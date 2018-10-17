Готель Афродіта

номери від 790 грн.
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Готель Афродіта розташований за 80м від центрального бювету мінеральних вод.

В готелі Афродіта 11 комфортабельних номерів з двоспальними ліжками обладнані всім необхідним: холодильник, телевізор, кондиціонер, рушники, сейф.

На території готелю Ви можете скористатися такими послугами перукар, майстер манікюру та педикюру, косметолог і масажист в СПА-салоні «Афродіта» .

Діти до 6 років проживають безкоштовно!

У вартість входить: проживання та перша консультація лікаря в діагностичному центрі “Андрос” (50 метрів від комплексу)

Додаткове місце – 140 грн .

Харчування у вартість не входить

Вартість комплексного харчування – 160 грн. на людину

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Доступні номери у Афродіта

Стандарт

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Cтандарт № 14 № 21 № 24 № 31, № 34 (однокімнатний, 2-місний номер, загальна площа – 16 м²- Двоспальне ліжко, TV, кондиціонер, холодильник, телефон, сейф, електрочайник, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, кількість рушників – 3 на людину). Балкон з видом на бювет.

Фото номеру Стандарт - Готель Афродіта

 Cтандарт  з терасою

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Cтандарт  з терасою № 13, № 22, № 23, №33 (однокімнатний, 2-місний номер, загальна площа – 20 м²- Двоспальне ліжко, TV, кондиціонер, холодильник, телефон, сейф, електрочайник, чайний сервіз, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, кількість рушників – 3 на людину). Тераса (5 м.кв.) з видом на бювет.

Фото номеру  Cтандарт  з терасою - Готель Афродіта

Напівлюкс

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Напівлюкс № 12 № 32 (однокімнатний, 2-місний номер, загальна площа – 22 м².) – Двоспальне ліжко, розкладне крісло, TV, кондиціонер, холодильник, телефон, сейф, електрочайник, чайний сервіз, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник , фен, кількість рушників – 3 на людину). Тераса (13 м²..) з видом на бювет.

Фото номеру Напівлюкс - Готель Афродіта
Категорія номера10.05-31.05.2020

01.06-30.06.2020

Стандарт690

790

Стандарт покращений

790890
Напівлюкс890

990

Люкс990

1090

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Готель Афродіта

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