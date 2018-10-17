Готель Афродіта розташований за 80м від центрального бювету мінеральних вод.

В готелі Афродіта 11 комфортабельних номерів з двоспальними ліжками обладнані всім необхідним: холодильник, телевізор, кондиціонер, рушники, сейф.

На території готелю Ви можете скористатися такими послугами перукар, майстер манікюру та педикюру, косметолог і масажист в СПА-салоні «Афродіта» .

Діти до 6 років проживають безкоштовно!

У вартість входить: проживання та перша консультація лікаря в діагностичному центрі “Андрос” (50 метрів від комплексу)

Додаткове місце – 140 грн .

Харчування у вартість не входить

Вартість комплексного харчування – 160 грн. на людину