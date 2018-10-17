Готель Золота Корона

номери від 810 грн.
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Готель «Золота корона» – розташований поблизу центральної частини курорту Трускавець, навпроти санаторно – готельного комплексу Дніпро – Бескид. До центрального бювету мінеральних вод 15-20 хв ходьби
Відпочивальники готелю зможуть пройти лікувальні процедури в санаторії Дніпро який знаходиться поруч.

Сучасний курортний готель «Золота корона» відомий у Трускавці своїм комфортом та зручностями.

Час заїзду – 14:00.
Розрахунковий час – 12:00.

У вартість входить:

– Проживання,
– Сніданок,
– WiFi,
– Паркування для машин

В готелі є 32 номери:

8 номерів категорії люкс двокімнатний

18 номерів з одним великим ліжком – Стандарт Double

6 номерів з двома односпальними ліжками – Стандарт Twin

Додатково оплачується туристичний збір у розмірі 1% від загальної вартості проживання.

** В якості додаткового місця використовується одномісне розкладне ліжко.
*** Як додаткове спальне місце використовується розкладний диван.
У вартість додаткового місця включений сніданок.

Проживання дітей до 7 років на додатковому місці безкоштовно (в одному номері з батьками).

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Доступні номери у Золота Корона

Стандарт Double

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Стандарт Double (20-21 м²): двоспальне ліжко, 2 приліжкові тумбочки, столик, комод, 2 пуфика, телевізор, кабельне ТБ, DVD, телефон, шафа-купе для одягу, cейф під ноутбук, міні-бар (холодильник).
Цілодобово гаряча та холодна вода, індивідуальне опалення.

Фото номеру Стандарт Double - Готель Золота Корона
Отель Золотая Корона - Трускавец
Отель Золотая Корона - Трускавец

Стандарт Twin

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Стандарт Twin (20-21 м²): два односпальні ліжка, 2 приліжкові тумбочки, столик, комод, 2 пуфики, телевізор, кабельне ТБ, DVD, телефон, шафа-купе для одягу, сейф під ноутбук, міні-бар(холодильник).

Цілодобово гаряча та холодна вода, індивідуальне опалення.

Фото номеру Стандарт Twin - Готель Золота Корона
Отель Золотая Корона - Трускавец

Люкс

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Люкс : 2-кімнатний дворівневий номер площею ( 36-38 м²) В номері 2 санвузли – по одному на кожному рівні (Санвузол на першому рівні: душова, туалет, умивальник). (Санвузол на другому рівні: інфрачервона сауна, джакузі, гідро бокс, умивальник, туалет, біде) . У кімнатах розміщені: розкладний диван, столик, комод, 2 пуфика, 2 телевізори, DVD, 2 шафи-купе для одягу, сейф під ноутбук, міні-бар (холодильник).

Цілодобово гаряча та холодна вода, індивідуальне опалення.

Фото номеру Люкс - Готель Золота Корона
Отель Золотая Корона - Трускавец
Отель Золотая Корона - Трускавец

Категорія номера

Звичайний сезон

13.05 – 01.07

Високий сезон

27.04 – 13.05

01.07 – 31.08

1-кімнатний Стандарт – Double / Twin

810920
2-кімнатний Люкс1190

1390

Додаткове місце + сніданок

Дорослі і діти від 12 років

350

Діти 6-11 років

220

Харчування в ресторані “Золота Корона” – обід – 140 грн / вечеря – 120 грн

В ціну номера включено

  • проживання
  • сніданок
  • парковка
  • Wi-Fi інтернет

Відпочинок з дітьми:

Проживання дітей до 6 років на додатковому місці – безкоштовно

У вартість додаткового місця входить сніданок

Правила заїзду-виїзду

Заселення в номер – з 14.00 дня

Виїзд з готелю – до 12.00 дня – після сніданку

Готель Золота Корона на карті Google

Готель Золота Корона

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