Готель «Набі» розташований в 150 метрах від центрального бювету мінеральних вод – «Нафтуся», «Маруся» і «Софія».
У готелі 13 комфортабельних номерів вісім з яких –стандарт, три –напів-люкса та два люкса.
На території готелю передбачена автостоянка.
Проживання дітей до 6-ти років безкоштовно.
Додаткове місце– 80 грн. на добу.
У тариф розміщення харчування не входить
Доступні номери у Набі
Стандарт
Стандарт ( 25м²): двоспальне ліжко, міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – ванна або душ кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово
Фото номеру Стандарт - Готель Набі
Півлюкс
Півлюкс ( 30м²): двоспальне ліжко, міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – душ кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово
Фото номеру Півлюкс - Готель Набі
Люкс
Люкс ( 40м²): двоспальне ліжко та розкладний диван , міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – душ кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово, балкон.