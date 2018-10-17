Готель Маріот Медікал Центр

номери від 690 грн.
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“Маріот Медікал Центр” – це затишний готель, розташований в центрі Трускавця. Розташований на відстані 1,5 км від автовокзалу; 1 км від залізничного вокзалу – ; до центрального бювету № 1 курорту Трускавець – 200 м.

У готелі є 30 комфортабельних номерів різної категорії: одно- та двомісних номерів категорії стандарт, 9 номерів категорії “напівлюкс” та 2 номери категорії “люкс

Додаткові послуги:

– автомобільна стоянка
– конференц зал
– ресторан «Централь»
– сауна та косметологічний кабінет
– дитячий майданчик
– WiFi

У вартість входить:

Проживання
Консультація лікаря
WiFi на всій території готелю

При заїзді також оплачується курортний збір в розмірі 1% від проживання – згідно Податкового Кодексу України

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Доступні номери у Маріот

Одномісний стандарт

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Одномісний стандарт (15 м²): півтораспальне ліжко , стіл, шафа, TV з кабельним телебаченням, телефон , міні-бар (холодильник,), санвузол- душ кабінка, халати, тапочки, фен, міні – парфумерія

Фото номеру Одномісний стандарт - Готель Маріот Медікал Центр

Двомісний стандарт

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Двомісний стандарт (18 м²): двоспальне або два односпальних ліжка, стіл, шафа, TV з кабельним телебаченням, телефон, міні-бар (холодильник), санвузол- душ кабінка, халати, тапочки, фен, міні – парфумерія

Фото номеру Двомісний стандарт - Готель Маріот Медікал Центр

Напівлюкс

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Напівлюкс ( 33 м²): двоспальне ліжко, м’який куток (крісло і двомісний диван), TV з кабельним телебаченням, телефон, кондиціонер, сейф, міні-кухня, міні-бар (холодильник), санвузол – ванна, халати, тапочки, фен, міні – парфумерія. В номерах на 4-му поверсі є балкон.

Фото номеру Напівлюкс - Готель Маріот Медікал Центр

Люкс

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Люкс (двокімнатний номер 47 м²): У вітальні розташований м’який куток (крісло і двомісний диван), TV з кабельним телебаченням, телефон, кондиціонер, сейф, міні-кухня, міні-бар (холодильник). В спальні: двоспальне ліжко, туалетний столик, шафа для одягу, балкон.В номері Люкс є дві туалетні кімнати, в одній із них є ванна а також халати, тапочки, фен, міні – парфумерія.

Фото номеру Люкс - Готель Маріот Медікал Центр
Otel' Mariot Medikal Tsentr v Truskavtse 004
Otel' Mariot Medikal Tsentr v Truskavtse 004

Категорія номеру

25.12-20.01
25.04-15.10		21.01-24.04
16.10-24.12
1 місний стандарт690

620

2 місний стандарт

890760
Напівлюкс1240

1030

Люкс

1520

1310

У період проживання з кожного гостя стягується туристичний збір

У вартість включено:

  • проживання,
  • консультація лікаря,

Діти до 6-ти років проживають безкоштовно.

Діти віком 6-14 років (доплата за додаткове місце) – 180 грн.

Діти від 14 років (доплата за додаткове місце) – 220 грн.

Готель Маріот Медікал Центр на карті Google

Готель Маріот Медікал Центр

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