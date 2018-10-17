Готель «Алькор» – новий готельний комплекс, який відкрив свої двері для відвідувачів у 2018 році. У готелі 48 сучасних номерів.
Для максимальної зручності гостей в готелі «Алькор» є різні варіанти розміщення
та проживання. Готель пропонує 48 вишуканих номерів: одномісні стандарти, затишні
номери категорії «Люкс», що ідеально підійдуть для одноосібного та сімейного відпочинку у Трускавці.
Крім комфортного відпочинку відвідувачі мають можливість оздоровитися в медичному центрі нового покоління, скористатися послугами SPAі фітнес-центру.
Сучасний медичний центр готелю «Алькор» – це цілий комплекс, який забезпечить чудовий відпочинок та оздоровлення у серці Трускавця.
На території готелю знаходиться власний бювет мінеральних вод. Для найменших відвідувачів пропонують дитячі зони на поверхах комплексу, крісло для годування та за попереднім замовленням послуги няні
Додаткові послуги:
• Ресторан
• Лобі – бар працює цілодобово
• Wi-Fi на всій території готелю
• Цілодобова охорона
• Літня тераса
• Консьєрж-служба
• Цілодобовий room-service
• Прання та прасування одягу
• Організація екскурсій
• Доставка преси
• Доставка квітів
• Доставка мінеральних вод (Нафтуся, Марія ..)
Розрахунковий час: Час заїзду – 14:00. Час виїзду – 12:00
У вартість входить:
сніданок ;
консультацію лікаря-терапевта та лікаря-уролога;
відвідування СПА-центру ;
користування бюветом мінеральних вод;
Wi-Fi на території готелю;
паркування
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ: Проживання дітей віком до 6 років в одному номері з дорослим – безкоштовно. Харчування дітей віком до 3 років – безкоштовно. Харчування дітей віком від 3 до 12 років – оплачується по окремому тарифу. Проживання на додатковому місці можливе у всіх категоріях номерів, окрім STANDARD SINGLE.
Передбачене проживання з домашніми тваринами. Здійснюється по окремому тарифу.
Доступні номери у Алькор
Стандарт одномісний
Стандарт одномісний 14 кв. м. – односпальне ліжко, супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір
Фото номеру Стандарт одномісний - Готель Алькор
Стандарт двомісний
Стандарт двомісний від 22 кв. м. до 27 кв. м.- двоспальне ліжко, супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір
Фото номеру Стандарт двомісний - Готель Алькор
Стандарт покращений
Стандарт покращений 30 кв. м.- двоспальне ліжко, супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір
Фото номеру Стандарт покращений - Готель Алькор
Напівлюкс
Напівлюкс 34 кв. м.– двоспальне ліжко, м’які крісла і журнальний столик, супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір
Фото номеру Напівлюкс - Готель Алькор
Люкс
Люкс 34 кв. м. – двокімнатний номер, що складається із спальні і вітальні. У номері: двоспальне ліжко, розкладний диван, м’які крісла і журнальний столик,. супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір
Фото номеру Люкс - Готель Алькор
Категорія номеру
|Низький сезон:
12.01-30.04
11.05-12.07
31.08-27.12
|Високий сезон:
01.05-10.05
13.07-30.08
28.12-11.01
|1-МІСНИЙ СТАНДАРТ
|760
760
2-МІСНИЙ СТАНДАРТ (twin/double)
|1045
|1 276
|СТАНДАРТ ПОКРАЩЕНИЙ
|1 140
1 358
НАПІВЛЮКС
|1 300
|1 622
|ЛЮКС
|1 480
1 860
РОЗМІЩЕННЯ НА ДОДАТКОВОМУ МІСЦІ
|ХАРЧУВАННЯ (ОБІД / ВЕЧЕРЯ) У
РЕСТОРАНІ «АЛЬКОР», ГРН
|Дорослий
|350
|Дорослий
150/ 120
|Дитина (6-12 р.)
|180
|Дитина (3-12 р.)
75 / 60
*У вартість номеру не включено туристичний збір, який становить 9,5 грн. для 1-ї особи за 1 добу проживання.
ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ ВКЛЮЧАЄ:
- сніданок в ресторані готелю;
- консультацію лікаря-терапевта, лікаря-дієтолога та косметолога;
- користування бюветом мінеральних вод;
- безкоштовний Wi-Fi;
- паркування автомобіля на території готелю;
ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:
Проживання дітей віком до 6 років в одному номері з дорослим– безкоштовно.
Харчування дітей віком від 3 до 12 років – оплачується по окремому тарифу.
Проживання на додатковому місці можливе у всіх категоріях номерів, окрім 1-місний Стандарт .