Мінеральні води Трускавця «Едвард», «Фердинанд», «Емманнуїл»

Серед широкого різноманіття трускавецьких мінеральних вод, які в основному мають жіночі імена, зустрічаються також води і з чоловічими іменами. Це джерела «Едвард», «Фердинанд» і «Еммануїл». Всі три джерела є колишніми шахтами, які тепер заповнені мінеральною водою. З лікувальною метою воду використовують у вигляді ванн.

Джерело №6 – «Едвард»

Джерело №6 «Едвард» – це стара озокеритова шахта з боковим штреком, заповнена мінеральною водою. Джерело є гідрологічною пам’яткою місцевого значення.

За хімічним складом вода «Едвард» сірководнева, сульфатно-хлоридно-гідрокарбонатно кальцієво-натрієво-магнієва з мінералізацією 4-6 г/л і вмістом 26 мг/л вільного сірководню. Джерело використовується для відпустки мінеральних сірчаних ванн або сірчано-соляних з розведенням з водою інших джерел. Рапні ванни переважно застосовуються при захворюваннях, які виникають внаслідок порушення обміну речовин, інтоксикацій, дегенеративно-дистрофічних процесів.

Джерело №7 – «Фердинанд»

Джерело №7 «Фердинанд» – стара дерев’яна шахта з видобутку озокериту, яка заповнена мінеральною водою. Надкаптажна дерев’яна споруда належить до пам’яток архітектури місцевого значення. Джерело́ №7 куро́рту «Трускаве́ць» є гідрологічною пам’яткою природи місцевого значення в Україні.

За характером мінералізації «екзотична» вода «Фердинанд» – сірководнева-хлоридно-натрієва, з високою мінералізацією (до 300 г/л) і з вмістом до 70 мг/л вільного сірководню. Як високо мінералізована вода, що містить вільний сірководень, застосовується у розведенні з водою джерел №6, 8 і 9 для відпустки рапних або сірчано-соляних ванн.

Джерело №8 – «Еммануїл»

Джерело №8 «Еммануїл» – колишня шахта з видобутку свинцевого блиску, каптована дерев’яним зрубом та заповнена мінеральною водою.

За хімічним складом вода «Еммануїл» – сульфатно-хлоридно-гідрокарбонатно-кальцієво-натрієво-магнієва з невисокою мінералізацією (до 4 г/л) і з малим насиченням вільного сірководню (до 6-7 мг). Джерело використовується для мінеральних сірчаних ванн, а при змішуванні з водою джерела №7 – для відпустки рапних або сірчано-соляних ванн. Сірчані ванни мають лікувальну та дезінфекційну дію. Вони ефективні при шкірних захворюваннях і хворобах обміну речовин. Наприклад, вугри, лишай, себорейна екзема, ревматичні запалення суглобів.

Бачите, є у Трускавці лікувальні мінеральні води із жіночими іменами: Марія, Софія. Броніслава, Юзя, Нафтуся. А є і лікувальні, мінеральні води із чоловічими іменами. І тепер Ви про них знаєте. Запрошуємо на відпочинок у Трускавець. І обов’язково відвідайте мінеральні води з чоловічими іменами: «Едвард», «Фердинанд», «Еманнуїл»