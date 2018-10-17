Готель «Золота корона» – розташований поблизу центральної частини курорту Трускавець, навпроти санаторно – готельного комплексу Дніпро – Бескид. До центрального бювету мінеральних вод 15-20 хв ходьби
Відпочивальники готелю зможуть пройти лікувальні процедури в санаторії Дніпро який знаходиться поруч.
Сучасний курортний готель «Золота корона» відомий у Трускавці своїм комфортом та зручностями.
Час заїзду – 14:00.
Розрахунковий час – 12:00.
У вартість входить:
– Проживання,
– Сніданок,
– WiFi,
– Паркування для машин
В готелі є 32 номери:
8 номерів категорії люкс двокімнатний
18 номерів з одним великим ліжком – Стандарт Double
6 номерів з двома односпальними ліжками – Стандарт Twin
Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 1% від загальної вартості проживання.
** В якості додаткового місця використовується одномісне розкладне ліжко.
*** Як додаткове спальне місце використовується розкладний диван.
У вартість додаткового місця включений сніданок.
Проживання дітей до 7 років на додатковому місці безкоштовно (в одному номері з батьками).
Доступні номери у Золота Корона
Стандарт Double
Стандарт Double (20-21 м²): двоспальне ліжко, 2 приліжкові тумбочки, столик, комод, 2 пуфика, телевізор, кабельне ТБ, DVD, телефон, шафа-купе для одягу, cейф під ноутбук, міні-бар (холодильник).
Цілодобово гаряча та холодна вода, індивідуальне опалення.
Фото номеру Стандарт Double - Готель Золота Корона
Стандарт Twin
Стандарт Twin (20-21 м²): два односпальні ліжка, 2 приліжкові тумбочки, столик, комод, 2 пуфики, телевізор, кабельне ТБ, DVD, телефон, шафа-купе для одягу, сейф під ноутбук, міні-бар(холодильник).
Цілодобово гаряча та холодна вода, індивідуальне опалення.
Фото номеру Стандарт Twin - Готель Золота Корона
Люкс
Люкс : 2-кімнатний дворівневий номер площею ( 36-38 м²) В номері 2 санвузли – по одному на кожному рівні (Санвузол на першому рівні: душова, туалет, умивальник). (Санвузол на другому рівні: інфрачервона сауна, джакузі, гідро бокс, умивальник, туалет, біде) . У кімнатах розміщені: розкладний диван, столик, комод, 2 пуфика, 2 телевізори, DVD, 2 шафи-купе для одягу, сейф під ноутбук, міні-бар (холодильник).
Цілодобово гаряча та холодна вода, індивідуальне опалення.
Фото номеру Люкс - Готель Золота Корона
Категорія номера
|Звичайний сезон
13.05 – 01.07
Високий сезон
27.04 – 13.05
01.07 – 31.08
1-кімнатний Стандарт – Double / Twin
|810
|920
|2-кімнатний Люкс
|1190
1390
Додаткове місце + сніданок
|Дорослі і діти від 12 років
350
Діти 6-11 років
|220
Харчування в ресторані “Золота Корона” – обід – 140 грн / вечеря – 120 грн
В ціну номера включено
- проживання
- сніданок
- парковка
- Wi-Fi інтернет
Відпочинок з дітьми:
Проживання дітей до 6 років на додатковому місці – безкоштовно
У вартість додаткового місця входить сніданок
Правила заїзду-виїзду
Заселення в номер – з 14.00 дня
Виїзд з готелю – до 12.00 дня – після сніданку