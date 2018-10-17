Готель «Оскар» був відкритий 15 грудня 2006 року. У готелі є 18 комфортабельних номерів різної категорії: стандарт, напівлюкс та люкси різної тематики «Голівуд», «Франція», «Китай» та «Єгипет».

Лише п’ять хвилин пішки – і ви вже в spa-центрі «Медпалас», де можна відвідати тренажерний зал, басейни та сауни, (клієнтам готелю «Оскар» надається 10-відсоткова знижка).

Десять хвилин спокійної пішої ходи і Ви біля бювету мінеральних вод Трускавця.

Окрім звичайного курсу лікування профілю Трускавця готель пропонує курси лікування по програмах:

Підготовка до вагітності

Омолодження

Озонотерапія

Корекція фігури

Чоловіче здоров’я

Розрахунковий час: час заїзду в 14:00, час виїзду до 12:00

У вартість входить:

проживання в номері вибраної категорії:

сніданок (шведський стіл);

консультації спеціалістів Медичного центру природного оздоровлення «Оскар» – косметолога й терапевта;

УЗД черевної порожнини

WiFi в номерах