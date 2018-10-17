Готель Хеллі

номери від 650 грн.
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Готель «Хеллі» розташований в центрі курорту Трускавець на відстані 300 метрів від бювету мінеральних вод..

Готель «Хеллі» пропонує розміщення в 21 номері, три з яких “напів-люкс” та три номера “люкс”.

Проживання дітей до 6-ти років безкоштовно. Додаткове місце – 80 грн. на добу. У тариф розміщення харчування не входить.

Список номерів

В готелі Хеллі на ваш вибір пропонуються номери таких категорій:

  • Стандарт: однокімнатний двомісний номер площею 20 м2 з двоспальним ліжком; В номері: килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).
  • Пів Люкс: однокімнатний двомісний номер збільшеної площі, з великим двоспальним ліжком та диваном; В номері: килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).
  • Люкс: просторі двокімнатні номери площею 40 м2 із зручним диваном у вітальні та комфортним двоспальним ліжком у спальні; В номері: двоспальне ліжко, диван-ліжко, килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, обідній стіл, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).

У всіх номерах до ваших послуг:

  • телевізор з супутниковим телебаченням,
  • меблі,
  • холодильник,
  • телефон,
  • санвузол з душовою кабіною/ванною,
  • набір рушників,
  • тапочки,
  • фен,
  • косметичні набори.

Харчування

При готелі працює ресторан, де можна замовити триразове харчування.

Спеціалізація

В готелі Хеллі немає лікувальної бази, проте ви можете скористатись послугами одного з численних медичних центрів Трускавця.

Територія

На території готелю розташована альтанка для відпочинку на природі та гойдалка.
Відстань від готелю Хеллі до центрального бювету – 750 м., до бювету мінеральних вод №2 – 1200 м., до залізничного вокзалу – 1000 м., до автовокзалу – 1100 м.

Інфраструктура

На території готелю Хеллі до ваших послуг:

  • ресторан,
  • кав’ярня,
  • стоянка для автомобілів.
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Доступні номери у Хеллі

Люкс

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Люкс ( 40м²) (двокімнатний номер): двоспальне ліжко та розкладний диван , міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – душ кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово, балкон.

Фото номеру Люкс - Готель Хеллі

Півлюкс

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Півлюкс ( 30м²): двоспальне ліжко та розкладний диван , міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – душова кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово

Фото номеру Півлюкс - Готель Хеллі

Стандарт

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Стандарт ( 25м²): двоспальне ліжко, міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – ванна або душова кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово

Фото номеру Стандарт - Готель Хеллі

Категорія номера

Ціни на 2020 рік

Стандарт

650

Напівлюкс

750
Люкс (1 кімната)

900

Люкс + (1 кімната)

900
Додаткове місце

100

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Готель Хеллі

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