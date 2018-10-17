Готель «Хеллі» розташований в центрі курорту Трускавець на відстані 300 метрів від бювету мінеральних вод..
Готель «Хеллі» пропонує розміщення в 21 номері, три з яких “напів-люкс” та три номера “люкс”.
Проживання дітей до 6-ти років безкоштовно. Додаткове місце – 80 грн. на добу. У тариф розміщення харчування не входить.
Список номерів
В готелі Хеллі на ваш вибір пропонуються номери таких категорій:
- Стандарт: однокімнатний двомісний номер площею 20 м2 з двоспальним ліжком; В номері: килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).
- Пів Люкс: однокімнатний двомісний номер збільшеної площі, з великим двоспальним ліжком та диваном; В номері: килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).
- Люкс: просторі двокімнатні номери площею 40 м2 із зручним диваном у вітальні та комфортним двоспальним ліжком у спальні; В номері: двоспальне ліжко, диван-ліжко, килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, обідній стіл, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).
У всіх номерах до ваших послуг:
- телевізор з супутниковим телебаченням,
- меблі,
- холодильник,
- телефон,
- санвузол з душовою кабіною/ванною,
- набір рушників,
- тапочки,
- фен,
- косметичні набори.
Харчування
При готелі працює ресторан, де можна замовити триразове харчування.
Спеціалізація
В готелі Хеллі немає лікувальної бази, проте ви можете скористатись послугами одного з численних медичних центрів Трускавця.
Територія
На території готелю розташована альтанка для відпочинку на природі та гойдалка.
Відстань від готелю Хеллі до центрального бювету – 750 м., до бювету мінеральних вод №2 – 1200 м., до залізничного вокзалу – 1000 м., до автовокзалу – 1100 м.
Інфраструктура
На території готелю Хеллі до ваших послуг:
- ресторан,
- кав’ярня,
- стоянка для автомобілів.
Доступні номери у Хеллі
Люкс
Люкс ( 40м²) (двокімнатний номер): двоспальне ліжко та розкладний диван , міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – душ кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово, балкон.
Фото номеру Люкс - Готель Хеллі
Півлюкс
Півлюкс ( 30м²): двоспальне ліжко та розкладний диван , міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – душова кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово
Фото номеру Півлюкс - Готель Хеллі
Стандарт
Стандарт ( 25м²): двоспальне ліжко, міні- бар (холодильник), TV, телефон, санвузол – ванна або душова кабінка, фен, гаряча і холодна вода цілодобово
Фото номеру Стандарт - Готель Хеллі
Категорія номера
Ціни на 2020 рік
|Стандарт
650
Напівлюкс
|750
|Люкс (1 кімната)
900
Люкс + (1 кімната)
|900
|Додаткове місце
100