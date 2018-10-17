Готель Нафтуся

номери від 700 грн.
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Готель «Нафтуся» відкрив свої двері для відвідувачів в грудні 2013 року. Знаходиться в самому серці курорту – в центрі міста Трускавець за 3 хв від бювету мінеральних вод.

Готель Нафтуся являє собою 4-ох поверхову будівлю яка складається з 18 номерів таких категорій: стандарт, напівлюкс, люкс та суперлюкс.

У готелі Нафтуся Ви зможете пройти необхідне медичне обстеження і отримати кваліфіковану консультацію лікарів. Також отримати спектр медичних процедур, необхідних для поліпшення Вашого здоров’я та фізичного стану. Для більш детального обстеження навпроти готелю знаходиться перша курортна поліклініка та SPA-центр «Медпалас».

Цей готель ідеально підійде для тих, хто запланував лікування та відпочинок у Трускавці.

Додаткові послуги:

Сауна з басейном
Ресторан
Паркова для автомобілів
WiFi у номерах

Розрахунковий час: година заїзду в 13:00, годину виїзду до 12:00.

Ранній заїзд та пізній виїзд оплачується в розмірі 50% від вартості доби.

У вартість входить:

– проживання
– консультація лікаря
– Wi-Fi в номерах
– парковка для машин

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Доступні номери у Нафтуся

Стандарт

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Стандарт: двоспальне ліжко , тумбочка, столик, пуфик, TV, холодильник, шафа для одягу, санвузол з душовою кабіною , фен, туалетні аксесуари

Фото номеру Стандарт - Готель Нафтуся

Напівлюкс

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Напівлюкс: двоспальне ліжко, дві приліжкові тумбочки з торшерами, журнальний столик , комод , пуфик , TV , шафа-купе для одягу , холодильник , електрочайник , санвузол з душовою кабіною , фен, туалетні аксесуари

Фото номеру Напівлюкс - Готель Нафтуся

Люкс

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Люкс – двокімнатний номер зі спальнею та вітальнею. У спальні розміщені: двоспальне широке ліжко, дві приліжкові тумбочки з торшерами , шафа для одягу , TV. У вітальні: розкладний диван , TV , комод , пуфик , журнальний столик, холодильник. У прихожій: шафа-купе для одягу , халати, одноразові тапочки , санвузол з душовою кабіною ,фен , туалетні аксесуари

Фото номеру Люкс - Готель Нафтуся

Супер люкс

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Супер люкс – трикімнатний номер з двома спальнями та вітальнею

У спальні розміщені: двоспальне ліжко дві приліжкові тумбочки з торшерами шафа для одягу, TV. У вітальні: розкладний диван, TV , комод, пуфик , журнальний столик , холодильник. У прихожій: шафа-купе для одягу , халати, одноразові тапочки , санвузол з душовою кабіною , фен , туалетні аксесуари

Цілодобово гаряча та холодна вода, індивідуальне опалення. Прасувальна дошка з праскою на поверсі.

Фото номеру Супер люкс - Готель Нафтуся

Категорія номера:

з 15.01.20 по 30.06.2020

Стандарт

700
Напівлюкс

1000

Люкс

1150

Люкс покращений

1400

Вартість додаткового місця

150*
Проживання дітей до 6 років

безкоштовно

 

Харчування

Харчування

Вартість: доросле/ дитяче
3-ох разове

220 / 160

сніданок

70 / 50

обід

80 / 60

вечеря

70 / 50

* – вартість вказана в гривнях за умови розміщення 2-х чоловік в номері.

Розрахунковий час заїзду 14:00

Розрахунковий час виїзду 12:00

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Готель Нафтуся

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