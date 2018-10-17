Готель «Оскар» був відкритий 15 грудня 2006 року. У готелі є 18 комфортабельних номерів різної категорії: стандарт, напівлюкс та люкси різної тематики «Голівуд», «Франція», «Китай» та «Єгипет».
Лише п’ять хвилин пішки – і ви вже в spa-центрі «Медпалас», де можна відвідати тренажерний зал, басейни та сауни, (клієнтам готелю «Оскар» надається 10-відсоткова знижка).
Десять хвилин спокійної пішої ходи і Ви біля бювету мінеральних вод Трускавця.
Окрім звичайного курсу лікування профілю Трускавця готель пропонує курси лікування по програмах:
Підготовка до вагітності
Омолодження
Озонотерапія
Корекція фігури
Чоловіче здоров’я
Розрахунковий час: час заїзду в 14:00, час виїзду до 12:00
У вартість входить:
проживання в номері вибраної категорії:
сніданок (шведський стіл);
консультації спеціалістів Медичного центру природного оздоровлення «Оскар» – косметолога й терапевта;
УЗД черевної порожнини
WiFi в номерах
Доступні номери у Оскар
Стандарт
Стандарт: два односпальних або одне двоспальне ліжко, wi-fi, TV, телефон, холодильник, санвузол з душовою кабіною, фен, рушники та косметичний набір.
Фото номеру Стандарт - Готель Оскар
Напівлюкс
Напівлюкс: просторі кімнати, декоровані в стилі бутик-готелю. У номері: два односпальних або одне двоспальне ліжко та розкладним диван, wi-fi, TV, телефон, холодильник, санвузол з душовою кабіною, фен, рушники та косметичний набір.
Фото номеру Напівлюкс - Готель Оскар
Тематичний люкс
Тематичний люкс «Голівуд», «Франція», «Китай», «Єгипет»: двоспальне ліжко, wi-fi, TV, телефон, мінібар, санвузол з душовою кабіною, фен, рушники та косметичний набір, індивідуальна система кондиціонування та опалення;
Фото номеру Тематичний люкс - Готель Оскар
Категорія номера
|1 особа
|2 особи
|Додаткове місце
|Стандарт
|890
|1090
|–
Напапівлюкс
|1470
|1670
|350
|Люкс
|1670
|1870
350
Ціна включає:
- сніданок,
- WI-FI доступ.
Проживання дітей до 5 років в одному номері з батьками (без надання додаткового місця) – безкоштовно.
Проживання дітей від 6 років до 10 років додатково оплачіваеться – 200 грн. добу
Ранній заїзд (до 14:00) і пізній виїзд (після 12:00) можливі за попереднім погодженням і за додаткову оплату: 50% вартості номера за 1 розрахункову добу;