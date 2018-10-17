Готель Набі

номери від 450 грн.
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Готель «Набі» розташований в 150 метрах від центрального бювету мінеральних вод – «Нафтуся», «Маруся» і «Софія».

У готелі 13 комфортабельних номерів вісім з яких –стандарт, три –напів-люкса та два люкса.

На території готелю передбачена автостоянка.

Проживання дітей до 6-ти років безкоштовно.

Додаткове місце– 80 грн. на добу.

У тариф розміщення харчування не входить

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Доступні номери у Набі

Стандарт

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Стандарт ( 25м²): двоспальне ліжко, міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – ванна або душ кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово

Фото номеру Стандарт - Готель Набі

Півлюкс

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Півлюкс ( 30м²): двоспальне ліжко, міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – душ кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово

Фото номеру Півлюкс - Готель Набі

Люкс

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Люкс ( 40м²): двоспальне ліжко та розкладний диван , міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – душ кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово, балкон.

Фото номеру Люкс - Готель Набі

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Готель Набі

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