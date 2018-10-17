Готель У Олега знаходиться біля залізничного вокзалу, за 7 хв ходьби до центрального бювету курорту Трускавець.

У готелі “У Олега” є 10 сучасних номерів різних категорій, які розраховані на проживання 25 осіб. Відпочинок та сучасне лікування всім гостям готелю забезпечено!

Додаткові послуги:

– Екскурсійне бюро,

– Прокат гірськолижного спорядження

– Доставка їжі в номер

– Сауна з міні басейном

– Масаж в номері

– Власна лікувальна база

– Автостоянка для машин

У вартість входить:

Проживання

Стоянка для машин

Прибирання кімнат

Заміна постелі кожні 5 днів, рушників кожних 3 дні

wi fi

На першому поверсі у власному кафе Віра можна замовити комплексне 3-ох разове харчування -140 грн, або харчуватися згідно з меню

На територію готелю є власна лікувальна база.