Готель «Хеллі» розташований в центрі курорту Трускавець на відстані 300 метрів від бювету мінеральних вод..

Готель «Хеллі» пропонує розміщення в 21 номері, три з яких “напів-люкс” та три номера “люкс”.

Проживання дітей до 6-ти років безкоштовно. Додаткове місце – 80 грн. на добу. У тариф розміщення харчування не входить.

Список номерів

В готелі Хеллі на ваш вибір пропонуються номери таких категорій:

Стандарт : однокімнатний двомісний номер площею 20 м 2 з двоспальним ліжком; В номері: килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).

: однокімнатний двомісний номер площею 20 м з двоспальним ліжком; В номері: килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).

Пів Люкс: однокімнатний двомісний номер збільшеної площі, з великим двоспальним ліжком та диваном; В номері: килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).

Люкс: просторі двокімнатні номери площею 40 м2 із зручним диваном у вітальні та комфортним двоспальним ліжком у спальні; В номері: двоспальне ліжко, диван-ліжко, килимове покриття, робочий стіл, шафа, телевізор (супутникові канали), телефон, Wi-Fi, холодильник, обідній стіл, санвузол (душ-кабінка, рушники, фен, косметичні набори).

У всіх номерах до ваших послуг:

телевізор з супутниковим телебаченням,

меблі,

холодильник,

телефон,

санвузол з душовою кабіною/ванною,

набір рушників,

тапочки,

фен,

косметичні набори.

Харчування

При готелі працює ресторан, де можна замовити триразове харчування.

Спеціалізація

В готелі Хеллі немає лікувальної бази, проте ви можете скористатись послугами одного з численних медичних центрів Трускавця.

Територія

На території готелю розташована альтанка для відпочинку на природі та гойдалка.

Відстань від готелю Хеллі до центрального бювету – 750 м., до бювету мінеральних вод №2 – 1200 м., до залізничного вокзалу – 1000 м., до автовокзалу – 1100 м.

Інфраструктура

На території готелю Хеллі до ваших послуг: