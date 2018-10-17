Готель «Нафтуся» відкрив свої двері для відвідувачів в грудні 2013 року. Знаходиться в самому серці курорту – в центрі міста Трускавець за 3 хв від бювету мінеральних вод.

Готель Нафтуся являє собою 4-ох поверхову будівлю яка складається з 18 номерів таких категорій: стандарт, напівлюкс, люкс та суперлюкс.

У готелі Нафтуся Ви зможете пройти необхідне медичне обстеження і отримати кваліфіковану консультацію лікарів. Також отримати спектр медичних процедур, необхідних для поліпшення Вашого здоров’я та фізичного стану. Для більш детального обстеження навпроти готелю знаходиться перша курортна поліклініка та SPA-центр «Медпалас».

Цей готель ідеально підійде для тих, хто запланував лікування та відпочинок у Трускавці.

Додаткові послуги:

Сауна з басейном

Ресторан

Паркова для автомобілів

WiFi у номерах

Розрахунковий час: година заїзду в 13:00, годину виїзду до 12:00.

Ранній заїзд та пізній виїзд оплачується в розмірі 50% від вартості доби.

У вартість входить:

– проживання

– консультація лікаря

– Wi-Fi в номерах

– парковка для машин