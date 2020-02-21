Лікування печінки в Трускавці

Печінка – один з основних органів, які забезпечують життєдіяльність людини. Хвороби печінки розпізнати дуже складно. Проблеми можуть бути спадковими, викликаними різними токсинами або результатом важкого захворювання.

На той час, коли людина виявляє перші ознаки, що з органом щось не так, проблема стає критичною. Є кілька ознак, що з печінкою не все гаразд.

Відчуття болю, здавлювання, розпухання в правому підребер’ї;

Болі в суглобах, набряки навколо щиколоток;

Слабкість, підвищена втома ;

Зірчасті ангіоми на тілі – судинні утворення з деформованих капілярів, випнутих центральною частиною;

Захворювання системи травлення;

Пожовтіння білків очей і шкіри;

Варикоз стравоходу або ануса;

Асцит або наявність рідини в животі (зазвичай вказують на високу ступінь розвитку печінкової недостатності).

З кожним роком кількість людей, які страждають різними формами хвороб печінки і жовчних шляхів зростає. Перелік недуг дуже великий. Найпоширенішими є:

печінкова недостатність;

гепатити різних типів;

холелітіаз – жовчнокам’яна хвороба;

холедохолітаз і холангіт – камені в жовчних протоках;

цироз печінки;

ожиріння і жирова дистрофія печінки;

лямбліоз печінки та ін.

Добрі показники та високу ефективність в лікуванні і профілактиці захворювань печінки забезпечують санаторії Трускавця. Найчастіше профілактика дозволяє уникнути загострень різних хвороб печінки і жовчних шляхів і жити повноцінним життям. При хронічних хворобах лікування в курортних умовах запобігає рецидивам, перебіг недуги проходить спокійно та без ускладнень. Також часто навіть після хірургічного або медикаментозного лікування печінки є потреба в підтримуючій терапії. Багатолітня практика засвідчує, що санаторне лікування у Трускавці найкраще справляється з цими завданнями.

При виборі лікування у Трускавці можна уникнути застосування медикаментів. Цілющі властивості мінеральних вод здатні значно поліпшити стан пацієнтів і закріпити результат на тривалий час. Ми вже неодноразово наголошували і повторимося знову – головною фішкою Трускавця є комплексний підхід до лікування, поєднання надсучасних технологій із максимальним залученням природних ресурсів + досвідчений медичний персонал. Все це у поєднанні, а також сприятливий клімат, спокійний ритм життя на курорті, красив природа дають чудові результати та ефективне лікування.

Курортна система Трускавця працює так, що ви можете лікуватися навіть поселившись у готелі. Головне – діагностика, тоді розробляється план лікування в одному з місцевих медичних центрів. Переваги ж санаторіїв – в комплексному дієтичному харчуванні та розташування лікувальних відділень на території проживання.

Обрати профільний санаторій чи медичний центр, Вам як завжди з радістю допоможуть наші менеджери. Пам’ятайте, що здоров’я – найцінніший скарб, і коли організм починає подавати сигнали «SOS» – неодмінно прийміть це як наказ діяти! Подолати багато недуг можна з легкістю, якщо вони на початковій стадії. Лікування в Трускавці можна перетворити на відпочинок – осучаснений номерний фонд більшості санаторіїв дозволяє відчути себе не пацієнтом лікарні, а відпочивальником на курорті з усіма вигодами.

Доброго Вам здоров’я!