Готель Афродіта розташований за 80м від центрального бювету мінеральних вод.
В готелі Афродіта 11 комфортабельних номерів з двоспальними ліжками обладнані всім необхідним: холодильник, телевізор, кондиціонер, рушники, сейф.
На території готелю Ви можете скористатися такими послугами перукар, майстер манікюру та педикюру, косметолог і масажист в СПА-салоні «Афродіта» .
Діти до 6 років проживають безкоштовно!
У вартість входить: проживання та перша консультація лікаря в діагностичному центрі “Андрос” (50 метрів від комплексу)
Додаткове місце – 140 грн .
Харчування у вартість не входить
Вартість комплексного харчування – 160 грн. на людину
Доступні номери у Афродіта
Стандарт
Cтандарт № 14 № 21 № 24 № 31, № 34 (однокімнатний, 2-місний номер, загальна площа – 16 м²- Двоспальне ліжко, TV, кондиціонер, холодильник, телефон, сейф, електрочайник, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, кількість рушників – 3 на людину). Балкон з видом на бювет.
Фото номеру Стандарт - Готель Афродіта
Cтандарт з терасою
Cтандарт з терасою № 13, № 22, № 23, №33 (однокімнатний, 2-місний номер, загальна площа – 20 м²- Двоспальне ліжко, TV, кондиціонер, холодильник, телефон, сейф, електрочайник, чайний сервіз, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник, фен, кількість рушників – 3 на людину). Тераса (5 м.кв.) з видом на бювет.
Фото номеру Cтандарт з терасою - Готель Афродіта
Напівлюкс
Напівлюкс № 12 № 32 (однокімнатний, 2-місний номер, загальна площа – 22 м².) – Двоспальне ліжко, розкладне крісло, TV, кондиціонер, холодильник, телефон, сейф, електрочайник, чайний сервіз, санвузол (душова кабіна, унітаз, умивальник , фен, кількість рушників – 3 на людину). Тераса (13 м²..) з видом на бювет.
Фото номеру Напівлюкс - Готель Афродіта
|Категорія номера
|10.05-31.05.2020
01.06-30.06.2020
|Стандарт
|690
790
Стандарт покращений
|790
|890
|Напівлюкс
|890
990
|Люкс
|990
1090