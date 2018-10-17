“Маріот Медікал Центр” – це затишний готель, розташований в центрі Трускавця. Розташований на відстані 1,5 км від автовокзалу; 1 км від залізничного вокзалу – ; до центрального бювету № 1 курорту Трускавець – 200 м.
У готелі є 30 комфортабельних номерів різної категорії: одно- та двомісних номерів категорії стандарт, 9 номерів категорії “напівлюкс” та 2 номери категорії “люкс
Додаткові послуги:
– автомобільна стоянка
– конференц зал
– ресторан «Централь»
– сауна та косметологічний кабінет
– дитячий майданчик
– WiFi
У вартість входить:
Проживання
Консультація лікаря
WiFi на всій території готелю
При заїзді також оплачується курортний збір в розмірі 1% від проживання – згідно Податкового Кодексу України
Доступні номери у Маріот
Одномісний стандарт
Одномісний стандарт (15 м²): півтораспальне ліжко , стіл, шафа, TV з кабельним телебаченням, телефон , міні-бар (холодильник,), санвузол- душ кабінка, халати, тапочки, фен, міні – парфумерія
Фото номеру Одномісний стандарт - Готель Маріот Медікал Центр
Двомісний стандарт
Двомісний стандарт (18 м²): двоспальне або два односпальних ліжка, стіл, шафа, TV з кабельним телебаченням, телефон, міні-бар (холодильник), санвузол- душ кабінка, халати, тапочки, фен, міні – парфумерія
Фото номеру Двомісний стандарт - Готель Маріот Медікал Центр
Напівлюкс
Напівлюкс ( 33 м²): двоспальне ліжко, м’який куток (крісло і двомісний диван), TV з кабельним телебаченням, телефон, кондиціонер, сейф, міні-кухня, міні-бар (холодильник), санвузол – ванна, халати, тапочки, фен, міні – парфумерія. В номерах на 4-му поверсі є балкон.
Фото номеру Напівлюкс - Готель Маріот Медікал Центр
Люкс
Люкс (двокімнатний номер 47 м²): У вітальні розташований м’який куток (крісло і двомісний диван), TV з кабельним телебаченням, телефон, кондиціонер, сейф, міні-кухня, міні-бар (холодильник). В спальні: двоспальне ліжко, туалетний столик, шафа для одягу, балкон.В номері Люкс є дві туалетні кімнати, в одній із них є ванна а також халати, тапочки, фен, міні – парфумерія.
Фото номеру Люкс - Готель Маріот Медікал Центр
Категорія номеру
|25.12-20.01
25.04-15.10
|21.01-24.04
16.10-24.12
|1 місний стандарт
|690
620
2 місний стандарт
|890
|760
|Напівлюкс
|1240
1030
Люкс
|1520
1310
У період проживання з кожного гостя стягується туристичний збір
У вартість включено:
- проживання,
- консультація лікаря,
Діти до 6-ти років проживають безкоштовно.
Діти віком 6-14 років (доплата за додаткове місце) – 180 грн.
Діти від 14 років (доплата за додаткове місце) – 220 грн.