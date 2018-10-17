Готель У Олега знаходиться біля залізничного вокзалу, за 7 хв ходьби до центрального бювету курорту Трускавець.
У готелі “У Олега” є 10 сучасних номерів різних категорій, які розраховані на проживання 25 осіб. Відпочинок та сучасне лікування всім гостям готелю забезпечено!
Додаткові послуги:
– Екскурсійне бюро,
– Прокат гірськолижного спорядження
– Доставка їжі в номер
– Сауна з міні басейном
– Масаж в номері
– Власна лікувальна база
– Автостоянка для машин
У вартість входить:
Проживання
Стоянка для машин
Прибирання кімнат
Заміна постелі кожні 5 днів, рушників кожних 3 дні
wi fi
На першому поверсі у власному кафе Віра можна замовити комплексне 3-ох разове харчування -140 грн, або харчуватися згідно з меню
На територію готелю є власна лікувальна база.
Доступні номери у Готель “У Олега” – Трускавець
Одномісний стандарт
Одномісний стандарт (Single): зручне двоспальне ліжко, холодильник, TV, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол, душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет
Двомісний стандарт Double
Двомісний стандарт Double: двоспальне ліжко, холодильник, TV, кондиціонер, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет
Фото номеру Двомісний стандарт Double - Готель "У Олега"
Двомісний стандарт Twin:
Двомісний стандарт Twin: два односпальні ліжка, холодильник, TV , шафа для одягу з підставкою для багажу, стіл та дві табуретки, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет
Фото номеру Двомісний стандарт Twin: - Готель "У Олега"
Двомісний стандарт Double (Double + Sofa)
Двомісний стандарт Double (Double + Sofa): двоспальне ліжко та розкладний диван, холодильник, TV, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет
Фото номеру Двомісний стандарт Double (Double + Sofa) - Готель "У Олега"
Двомісний стандарт Twin (Twin + Sofa)
Двомісний стандарт Twin (Twin + Sofa): два односпальні ліжка та розкладний диван, холодильник, TV, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет
Фото номеру Двомісний стандарт Twin (Twin + Sofa) - Готель "У Олега"
Cтудіо
Studio – Cтудіо: двоспальне ліжко та розкладний диван, холодильник, TV, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет
Фото номеру Cтудіо - Готель "У Олега"
Категорія номеру
|Високий сезон 21.06– 31.10.2020
|Низький сезон 01.11 – 27.12.2020
|Середній сезон
1.03 – 27.04.20
|Single Room (Одномісний)
Одномісний номер із двоспальним ліжком 1,8м х 2,04м
Стандарт номера: A
|400
|350
400
Twin Room (Двомісний)
|500
|400
|450
|Twin Room (Двомісний)
Двомісний номер із двоспальним ліжком 1,8м х 2,04м
Стандарт номера: A
|500
|400
450
Twin Room + Sofa (Двомісний з диваном)
|550
|450
|500
|Twin Room + Sofa (Двомісний з диваном)
Двомісний номер із двоспальним ліжком 1,8м х 2,04м, а також диваном
Стандарт номера: A
|550
|450
500
Studio (Номер студіо)
|600
|550
550