Готель «Нафтуся» відкрив свої двері для відвідувачів в грудні 2013 року. Знаходиться в самому серці курорту – в центрі міста Трускавець за 3 хв від бювету мінеральних вод.
Готель Нафтуся являє собою 4-ох поверхову будівлю яка складається з 18 номерів таких категорій: стандарт, напівлюкс, люкс та суперлюкс.
У готелі Нафтуся Ви зможете пройти необхідне медичне обстеження і отримати кваліфіковану консультацію лікарів. Також отримати спектр медичних процедур, необхідних для поліпшення Вашого здоров’я та фізичного стану. Для більш детального обстеження навпроти готелю знаходиться перша курортна поліклініка та SPA-центр «Медпалас».
Цей готель ідеально підійде для тих, хто запланував лікування та відпочинок у Трускавці.
Додаткові послуги:
Сауна з басейном
Ресторан
Паркова для автомобілів
WiFi у номерах
Розрахунковий час: година заїзду в 13:00, годину виїзду до 12:00.
Ранній заїзд та пізній виїзд оплачується в розмірі 50% від вартості доби.
У вартість входить:
– проживання
– консультація лікаря
– Wi-Fi в номерах
– парковка для машин
Доступні номери у Нафтуся
Стандарт
Стандарт: двоспальне ліжко , тумбочка, столик, пуфик, TV, холодильник, шафа для одягу, санвузол з душовою кабіною , фен, туалетні аксесуари
Фото номеру Стандарт - Готель Нафтуся
Напівлюкс
Напівлюкс: двоспальне ліжко, дві приліжкові тумбочки з торшерами, журнальний столик , комод , пуфик , TV , шафа-купе для одягу , холодильник , електрочайник , санвузол з душовою кабіною , фен, туалетні аксесуари
Фото номеру Напівлюкс - Готель Нафтуся
Люкс
Люкс – двокімнатний номер зі спальнею та вітальнею. У спальні розміщені: двоспальне широке ліжко, дві приліжкові тумбочки з торшерами , шафа для одягу , TV. У вітальні: розкладний диван , TV , комод , пуфик , журнальний столик, холодильник. У прихожій: шафа-купе для одягу , халати, одноразові тапочки , санвузол з душовою кабіною ,фен , туалетні аксесуари
Фото номеру Люкс - Готель Нафтуся
Супер люкс
Супер люкс – трикімнатний номер з двома спальнями та вітальнею
У спальні розміщені: двоспальне ліжко дві приліжкові тумбочки з торшерами шафа для одягу, TV. У вітальні: розкладний диван, TV , комод, пуфик , журнальний столик , холодильник. У прихожій: шафа-купе для одягу , халати, одноразові тапочки , санвузол з душовою кабіною , фен , туалетні аксесуари
Цілодобово гаряча та холодна вода, індивідуальне опалення. Прасувальна дошка з праскою на поверсі.
Фото номеру Супер люкс - Готель Нафтуся
Категорія номера:
з 15.01.20 по 30.06.2020
Стандарт
|700
|Напівлюкс
1000
Люкс
|1150
Люкс покращений
1400
Вартість додаткового місця
|150*
|Проживання дітей до 6 років
безкоштовно
Харчування
Харчування
|Вартість: доросле/ дитяче
|3-ох разове
220 / 160
сніданок
|70 / 50
обід
80 / 60
|вечеря
70 / 50
* – вартість вказана в гривнях за умови розміщення 2-х чоловік в номері.
Розрахунковий час заїзду 14:00
Розрахунковий час виїзду 12:00