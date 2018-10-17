Готель «РеВіта» розташований в 7 хвилинах від ж/д вокзалу та 12 хв від бювету мінеральних вод (центру міста)

Всі номери готелю обладнані кондиціонерами та опаленням з індивідуальним управлінням.

Медичні послуги:

– Консультація лікаря

– Підводний душ-масаж

– Комбінований підводний душ-масаж

– Мінерально-перлинна ванна

– Перлинно- йодобромна ванна

– Перлинно-бішофітна ванна

– Мінеральна ванна

– Перлинна ванна

– Йодобромна ванна

– Масаж Урологічний

– Ванна суха Вуглекислотна

– Фітокиснева пінка

– Ультразвукова терапія

– Магнітотерапія

Додаткові послуги в готелі РеВіта:

– Конференц-зал на 15 та 30 осіб,

– Тренажерний зал, сауна та маленький басейн

– Дитяча кімната

– Паркування для машин

В готелі є 26 номерів:

– 2 люкс номери двокімнатні

– 10 двомісних з окремими ліжками

– 11 двомісних з одним ліжком

– 3 одномісних номерів.

Розрахунковий час: час заїзду о 14:00, час виїзду до 12:00.