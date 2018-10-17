Готель Клуб РН знаходиться в центрі Трускавця (200м від центрального бювету і 150м від центральної водолікарні).

Відпочинок в готелі Клуб РН у Трускавці сподобається людям, які хочуть поєднати приємне з корисним: поліпшити здоров’я й відпочити недорого та різноманітно. Поруч з цим готелем розташовано кілька лікувальних комплексів, які нададуть вам широкий спектр оздоровчих процедур і розваг. Частина з них тісно співпрацює із готелем Клуб РН.

Додаткові послуги:

– Wi-Fi

– пральня

– масажний кабінет та косметологічний кабінет

– автомобільна стоянка

– сауна

– кафе

Розрахункова година: 12-00 год.

У вартість номера входить: тільки проживання

У кафе готелю можна заказати харчування: вартість 3-ох разового 85 грн