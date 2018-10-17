Готель «РеВіта» розташований в 7 хвилинах від ж/д вокзалу та 12 хв від бювету мінеральних вод (центру міста)
Всі номери готелю обладнані кондиціонерами та опаленням з індивідуальним управлінням.
Медичні послуги:
– Консультація лікаря
– Підводний душ-масаж
– Комбінований підводний душ-масаж
– Мінерально-перлинна ванна
– Перлинно- йодобромна ванна
– Перлинно-бішофітна ванна
– Мінеральна ванна
– Перлинна ванна
– Йодобромна ванна
– Масаж Урологічний
– Ванна суха Вуглекислотна
– Фітокиснева пінка
– Ультразвукова терапія
– Магнітотерапія
Додаткові послуги в готелі РеВіта:
– Конференц-зал на 15 та 30 осіб,
– Тренажерний зал, сауна та маленький басейн
– Дитяча кімната
– Паркування для машин
В готелі є 26 номерів:
– 2 люкс номери двокімнатні
– 10 двомісних з окремими ліжками
– 11 двомісних з одним ліжком
– 3 одномісних номерів.
Розрахунковий час: час заїзду о 14:00, час виїзду до 12:00.
Доступні номери у РеВіта
1 місний Стандарт
1 місний Стандарт: односпальне ліжко, телевізор, холодильник, телефон, санвузол – душова кабіна, фен, туалетні аксесуари, кондиціонер, WiFi
Фото номеру 1 місний Стандарт - Готель РеВіта
2 місний Стандарт Double
2 місний Стандарт Double: двоспальне ліжко, телевізор, холодильник, телефон, санвузол – душова кабіна, фен, туалетні аксесуари, кондиціонер, WiFi.
Фото номеру 2 місний Стандарт Double - Готель РеВіта
2 місний Стандарт Twin
2 місний Стандарт Twin: два односпальних ліжка, телевізор, холодильник, телефон, санвузол – душова кабіна, фен, туалетні аксесуари, кондиціонер, WiFi
Фото номеру 2 місний Стандарт Twin - Готель РеВіта
Lux
2 кімнатний номер Lux: двокімнатний номер, що складається із спальні і вітальні. У номері : двоспальне ліжко та розкладний диван, телевізор, холодильник, телефон, сейф,гардеробна шафа, робочий стіл санвузол – ванна, фен, туалетні аксесуари, кондиціонер, WiFi.
Фото номеру Lux - Готель РеВіта
Категорія номера
|Пакет
|Ціна за номер, грн
|21.01 – 25.06
20.10 – 25.12
26.06 – 20.10
1 ос
|2 ос
|1 ос
2 ос
1-місний Single
|Стандарт
|540
|–
|570
|–
Покращений
|740
|–
|770
–
|Все включено
|990
|–
|1020
–
2-місний Double
|Стандарт
|640
|720
|690
|770
Покращений
|840
|1120
|890
1170
|Все включено
|1090
|1620
|1140
1670
2-місний Twin
|Стандарт
|640
|720
|690
|770
Покращений
|840
|1120
|890
1170
|Все включено
|1090
|1620
|1140
1670
2-кімнатний Lux
|Стандарт
|830
|910
|880
|960
Покращений
|1030
|1310
|1080
1360
|Все включено
|1280
|1810
|1330
1860
У вартість пакета Стандарт входить:
- Проживання
- Сніданок
- Wi-fi- інтернет
- Користування автостоянкою
У вартість пакета Покращений входить:
- Проживання
- 3-х разове харчування
- Wi-fi- інтернет
- Користування автостоянкою
У вартість пакета Все включено входить:
- Проживання
- 3-х разове харчування
- Базове лікування
- Wi-fi- інтернет
- Користування автостоянкою
Правила заїзду з дітьми:
- Діти віком до 6 років проживають безкоштовно
- Діти віком від 6 років – оплачується додаткове місце у сумі 50,00 грн
Вартість додаткового місця в номері категорії «Стандарт»- 100,00 грн
Вартість додаткового місця в номері категорії «Люкс»- 200,00 грн
Коментарі
Влітку 18 року відпочивали в місті Трускавець, казкове місто, ми з сестрою були у захваті. Поселив нас у готель Ре Віта цікавий хлопець на ім’я Рома, ми йому дуже вдячні за допомогу, не кожен витримає двох старушенцій, рекомендую всім, особливо хто їде вперше. Отель шикарний, обслуговування потрясне, бажаю всім гарного відпочинку .