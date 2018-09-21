Отель Соламия

номера от 630 грн.
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Отель «Соламия» — это современное 4-х этажное здание, которое состоит из 17 комфортабельных номеров, оформленных со вкусом и тщательным вниманием к деталям. Он находится в 300 метрах от центра города.

Миссия отеля заключается в стремлении всегда во всем превосходить ожидания гостей.

Практически каждый, кто хоть раз побывал в отеле, возвращается снова и становится постоянным гостем и другом. Дружелюбный и квалифицированный персонал отеля в любое время предоставит радушный прием и поможет сделать командировку или отдых в Трускавце комфортными, ведь девиз отеля — это индивидуальный подход к каждому гостю.

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Доступные номера в Соламия

Стандарт

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Стандарт (25м²): двуспальная кровать, мини-бар (холодильник), TV, телефон, санузел — душевая кабинка, фен, горячая и холодная вода круглосуточно

Фото номера Стандарт - Отель Соламия

Полулюкс

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Полулюкс (30м²): двуспальная кровать и раскладной диван, мини бар (холодильник), TV, телефон, санузел — душевая кабинка, фен, горячая и холодная вода круглосуточно

Фото номера Полулюкс - Отель Соламия

Люкс

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Люкс (40м²) (двухкомнатный номер): двуспальная кровать и раскладной диван, мини бар (холодильник), TV, телефон, санузел — душ кабинка, фен, горячая и холодная вода круглосуточно, балкон.

Фото номера Люкс - Отель Соламия
Кол-во чел.Проживание + завтракиПроживание + 3-х разовое питаниеПроживание + завтрак + лечениеВсе включено

Стандарт

1 чел

6308008301000
2 чел70010401100

1440

Полулюкс

1 чел

830100010301200
2 чел90012401300

1640

Люкс

1 чел

1030120012301400
2 чел110014401500

1840

Дети до 6 лет включительно — без предоставления дополнительного места, проживают бесплатно

Стоимость дополнительного места — 100 грн

Время заселения — 13:00, Расчетный час — 11:00

Отель Соламия на карте

Отель Соламия

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