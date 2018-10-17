“Маріот Медікал Центр” – це затишний готель, розташований в центрі Трускавця. Розташований на відстані 1,5 км від автовокзалу; 1 км від залізничного вокзалу – ; до центрального бювету № 1 курорту Трускавець – 200 м.

У готелі є 30 комфортабельних номерів різної категорії: одно- та двомісних номерів категорії стандарт, 9 номерів категорії “напівлюкс” та 2 номери категорії “люкс

Додаткові послуги:

– автомобільна стоянка

– конференц зал

– ресторан «Централь»

– сауна та косметологічний кабінет

– дитячий майданчик

– WiFi

У вартість входить:

Проживання

Консультація лікаря

WiFi на всій території готелю

При заїзді також оплачується курортний збір в розмірі 1% від проживання – згідно Податкового Кодексу України