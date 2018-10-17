Готель Клуб РН знаходиться в центрі Трускавця (200м від центрального бювету і 150м від центральної водолікарні).
Відпочинок в готелі Клуб РН у Трускавці сподобається людям, які хочуть поєднати приємне з корисним: поліпшити здоров’я й відпочити недорого та різноманітно. Поруч з цим готелем розташовано кілька лікувальних комплексів, які нададуть вам широкий спектр оздоровчих процедур і розваг. Частина з них тісно співпрацює із готелем Клуб РН.
Додаткові послуги:
– Wi-Fi
– пральня
– масажний кабінет та косметологічний кабінет
– автомобільна стоянка
– сауна
– кафе
Розрахункова година: 12-00 год.
У вартість номера входить: тільки проживання
У кафе готелю можна заказати харчування: вартість 3-ох разового 85 грн
Доступні номери у Клуб РН
Доступные номера
У кожному номері:
– Набір меблів
– санвузол з душовою кабіною
– телевізор, холодильник, телефон, електрочайник, сейф, кондиціонер ( у деяких номерах)
– набір посуду
– цілодобова холодна і гаряча вода
– У номерах «Супер люкс» є балкон.
Фото номеру Доступные номера - Готель Клуб РН
Категорія номера
|Осіб
|11.01-24.04;
11.05-30.06;
01.09-10.09
25.04-10.05;
|Люкс
№101,102,306,307,308
однокімнатний 1 місний
|1
|350
395
Люкс
|1
|400
450
Люкс
|1
|450
510
|Студія
№204, 303
|2
|555
610
2 кімнатний Люкс (мансардний)
|2
|555
|610
|2 кімнатний Люкс
№205
|2
|645
710
2 кімнатний Люкс №301, 302
|2
|765
|840
|Супер люкс
№202, 203
|2
|880
965