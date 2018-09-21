Отель «Соламия» — это современное 4-х этажное здание, которое состоит из 17 комфортабельных номеров, оформленных со вкусом и тщательным вниманием к деталям. Он находится в 300 метрах от центра города.
Миссия отеля заключается в стремлении всегда во всем превосходить ожидания гостей.
Практически каждый, кто хоть раз побывал в отеле, возвращается снова и становится постоянным гостем и другом. Дружелюбный и квалифицированный персонал отеля в любое время предоставит радушный прием и поможет сделать командировку или отдых в Трускавце комфортными, ведь девиз отеля — это индивидуальный подход к каждому гостю.
Доступные номера в Соламия
Стандарт
Стандарт (25м²): двуспальная кровать, мини-бар (холодильник), TV, телефон, санузел — душевая кабинка, фен, горячая и холодная вода круглосуточно
Фото номера Стандарт - Отель Соламия
Полулюкс
Полулюкс (30м²): двуспальная кровать и раскладной диван, мини бар (холодильник), TV, телефон, санузел — душевая кабинка, фен, горячая и холодная вода круглосуточно
Фото номера Полулюкс - Отель Соламия
Люкс
Люкс (40м²) (двухкомнатный номер): двуспальная кровать и раскладной диван, мини бар (холодильник), TV, телефон, санузел — душ кабинка, фен, горячая и холодная вода круглосуточно, балкон.
Фото номера Люкс - Отель Соламия
|Кол-во чел.
|Проживание + завтраки
|Проживание + 3-х разовое питание
|Проживание + завтрак + лечение
|Все включено
Стандарт
1 чел
|630
|800
|830
|1000
|2 чел
|700
|1040
|1100
1440
Полулюкс
1 чел
|830
|1000
|1030
|1200
|2 чел
|900
|1240
|1300
1640
Люкс
1 чел
|1030
|1200
|1230
|1400
|2 чел
|1100
|1440
|1500
1840
Дети до 6 лет включительно — без предоставления дополнительного места, проживают бесплатно
Стоимость дополнительного места — 100 грн
Время заселения — 13:00, Расчетный час — 11:00