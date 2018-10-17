Готель "У Олега"

номери від 400 грн.
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Готель У Олега знаходиться біля залізничного вокзалу, за 7 хв ходьби до центрального бювету курорту Трускавець.

У готелі “У Олега” є 10 сучасних номерів різних категорій, які розраховані на проживання 25 осіб. Відпочинок та сучасне лікування всім гостям готелю забезпечено!

Додаткові послуги:

– Екскурсійне бюро,
– Прокат гірськолижного спорядження
– Доставка їжі в номер
– Сауна з міні басейном
– Масаж в номері
– Власна лікувальна база
– Автостоянка для машин

У вартість входить:

Проживання
Стоянка для машин
Прибирання кімнат
Заміна постелі кожні 5 днів, рушників кожних 3 дні
wi fi

На першому поверсі у власному кафе Віра можна замовити комплексне 3-ох разове харчування -140 грн, або харчуватися згідно з меню

На територію готелю є власна лікувальна база.

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Доступні номери у Готель “У Олега” – Трускавець

Одномісний стандарт

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Одномісний стандарт (Single): зручне двоспальне ліжко, холодильник, TV, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол, душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет

 

Двомісний стандарт Double

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Двомісний стандарт Double: двоспальне ліжко, холодильник, TV, кондиціонер, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет

Фото номеру Двомісний стандарт Double - Готель "У Олега"

Двомісний стандарт Twin:

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Двомісний стандарт Twin: два односпальні ліжка, холодильник, TV , шафа для одягу з підставкою для багажу, стіл та дві табуретки, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет

Фото номеру Двомісний стандарт Twin: - Готель "У Олега"

Двомісний стандарт Double (Double + Sofa)

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Двомісний стандарт Double (Double + Sofa): двоспальне ліжко та розкладний диван, холодильник, TV, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет

Фото номеру Двомісний стандарт Double (Double + Sofa) - Готель "У Олега"

Двомісний стандарт Twin (Twin + Sofa)

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Двомісний стандарт Twin (Twin + Sofa): два односпальні ліжка та розкладний диван, холодильник, TV, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет

Фото номеру Двомісний стандарт Twin (Twin + Sofa) - Готель "У Олега"

Cтудіо

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Studio – Cтудіо: двоспальне ліжко та розкладний диван, холодильник, TV, шафа для одягу з підставкою для багажу, санвузол- душ кабінка, фен, Wi-FI інтернет

Фото номеру Cтудіо - Готель "У Олега"

Категорія номеру

Високий сезон 21.06– 31.10.2020Низький сезон 01.11 – 27.12.2020Середній сезон

1.03 – 27.04.20

Single Room (Одномісний)
Одномісний номер із двоспальним ліжком 1,8м х 2,04м
Стандарт номера: A		400350

400

Twin Room (Двомісний)
Двомісний номер із двома ліжками 0,9м х 2,00м
Стандарт номера: A

500400450
Twin Room (Двомісний)
Двомісний номер із двоспальним ліжком 1,8м х 2,04м
Стандарт номера: A		500400

450

Twin Room + Sofa (Двомісний з диваном)
Двомісний номер із двома ліжками 0,9м х 2,00м, а також диваном
Стандарт номера: A

550450500
Twin Room + Sofa (Двомісний з диваном)
Двомісний номер із двоспальним ліжком 1,8м х 2,04м, а також диваном
Стандарт номера: A		550450

500

Studio (Номер студіо)
Номер-studio з двоспальним ліжком 1,6м х 2,00м, а також диваном
Стандарт номера: A

600550

550

 

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Готель "У Олега"

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