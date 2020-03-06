Санаторії та готелі Трускавця із SPA-комплексами або басейнами

Ось і настала довгоочікувана весна! Приємно і корисно розслабитися після трудових буднів та сірої зими на курорті можна як в шикарних SPA-центрах, так і в звичайних, але комфортних басейнах із сауною – все на Ваш смак, бажання та гаманець. SPA-процедури чудово відновлюють сили, повертають енергію, дарують здоров’я та красу Вашому тілу. Навіть звичайне плавання у басейні піде на користь.

Нас часто запитують: В яких санаторіях та готелях є басейн і SPA?

Ми підібрали для Вас перелік санаторіїв та готелів, на території яких діють SPA-комплекси або басейни.

Варто зазначити, що є SPA, куди може вільно потрапити будь-хто, придбавши абонемент, однак в деяких санаторіях відвідувати SPA-зону можуть виключно гості.

Комплекс “Luxury Resort Женева”

«Royal SPA & Wellness Center» – один з найбільших СПА-комплексів Західної України. Тут є 11 басейнів. Спортивний басейн 25х10 м, глибина 140 см. Температура води 25-27°C. Зовнішній відкритий басейн з гідромасажем та 2 гейзерами. Глибина басейну 150 см. Також 2 басейни з водою Мертвого моря і дитячий басейн. Крім цього,є 20 видів парних і саун. Є аква-бар та комфортна відпочинкова зона. Послугами СПА-центру користуються відпочиваючі готельного комплексу Luxury Resort Geneva (корпуси “Royal Grand”, “Променад”, “Цезар” та “Женева”), а також всі охочі, придбавши абонемент.

Санаторій «Молдова»

Спортивно-оздоровчий центр «MOLDOVA Wellness&SPA» має вел икий плавальний басейн (20х10 м, глибина 1,3-1,6 м) дитячий (глибина 0,6 м) та контрастний з солями Мертвого моря (темп. 42°C), джакузі на 7 місць, 3 види гідромасажу. Банний комплекс – російська баня, альпійська лазня “Краксен”, фінська сауна, аромо-сауни, турецької лазні “Хамам”, інфрачервоної сауни, контрастні душі. Широкий вибір масажних і косметологічних процедур. При басейні функціонують бари. Варто зазначити, що вирізняється СПА «Молдова» наявністю проєктора, який транслює фільми на гігантську стіну-екран. Перебування, окрім гостей санаторію, можливе всім охочим за абонементом.

Готель “Mirotel Resort&Spa”

На території СПА-центру знаходиться спортивний басейн – 25 м в довжину і глибиною від 160 до 240 см з температурою води 25-27°C. Також є 2 басейни довжиною 9 і 12 м з температурою води близько 27-29°C і 4 ванни джакузі з температурою води 27°C і 34°C. Діє 4 види саун: інфрачервона та фінська сауни, римська парна, російська лазня. Дитячий басейн з водоспадом, гіркою та аксесуарами для розваг. Фіто-бар з широким асортиментом соків-фреш, розслаблюючого чаю, кисневих пінок і коктейлів.

СПА-центр «Мед-Палас».

Діють 2 басейни, ванни-джакузі, 4 види саун(фінська. римська, російська, інфрачервона), тренажерний зал та солярій, а також фіто-бар. Є косметологічні процедури ( понад 40 видів для шкіри обличчя та понад 30 для тіла), а також тайський масаж. Перевагою «Мед-Паласу» є зручне розташування в центральній частині курорту Трускавець. Відвідувати СПА можна за абонементом.

Санаторій “Ріксос Прикарпаття”

Басейн у “Ріксос Прикарпаття” загальною площею 500 кв.м., глибина від 140 до 170 см. Температура води 27-30°C. Це не просто басейн – це цілий комплекс з штучними водоспадами, джакузі та саунами. Літні місяці тут працює відкрита аквазона з доріжками для плавання (довжина доріжок 25 метрів) і гірками. Глибина басейна від 135 до 150 см. Температура води 27-30°C. Також є басейн для дітей. Тут вас чекають: російська лазня, фінська сауна і східний хамам. Відвідування можливе тільки для гостей готелю.

Лікувально-оздоровчий комплекс «Шале-Грааль». Гордість СПА-комплексу – Центр банних культур. Тут діє басейн шириною 20 м, глибина 150 см, особливість – потрійна система очищення води, яка проводиться цілодобово. Є джакузі, турецька та римська лазні, фінська сауна , інфрачервона сауна та російська лазня, весь комплекс спортивно-оздоровчих процедур, включаючи масажі і косметологічний догляд за обличчям і тілом. У фітобарі пропонують широкий вибір кисневих коктейлів, фіточаїв та кисневу терапію.

«Green Park Hotel» – найновіший з готелів, повністю відповідає європейським стандартам. У круговому басейні з водоспадом проводяться заняття з аквааеробіки. У вартість проживання включено відвідування саун. СПА -центр пропонує понад 30 видів процедур, а саме: гідромасажні ванни, трав’яні і молочні ванни, лікувальні масажі, дитячі масажі, обгортання, озокерит, магнітотерапія, послуги косметолога.

Санаторій “Карпати”

Спортивний басейн в готельно-курортному комплексі “Карпати” має 3 доріжки довжиною 25 м. Глибина від 160 до 240 см. Температура води 25-27°C. Також є маленький басейн для дітей та фінська і турецькі сауни.

Готель “Лісова пісня”

СПА-центр курортного готелю “Лісова пісня” пропонує своїм відпочивальникам басейн довжиною 14 м з потужним потоком води, глибина 150 см. Температура води 25-27°C. Також є контрастний басейн, сауни і релакс-кімната.

Санаторій “Шахтар”

Басейн в санаторії “Шахтар” має довжину 18 метрів, глибина 150 см. Температура води 25-27°C. За додаткову плату є можливість відвідувати сауни.

Готель “Свитязь”

СПА-центр готелю пропонує басейн 10х5 метрів, глибина 140 см. Температура води 25-27°С. Також є джакузі на 6 персон, фінська сауна і римська парна.

Санаторій «Кришталевий палац»

Басейн і сауна.

Санаторій “Вернигора”

Санаторій “Вернигора”, який знаходиться всього в 5-ти км. від Трускавця має великий басейн 20х8 метрів, глибина 150 см. Басейн з підігрівом і сучасною системою очищення. Для дітей є маленький басейн розміром 3х3 метри, глибина 50 см.

Санаторій «Віктор»

Пропонує своїм гостям невеликий аква-комплекс: басейн із сауною для релаксу.

Ось ви дізнались яких санаторіях та готелях є басейн і SPA. якщо ви побували в цих санаторіях і готелях, то поділіться своїми враженнями. Щоб допомогти іншим дізнатись де краще відвідати басейн чи СПА.