Лікування ожиріння у Трускавці

Мрієте про струнку фігуру? Гайда у Трускавець!

Ожиріння – не є проблемою суто естетичною, це одна з найскладніших медико-соціальних проблем сучасності. У багатьох країнах світу за останні 10 років захворюваність на ожиріння збільшилася в середньому вдвічі. В Україні серед працездатного населення України ожиріння виявляють майже в 30% випадків, а надмірну масу тіла має кожний четвертий мешканець.

У короткотривалій перспективі ожиріння здоров’я не псує. Але що далі, то помітніший його вплив: зростання ризику зупинки дихання уві сні, діабету 2 типу, атеросклерозу і інших серцево-судинних хвороб, порушення роботи нирок, на 180% збільшує ризик раку підшлункової залози; пропорційно зростає ризик раку прямої кишки. Надмірна вага несе загрозу правильному функціонуванню багатьох систем та органів. Зайві кілограми часто є причиною не лише тілесних недуг, а й призводять до депресії.

У повсякденному житті позбутися проблеми досить складно. Для цього потрібно все кинути і зосередитися виключно на лікуванні, а це може собі дозволити далеко не кожен. Та й самостійне лікування часто не дає бажаного ефекту, а швидше навпаки.

Найкраще рішення для боротьби з ожирінням пропонують санаторії Трускавця, які практикують комплексний підхід, та широкий спектр методів лікування під наглядом фахівців. Адже зайва вага і ожиріння – не просто зловживання їжею, це захворювання ендокринної системи, проблеми з шлунком, серцем і в багатьох інших областях. Тож для необхідно провести ретельне обстеження, виявити суть проблеми і вже потім займатися лікуванням.

Правильне поєднання мінеральних вод і процедур стабілізують роботу органів, очищують організм, покращують роботу нервової системи та психологічний стан. Унікальний склад місцевих вод покращує функціонування травної системи і обмін речовин, зміцнює імунітет.

Методика лікування у Трускавці

Санаторії Трускавця пропонують величезну кількість процедур, з індивідуальним вибором для кожного гостя. Ось кілька найпопулярніших:

– Ароматерапія. Застосовується повітря, насичене летючими речовинами рослин, які сприятливо позначаються на самопочутті і настрої.

– Вакуум-терапія. Використовується спеціальне обладнання для дії низьким атмосферним тиском. Надає спазмолітичну, лімфодренажну і протизапальну дію.

– Гальванованна. Вода і струм низької напруги підсилюють кровообіг і покращують обмінні процеси.

– Гідроколонотерапія. Очищення травної системи і профілактика кишкових захворювань.

– Гідроозонотерапія. Має протизапальну та імуномодулюючу дію, покращує обмін речовин і мікроциркуляцію.

– Спелеотерапія. Передбачає вплив солі для поліпшення стану організму і регенерації шкіри.

– Вуглекисла ванна. Покращує стан шкіри і судин, сприяє нормалізації кровообігу, нервової діяльності, обміну речовин, функціонування ендокринних залоз. Суха вуглекисла ванна відрізняється одночасним використанням вуглекислого газу і пари.

Також застосовуються різні види масажу, дієтотерапія, психотерапія, інгаляції, озокерит, продумана програма в тренажерному залі і всілякі фізіопроцедури, комплекс яких дозволяє досягти кращого результату.

В результаті комплексного підходу , стабілізується робота всіх органів, очищується організм, покращується функціонування травної системи та обмін речовин, а також діяльність нервової системи і психологічний стан пацієнта. Правильно підібрана індивідуальна програма дозволяє поступово впливати на всі процеси в організмі, дозволяючи позбавлятися від зайвої ваги без шкоди для здоров’я.

Багато років фахівці в санаторіях Трускавця допомагає зцілитися людям з різними недугами, у тому числі і зайвою вагою.