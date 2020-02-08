Бюджетний відпочинок у Трускавці

Як ми вже повідомляли в попередньому блозі, курорт Трускавець увійшов у перелік найкращих курортів для оздоровчого відпочинку в Східній Європі за лояльними цінами. Рейтинг склали аналітики британського видання The Gardian, тож зрозуміло що для англійців трускавецькі ціни навіть більш, ніж лояльні.

Але як відпочити в Трускавці вітчизняному туристу так, щоб це не сильно вдарило по гаманцю? Для цього потрібно правильно підійти до вибору двох основних пунктів відпочинку на курорті – це період року та клас готелю.

Період відвідування. Звісно, хотілося б приїхати в Трускавець в теплу пору року. Але потрібно врахувати, що це період, а також час Новорічних свят, тут і є «високим» сезоном, тож пік цін припадає саме на цей час. Вартість проживання в готелі чи санаторії зростає. Оскільки в цей період велика кількість туристів, пацієнтів, то, щоб потрапити до лікаря доведеться стояти в черзі або записуватися заздалегідь. Тому для тих, хто хоче заощадити, потрібно приїжджати в Трускавець кінець осені, зима, початок весни. Тобто, зараз – саме такий період!

Клас готелю і запропоновані послуги. Найдешевше обійдеться проживання в санаторії ще радянського зразка. Але про комфорт та високий сервіс забудьте. Якщо ж ви все-таки бажаєте комфорту, тоді обирайте невеликі готелі та вілли. До Ваших послуг затишні номери, басейн, власна кухня, лікувальні процедури – все це в одному місці за цілком доступні гроші. Як знайти такі місця у Трускавці? Наші менеджери допоможуть Вам обрати проживання і лікування так, щоб це було затишно і за прийнятними для Вас цінами!

Недорогий відпочинок у Трускавці можливий, а з допомогою порад та підказок від туристичної компанії «Gloria» відвідини курорту будуть сповнені прекрасних і незабутніх вражень!