,дієтичне харчування та хороше лікування) . Хочеться відзначити і подякувати Романа! Допомагає з поселення і з усіма питаннями,які з‘являються в період відпочинку. Тому звертайтеся і не пошкодуєте,підбере вам санаторій,готель по бажанню!оцінку ставлю суто готелю,хочеться аби покращили ванні кімнати.
Відпочивала в санаторіі Дніпро- Бескід, дуже засмучена тим, що обманюють, на сайті та в санаторно-курортній книжці вказано, що до лікувальних процедур входять радонові ванни, звернулась до лікаря, мені відмовили, лікар сказав, що нажаль радонових ванн не має!!! Навіщо обманювати людей, я купила путівку за повну вартість! І хто мені поверне гроші за процедуру, якоі не має! Дуже обурює відношення, біля столовоі стоіть столик, де сидить пані Зоя, яка всім грубить, оскорбляє, дуже зла жінка! Не можна так відноситися до людей! Книга пропозицій знаходиться у приймальні, декілька раз заходила, вона закрита! Це обурює! Але також і хочеться подякувати медсестричці Галині на озокеритолікуванні, масажистці Ірі (на 4 поверсі готелю Бескід), медсестрі на аромотерапіі, санітарочці з 7 поверху готелю “Бескід”. Дуже Вам дякую! А інші дивляться, щоб ім тільки гроші давали. За повну вартість путівка ще й давати гроші?