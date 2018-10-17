Готель Оскар

номери від 890 грн.
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Готель «Оскар» був відкритий 15 грудня 2006 року. У готелі є 18 комфортабельних номерів різної категорії: стандарт, напівлюкс та люкси різної тематики «Голівуд», «Франція», «Китай» та «Єгипет».
Лише п’ять хвилин пішки – і ви вже в spa-центрі «Медпалас», де можна відвідати тренажерний зал, басейни та сауни, (клієнтам готелю «Оскар» надається 10-відсоткова знижка).

Десять хвилин спокійної пішої ходи і Ви біля бювету мінеральних вод Трускавця.

Окрім звичайного курсу лікування профілю Трускавця готель пропонує курси лікування по програмах:

Підготовка до вагітності
Омолодження
Озонотерапія
Корекція фігури
Чоловіче здоров’я

Розрахунковий час: час заїзду в 14:00, час виїзду до 12:00

У вартість входить:

проживання в номері вибраної категорії:
сніданок (шведський стіл);
консультації спеціалістів Медичного центру природного оздоровлення «Оскар» – косметолога й терапевта;
УЗД черевної порожнини
WiFi в номерах

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Доступні номери у Оскар

Стандарт

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Стандарт: два односпальних або одне двоспальне ліжко, wi-fi, TV, телефон, холодильник, санвузол з душовою кабіною, фен, рушники та косметичний набір.

Фото номеру Стандарт - Готель Оскар

Напівлюкс

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Напівлюкс: просторі кімнати, декоровані в стилі бутик-готелю. У номері: два односпальних або одне двоспальне ліжко та розкладним диван, wi-fi, TV, телефон, холодильник, санвузол з душовою кабіною, фен, рушники та косметичний набір.

Фото номеру Напівлюкс - Готель Оскар
Hotel Oscar in Truskavets 6
Hotel Oscar in Truskavets 6

Тематичний люкс

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Тематичний люкс «Голівуд», «Франція», «Китай», «Єгипет»: двоспальне ліжко, wi-fi, TV, телефон, мінібар, санвузол з душовою кабіною, фен, рушники та косметичний набір, індивідуальна система кондиціонування та опалення;

Фото номеру Тематичний люкс - Готель Оскар

Категорія номера

1 особа2 особиДодаткове місце
Стандарт8901090

Напапівлюкс

14701670350
Люкс16701870

350

Ціна включає:

  • сніданок,
  • WI-FI доступ.

Проживання дітей до 5 років в одному номері з батьками (без надання додаткового місця) – безкоштовно.

Проживання дітей від 6 років до 10 років додатково оплачіваеться – 200 грн. добу

Ранній заїзд (до 14:00) і пізній виїзд (після 12:00) можливі за попереднім погодженням і за додаткову оплату: 50% вартості номера за 1 розрахункову добу;

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Готель Оскар

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