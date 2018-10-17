Готель «Набі» розташований в 150 метрах від центрального бювету мінеральних вод – «Нафтуся», «Маруся» і «Софія».

У готелі 13 комфортабельних номерів вісім з яких –стандарт, три –напів-люкса та два люкса.

На території готелю передбачена автостоянка.

Проживання дітей до 6-ти років безкоштовно.

Додаткове місце– 80 грн. на добу.

У тариф розміщення харчування не входить