Фестиваль церковних хорів та презентація книги присвяченої Едгару По!

Любителів літературних посиденьок запрошує Музей історії Трускавця на презентацію збірки моторошних оповідань. Книга присвячена Едгру По. Презентація відбудеться 7 лютого о 6.00 по вул.Січових Стрільців у приміщенні Музею. Приходьте, нудно точно не буде!

Для тих, хто прагне духовного збагачення рекомендуємо цього тижня відвідати фестиваль церковних хорів, який з 2016 року в місті-курорті щорічно організовують Трускавецький деканат Самбірсько-Дрогобицької єпархії УГКЦ та Релігійно-Просвітницький центр імені отця Івана Валюха.

V Ювілейний міський фестиваль церковних хорових колективів відбудеться у неділю, 9 лютого, в церкві св. пророк. Іллі. Участь в ньому візьмуть хори трьох греко-католицьких храмів Трускавця: церкви св. Миколая, церкви св. прор. Іллі та церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Також виступить вертеп Трускавецької школи мистецтв імені Романа Савицького.

Початок фестивалю церковних хорів о 18.00.

А для тих, хто любить класичну музику, нагадуємо, що вечори органної класичної музики та духовної поезії проходять у трускавецькому костелі (вул. Суховоля, 1) щовівторка, щоп’ятниці та щонеділі о 20.00 год.