ЛІКУВАННЯ ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ У ТРУСКАВЦІ

Якість розщеплення та повноцінного засвоєння корисних речовин в нашому організмі залежить від роботи підшлункової залози. Вона виробляє ферменти переробки всіх компонентів, інсулін, необхідний для засвоєння глюкози. Порушення роботи підшлункової дестабілізує роботу всіх систем організму. Однією з найпоширеніших хвороб залози є панкреатит.

Панкреатит – це запалення підшлункової залози, часто виникає через надмірне споживання алкоголю та жирної, смаженої їжі. Хворобу, в основному, діагностують у дорослих. Причина – порушення відтоку секрету.

Симптоми панкреатиту

збільшення кількості слини, відрижка, печія, нудота, рвота, яка не приносить полегшення;

нападоподібний гострий біль? переважно інтенсивний. Біль з’являється у верхній лівій частині живота (підребер’ї) та може віддавати у спину та область серця;

знижений або відсутній апетит;

больові відчуття при вживанні їжі;

здуття, метеоризм та проноси (3-4 рази на день);

при певних видах панкреатиту може бути лихоманка, гіпотонія, тахікардія та загальна слабкість.

Причини панкреатиту

зловживання алкоголем і тютюнокурінням

травма живота;

переїдання та перевага жирної, смаженої та гострої їжі у раціоні.

Також на розвиток хвороби можуть впливати інші проблеми зі здоров’ям: пухлини, що перешкоджають відтоку панкреатичного соку, порушення прохідності жовчовивідних шляхів, гастрит, гепатит, жовчнокам’яна хвороба, холецистити та інше.

При перших симптомах панкреатиту варто одразу ж звертатися до гастроентеролога, адже своєчасна діагностика та правильне лікування допоможуть вберегти від негативних наслідків.

Лікування навіть незначного захворювання підшлункової залози зазвичай довготривале.

Дисбаланс в роботі підшлункової залози спричиняє зміну маси тіла, зниження апетиту, інколи огиду до м’ясних та жирних страв. Лікарі рекомендують на стадії загострення взагалі не вживати їжу, а пити виключно мінеральну воду. Але симптоми захворювання не можна усунути тільки дієтою, слід вирішувати проблему комплексно.

Перш, ніж приступати до лікування підшлункової залози, необхідно визначити характер захворювання, провести якісну діагностику. Тільки провівши ряд досліджень, детально вивчивши результати аналізів, лікар призначає лікування.

При лікуванні підшлункової залози у санаторіях Трускавця дотримуються принципу, за якого медичні препарати, процедури і дієта є взаємодоповнюючими складовими. Це дозволяє залишатися органу неушкодженим і функціональним. Для відпочивальників у санаторіях розробляють індивідуальний план лікування, харчування і гідропатичних процедур, підбирають раціон споживання мінеральних вод Трускавця.

Санаторії забезпечать хворого цілющою водою, яка при проходженні через надра землі збагатилась мінеральними, органічними сполуками. Води Трускавця позитивно впливають на стан організму в період загострення хвороб підшлункової. Унікальні природні компоненти зменшують біль, покращують стан органів, які можуть впливати на роботу основного джерела інсуліну.

Дослідивши ступінь тяжкості захворювання і його наслідки, спеціалісти запропонують дієву методику усунення нездорового кольору шкіри методом гідромасажу, перлинних ванн чи інших бальнеологічних процедур.

Але найкращою методикою лікування будь-якої недуги є її профілактика та здоровий спосіб життя. Тому варто регулярно відвідувати Трускавець з метою оздоровлення організму та поповнення мінерального комплексу із цілющих вод.