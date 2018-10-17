Готель Алькор

номери від 760 грн.
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Готель «Алькор» – новий готельний комплекс, який відкрив свої двері для відвідувачів у 2018 році. У готелі 48 сучасних номерів.

Для максимальної зручності гостей в готелі «Алькор» є різні варіанти розміщення
та проживання. Готель пропонує 48 вишуканих номерів: одномісні стандарти, затишні
номери категорії «Люкс», що ідеально підійдуть для одноосібного та сімейного відпочинку у Трускавці.

Крім комфортного відпочинку відвідувачі мають можливість оздоровитися в медичному центрі нового покоління, скористатися послугами SPAі фітнес-центру.

Сучасний медичний центр готелю «Алькор» – це цілий комплекс, який забезпечить чудовий відпочинок та оздоровлення у серці Трускавця.

На території готелю знаходиться власний бювет мінеральних вод. Для найменших відвідувачів пропонують дитячі зони на поверхах комплексу, крісло для годування та за попереднім замовленням послуги няні

Додаткові послуги:
• Ресторан
• Лобі – бар працює цілодобово
• Wi-Fi на всій території готелю
• Цілодобова охорона
• Літня тераса
• Консьєрж-служба
• Цілодобовий room-service
• Прання та прасування одягу
• Організація екскурсій
• Доставка преси
• Доставка квітів
• Доставка мінеральних вод (Нафтуся, Марія ..)

Розрахунковий час: Час заїзду – 14:00. Час виїзду – 12:00

У вартість входить:

сніданок ;
консультацію лікаря-терапевта та лікаря-уролога;
відвідування СПА-центру ;
користування бюветом мінеральних вод;
Wi-Fi на території готелю;
паркування

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ: Проживання дітей віком до 6 років в одному номері з дорослим – безкоштовно. Харчування дітей віком до 3 років – безкоштовно. Харчування дітей віком від 3 до 12 років – оплачується по окремому тарифу. Проживання на додатковому місці можливе у всіх категоріях номерів, окрім STANDARD SINGLE.

Передбачене проживання з домашніми тваринами. Здійснюється по окремому тарифу.

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Доступні номери у Алькор

Стандарт одномісний

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Стандарт одномісний 14 кв. м. – односпальне ліжко, супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір

Фото номеру Стандарт одномісний - Готель Алькор

Стандарт двомісний

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Стандарт двомісний від 22 кв. м. до 27 кв. м.- двоспальне ліжко, супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір

Фото номеру Стандарт двомісний - Готель Алькор

Стандарт покращений

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Стандарт покращений 30 кв. м.- двоспальне ліжко, супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір

Фото номеру Стандарт покращений - Готель Алькор
Готель Алькор - Трускавець 5
Готель Алькор - Трускавець 5

Напівлюкс

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Напівлюкс 34 кв. м.– двоспальне ліжко, м’які крісла і журнальний столик, супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір

Фото номеру Напівлюкс - Готель Алькор

Люкс

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Люкс 34 кв. м. – двокімнатний номер, що складається із спальні і вітальні. У номері: двоспальне ліжко, розкладний диван, м’які крісла і журнальний столик,. супутникове TV, система клімат-контролю, телефон, Wi-Fi, міні-бар, сейф, фен, халат, тапочки, рушники, косметичний набір

Фото номеру Люкс - Готель Алькор

Категорія номеру

Низький сезон:
12.01-30.04
11.05-12.07
31.08-27.12		Високий сезон:
01.05-10.05
13.07-30.08
28.12-11.01
1-МІСНИЙ СТАНДАРТ760

760

2-МІСНИЙ СТАНДАРТ  (twin/double)

10451 276
СТАНДАРТ ПОКРАЩЕНИЙ1 140

1 358

НАПІВЛЮКС

1 3001 622
ЛЮКС1 480

1 860

 

РОЗМІЩЕННЯ НА ДОДАТКОВОМУ МІСЦІ
НА БАЗІ СНІДАНКІВ, ГРН

ХАРЧУВАННЯ (ОБІД / ВЕЧЕРЯ) У
РЕСТОРАНІ «АЛЬКОР», ГРН
Дорослий350Дорослий

150/ 120

Дитина (6-12 р.)180Дитина (3-12 р.)

75 / 60

*У вартість номеру не включено туристичний збір, який становить 9,5 грн. для 1-ї особи за 1 добу проживання.

ВАРТІСТЬ ПРОЖИВАННЯ ВКЛЮЧАЄ:

  • сніданок в ресторані готелю;
  • консультацію лікаря-терапевта, лікаря-дієтолога та косметолога;
  • користування бюветом мінеральних вод;
  • безкоштовний Wi-Fi;
  • паркування автомобіля на території готелю;

ДОДАТКОВІ ПОСЛУГИ:

Проживання дітей віком до 6 років в одному номері з дорослим– безкоштовно.

Харчування дітей віком від 3 до 12 років – оплачується по окремому тарифу.

Проживання на додатковому місці можливе у всіх категоріях номерів, окрім 1-місний Стандарт .

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Готель Алькор

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