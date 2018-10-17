Готель «Алькор» – новий готельний комплекс, який відкрив свої двері для відвідувачів у 2018 році. У готелі 48 сучасних номерів.

Для максимальної зручності гостей в готелі «Алькор» є різні варіанти розміщення

та проживання. Готель пропонує 48 вишуканих номерів: одномісні стандарти, затишні

номери категорії «Люкс», що ідеально підійдуть для одноосібного та сімейного відпочинку у Трускавці.

Крім комфортного відпочинку відвідувачі мають можливість оздоровитися в медичному центрі нового покоління, скористатися послугами SPAі фітнес-центру.

Сучасний медичний центр готелю «Алькор» – це цілий комплекс, який забезпечить чудовий відпочинок та оздоровлення у серці Трускавця.

На території готелю знаходиться власний бювет мінеральних вод. Для найменших відвідувачів пропонують дитячі зони на поверхах комплексу, крісло для годування та за попереднім замовленням послуги няні

Додаткові послуги:

• Ресторан

• Лобі – бар працює цілодобово

• Wi-Fi на всій території готелю

• Цілодобова охорона

• Літня тераса

• Консьєрж-служба

• Цілодобовий room-service

• Прання та прасування одягу

• Організація екскурсій

• Доставка преси

• Доставка квітів

• Доставка мінеральних вод (Нафтуся, Марія ..)

Розрахунковий час: Час заїзду – 14:00. Час виїзду – 12:00

У вартість входить:

сніданок ;

консультацію лікаря-терапевта та лікаря-уролога;

відвідування СПА-центру ;

користування бюветом мінеральних вод;

Wi-Fi на території готелю;

паркування

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ: Проживання дітей віком до 6 років в одному номері з дорослим – безкоштовно. Харчування дітей віком до 3 років – безкоштовно. Харчування дітей віком від 3 до 12 років – оплачується по окремому тарифу. Проживання на додатковому місці можливе у всіх категоріях номерів, окрім STANDARD SINGLE.

Передбачене проживання з домашніми тваринами. Здійснюється по окремому тарифу.