Отель «Соламия» — это современное 4-х этажное здание, которое состоит из 17 комфортабельных номеров, оформленных со вкусом и тщательным вниманием к деталям. Он находится в 300 метрах от центра города.

Миссия отеля заключается в стремлении всегда во всем превосходить ожидания гостей.

Практически каждый, кто хоть раз побывал в отеле, возвращается снова и становится постоянным гостем и другом. Дружелюбный и квалифицированный персонал отеля в любое время предоставит радушный прием и поможет сделать командировку или отдых в Трускавце комфортными, ведь девиз отеля — это индивидуальный подход к каждому гостю.