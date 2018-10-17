Готель «Золота корона» – розташований поблизу центральної частини курорту Трускавець, навпроти санаторно – готельного комплексу Дніпро – Бескид. До центрального бювету мінеральних вод 15-20 хв ходьби

Відпочивальники готелю зможуть пройти лікувальні процедури в санаторії Дніпро який знаходиться поруч.

Сучасний курортний готель «Золота корона» відомий у Трускавці своїм комфортом та зручностями.

Час заїзду – 14:00.

Розрахунковий час – 12:00.

У вартість входить:

– Проживання,

– Сніданок,

– WiFi,

– Паркування для машин

В готелі є 32 номери:

8 номерів категорії люкс двокімнатний

18 номерів з одним великим ліжком – Стандарт Double

6 номерів з двома односпальними ліжками – Стандарт Twin

Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 1% від загальної вартості проживання.

** В якості додаткового місця використовується одномісне розкладне ліжко.

*** Як додаткове спальне місце використовується розкладний диван.

У вартість додаткового місця включений сніданок.

Проживання дітей до 7 років на додатковому місці безкоштовно (в одному номері з батьками).