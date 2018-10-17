Готель Клуб РН

номери від 400 грн.
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Готель Клуб РН знаходиться в центрі Трускавця (200м від центрального бювету і 150м від центральної водолікарні).

Відпочинок в готелі Клуб РН у Трускавці сподобається людям, які хочуть поєднати приємне з корисним: поліпшити здоров’я й відпочити недорого та різноманітно. Поруч з цим готелем розташовано кілька лікувальних комплексів, які нададуть вам широкий спектр оздоровчих процедур і розваг. Частина з них тісно співпрацює із готелем Клуб РН.

Додаткові послуги:

– Wi-Fi
– пральня
– масажний кабінет та косметологічний кабінет
– автомобільна стоянка
– сауна
– кафе

Розрахункова година: 12-00 год.

У вартість номера входить: тільки проживання

У кафе готелю можна заказати харчування: вартість 3-ох разового 85 грн

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Доступні номери у Клуб РН

Доступные номера

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У кожному номері:

– Набір меблів
– санвузол з душовою кабіною
– телевізор, холодильник, телефон, електрочайник, сейф, кондиціонер ( у деяких номерах)
– набір посуду
– цілодобова холодна і гаряча вода
– У номерах «Супер люкс» є балкон.

Фото номеру Доступные номера - Готель Клуб РН

Категорія номера

Осіб11.01-24.04;
11.05-30.06;
01.09-10.09

25.04-10.05;
01.07-31.08;
11.09-31.10

Люкс
№101,102,306,307,308
однокімнатний 1 місний		1350

395

Люкс
№104, 105, 106, 201, 207, 208, 209, 210, 211
однокімнатний 1 місний

1400

450

Люкс
№103, 206
однокімнатний 2 місний

1450

510

Студія
№204, 303		2555

610

2 кімнатний Люкс (мансардний)
№304, 305, 309

2555610
2 кімнатний Люкс
№205		2645

710

2 кімнатний Люкс №301, 302

2765840
Супер люкс
№202, 203		2880

965

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Готель Клуб РН

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