Готель РеВіта

номери від 540 грн.
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Готель «РеВіта» розташований в 7 хвилинах від ж/д вокзалу та 12 хв від бювету мінеральних вод (центру міста)

Всі номери готелю обладнані кондиціонерами та опаленням з індивідуальним управлінням.

Медичні послуги:

– Консультація лікаря
– Підводний душ-масаж
– Комбінований підводний душ-масаж
– Мінерально-перлинна ванна
– Перлинно- йодобромна ванна
– Перлинно-бішофітна ванна
– Мінеральна ванна
– Перлинна ванна
– Йодобромна ванна
– Масаж Урологічний
– Ванна суха Вуглекислотна
– Фітокиснева пінка
– Ультразвукова терапія
– Магнітотерапія

Додаткові послуги в готелі РеВіта:

– Конференц-зал на 15 та 30 осіб,
– Тренажерний зал, сауна та маленький басейн
– Дитяча кімната
– Паркування для машин

В готелі є 26 номерів:

– 2 люкс номери двокімнатні
– 10 двомісних з окремими ліжками
– 11 двомісних з одним ліжком
– 3 одномісних номерів.

Розрахунковий час: час заїзду о 14:00, час виїзду до 12:00.

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Доступні номери у РеВіта

1 місний Стандарт

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1 місний Стандарт: односпальне ліжко, телевізор, холодильник, телефон, санвузол – душова кабіна, фен, туалетні аксесуари, кондиціонер, WiFi

Фото номеру 1 місний Стандарт - Готель РеВіта

2 місний Стандарт Double

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2 місний Стандарт Double: двоспальне ліжко, телевізор, холодильник, телефон, санвузол – душова кабіна, фен, туалетні аксесуари, кондиціонер, WiFi.

Фото номеру 2 місний Стандарт Double - Готель РеВіта

2 місний Стандарт Twin

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2 місний Стандарт Twin: два односпальних ліжка, телевізор, холодильник, телефон, санвузол – душова кабіна, фен, туалетні аксесуари, кондиціонер, WiFi

Фото номеру 2 місний Стандарт Twin - Готель РеВіта
отдых в Трускавце Отель реветь 09
отдых в Трускавце Отель реветь 09

Lux

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2 кімнатний номер Lux: двокімнатний номер, що складається із спальні і вітальні. У номері : двоспальне ліжко та розкладний диван, телевізор, холодильник, телефон, сейф,гардеробна шафа, робочий стіл санвузол – ванна, фен, туалетні аксесуари, кондиціонер, WiFi.

Фото номеру Lux - Готель РеВіта

Категорія номера

ПакетЦіна за номер, грн
21.01 – 25.06
20.10 – 25.12

26.06 – 20.10

1 ос

2 ос1 ос

2 ос

1-місний Single

Стандарт540570

Покращений

740770

Все включено9901020

2-місний Double
1 велике ліжко

Стандарт640720690770

Покращений

8401120890

1170

Все включено109016201140

1670

2-місний Twin
2 ліжка

Стандарт640720690770

Покращений

8401120890

1170

Все включено109016201140

1670

2-кімнатний Lux

Стандарт830910880960

Покращений

103013101080

1360

Все включено128018101330

1860

 

У вартість пакета Стандарт входить:

  • Проживання
  • Сніданок
  • Wi-fi- інтернет
  • Користування автостоянкою

У вартість пакета Покращений входить:

  • Проживання
  • 3-х разове харчування
  • Wi-fi- інтернет
  • Користування автостоянкою

У вартість пакета Все включено входить:

  • Проживання
  • 3-х разове харчування
  • Базове лікування
  • Wi-fi- інтернет
  • Користування автостоянкою

 

Правила заїзду з дітьми:

  • Діти віком до 6 років проживають безкоштовно
  • Діти віком від 6 років – оплачується додаткове місце у сумі 50,00 грн

Вартість додаткового місця в номері категорії «Стандарт»- 100,00 грн

Вартість додаткового місця в номері категорії «Люкс»- 200,00 грн

 

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Готель РеВіта

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